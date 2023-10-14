Сергей Ребров: «Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он сейчас был как Месси? Не забил – ну, иногда такое бывает»
Сергей Ребров оценил вклад Михаила Мудрика в победу над Северной Македонией.
– Сергей Станиславович, хотел бы спросить вас насчет Михаила Мудрика. Сегодня он не реализовал много моментов. Что вы думаете, какие вообще у него перспективы? В «Челси» у него идет не очень хорошо, в сборной Украины, как вы видите, тоже.
– Подождите, не я вижу, а вы видите. Вы так видите – я не вижу. Сколько лет Михаилу Мудрику? Вы хотите, чтобы он сейчас был как Месси? Я считаю, что шаг за шагом он старается играть лучше, а когда ты играешь в «Челси», это очень важно.
Вы спрашиваете у меня, какие перспективы в сборной Украины у игрока, который уже играет в «Челси». Я считаю, у Михаила все впереди, он очень много работает. Я не считаю, что сегодня была неудачная его игра. Он очень помогал команде.
То, что он не забил, – ну, иногда такое бывает, но он старается, создает моменты, – приводит украинская Tribuna.com слова главного тренера сборной Украины.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
А тут видите ли сложно ему в 22 то года
Как они с ним надоели
К слову, свой лучший сезон в карьере он провёл в 18-19 году когда ни первого, ни второго не было)
Это так, к сведению…
Это очень плохой подход защищать своих, типа дайте ему время…
Вряд ли Марадона мог подобное сказать про Месси, типа что вы хотите, парень еще слишком молод. Поэтому и возникает некая инфантильность у футболистов из пост совка… Они в «тепличных условиях» живут…