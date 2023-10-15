Скауты «Челси» считают, что Мудрик может выиграть «Золотой мяч» в будущем. За ним следили как за одним из лучших молодых игроков мира (Football.London)

Теги Челси Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия Золотой мяч Михаил Мудрик Футбол

В «Челси» верят в Михаила Мудрика.

Скауты лондонского клуба считают, что украинский вингер обладает достаточным потенциалом, чтобы выиграть «Золотой мяч» в будущем, сообщает Football.London.

Специалисты, следившие за Мудриком в период его выступлений за «Шахтер», называли его одним из лучших молодых игроков мира.

Михаил присоединился к «Челси» в январе 2023 года. В составе «синих» он провел 25 матчей, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами. Подробную статистику 22-летнего игрока можно найти здесь

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Тр есть он внезапно станет играть лучше Беллингема, Холланда, Мбаппе, Педри, Мусиалы?
+59
-3
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PIT-BUL
скорее Кокорин выиграт ЗМ чем мудрик )))
+50
-6
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jurgen Klinsmann
только если шоколадный мяч в золотистой фольге. как золотые медальки в детстве, если кто помнит)
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алешка Терминатор
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
От создателей "пакет санкций мая 2022 разорвёт экономику России в клочья осенью 2022"
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
suka1989
Хорошая шутка (нет)!
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Авторитетное Мнение
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Это тут при чём? Каким образом новость про Мудрика относится к контрнаступлению. Воистину больные люди.. И я не про русских, а вообще кто такой бред несёт, ещё и со смайликами, смешно сильно что люди пачками умирают?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bostonKG
Вообще ,конечно ,никогда не говори никогда, но тут без вариантов
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Ivanych
Если только в фэнтази-лиге спортса...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сырчин
Ответ Михо
Тр есть он внезапно станет играть лучше Беллингема, Холланда, Мбаппе, Педри, Мусиалы?
Там еще и в Барсе Ямаль есть. У него и то шансов больше.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Сухоносов
Спортс, вы можете больше не постить ничего про Мудрика, просто уже бесит этот дешевый пиар.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Если нанять ему психолога 🤣🤣🤣🍒
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Скауты следили за Мудриком - его взяли в Челси, Мудрик сталкерил за старичком в качалке - теперь обязан взять его к себе домой)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маноло Санчи́с
Давно так не ржал))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eziiko
После 2 гола за Челси точно возьмёт,зуб даю
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лев Чернецов
Характера парню не хватит, чтобы выйти на такой уровень.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Это самый смешной анекдот, который я слышал )))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
На спортсе очередная волна пиара этого бегунка. Комментов мало чтоли?))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ман Сити требл.
100 млн за 1 гол 🤦‍♂️
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GaasJT
После забитого гола, он уже в шаге от золотого мяча.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Topordo
Ответ Ivan Ivanych
Если только в фэнтази-лиге спортса...
Даже тут нет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Авторитетное Мнение
Это тут при чём? Каким образом новость про Мудрика относится к контрнаступлению. Воистину больные люди.. И я не про русских, а вообще кто такой бред несёт, ещё и со смайликами, смешно сильно что люди пачками умирают?
Это местный 🤡
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сырчин
Ответ Дмитрий Якушевич
Кто-то верил, что Салах с 25 лет начнет играть лучше условного голденбоя Погба?)
Какая там стата у Салаха по ЗМ? Сколько раз был хотя бы в тройке, пятерке, десятке?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Если игрок, хорош развивается в FM, это не значит что он также в реальности)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хитон
Может мне кажется, но вокруг Михаила Мудрика уж слишком много шуму. Такое ощущение, что кому-то очень важно (и этот кто-то тратит на это свои деньги/ресурсы), чтоб отовсюду шел шум про великого футболиста Мудрика. Но что он такого сделал на футбольном поле, чтоб заслужить такую пиар компанию - непонятно.

Потенциально у любого футболиста шанс 50/50 выиграть золотой мяч (либо выиграл, либо нет). Хватит делать новости из ничего, пусть парень докажет делом на что он способен, а то пока что одно балабольство из каждой клоаки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Франческо Тотти
Хорошая попытка пиара. Прям образцовая.
С реальностью не сочетается, но кого это волнует.
По мне, лучшим будет Хулиан Альварес. Которого мало кто упоминает и у него нет такого пиара.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий