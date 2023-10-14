Сергей Ребров оценил вклад Михаила Мудрика в победу над Северной Македонией.

– Сергей Станиславович, хотел бы спросить вас насчет . Сегодня он не реализовал много моментов. Что вы думаете, какие вообще у него перспективы? В « » у него идет не очень хорошо, в сборной Украины, как вы видите, тоже.

– Подождите, не я вижу, а вы видите. Вы так видите – я не вижу. Сколько лет Михаилу Мудрику? Вы хотите, чтобы он сейчас был как Месси? Я считаю, что шаг за шагом он старается играть лучше, а когда ты играешь в «Челси», это очень важно.

Вы спрашиваете у меня, какие перспективы в сборной Украины у игрока, который уже играет в «Челси». Я считаю, у Михаила все впереди, он очень много работает. Я не считаю, что сегодня была неудачная его игра. Он очень помогал команде.

То, что он не забил, – ну, иногда такое бывает, но он старается, создает моменты, – приводит украинская Tribuna.com слова главного тренера сборной .

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