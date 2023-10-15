Скауты «Челси» считают, что Мудрик может выиграть «Золотой мяч» в будущем. За ним следили как за одним из лучших молодых игроков мира (Football.London)
В «Челси» верят в Михаила Мудрика.
Скауты лондонского клуба считают, что украинский вингер обладает достаточным потенциалом, чтобы выиграть «Золотой мяч» в будущем, сообщает Football.London.
Специалисты, следившие за Мудриком в период его выступлений за «Шахтер», называли его одним из лучших молодых игроков мира.
Михаил присоединился к «Челси» в январе 2023 года. В составе «синих» он провел 25 матчей, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами. Подробную статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Потенциально у любого футболиста шанс 50/50 выиграть золотой мяч (либо выиграл, либо нет). Хватит делать новости из ничего, пусть парень докажет делом на что он способен, а то пока что одно балабольство из каждой клоаки.
С реальностью не сочетается, но кого это волнует.
По мне, лучшим будет Хулиан Альварес. Которого мало кто упоминает и у него нет такого пиара.