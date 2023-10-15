Скауты «Челси» считают, что Мудрик может выиграть «Золотой мяч» в будущем. За ним следили как за одним из лучших молодых игроков мира (Football.London)

В «Челси» верят в Михаила Мудрика.

Скауты лондонского клуба считают, что украинский вингер обладает достаточным потенциалом, чтобы выиграть « » в будущем, сообщает Football.London.

Специалисты, следившие за Мудриком в период его выступлений за «Шахтер», называли его одним из лучших молодых игроков мира.

присоединился к « » в январе 2023 года. В составе «синих» он провел 25 матчей, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами. Подробную статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.

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