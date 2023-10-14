Сергей Ребров: «Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он сейчас был как Месси? Не забил – ну, иногда такое бывает»

Теги Челси Сборная Украины по футболу Сергей Ребров премьер-лига Англия сборная Северной Македонии по футболу Михаил Мудрик Футбол

Сергей Ребров оценил вклад Михаила Мудрика в победу над Северной Македонией.

– Сергей Станиславович, хотел бы спросить вас насчет Михаила Мудрика. Сегодня он не реализовал много моментов. Что вы думаете, какие вообще у него перспективы? В «Челси» у него идет не очень хорошо, в сборной Украины, как вы видите, тоже.

– Подождите, не я вижу, а вы видите. Вы так видите – я не вижу. Сколько лет Михаилу Мудрику? Вы хотите, чтобы он сейчас был как Месси? Я считаю, что шаг за шагом он старается играть лучше, а когда ты играешь в «Челси», это очень важно.

Вы спрашиваете у меня, какие перспективы в сборной Украины у игрока, который уже играет в «Челси». Я считаю, у Михаила все впереди, он очень много работает. Я не считаю, что сегодня была неудачная его игра. Он очень помогал команде.

То, что он не забил, – ну, иногда такое бывает, но он старается, создает моменты, – приводит украинская Tribuna.com слова главного тренера сборной Украины.

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51 комментарий

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deadjoker
Да даже Тель в баварии в 18 лет выходит и делает результативное действие. Про детсад барсы я вообще молчу.
А тут видите ли сложно ему в 22 то года
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+75
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Mur89
Месси в 22 года был лучшим игроком на планете и брал золотой мяч на секундочку
+51
-4
+47
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savik-A.M.
Мудрику 22 , уже полный сезон в Челси , тут все отмазки мимо
+32
-1
+31
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S. A.
Месси в 22 года Золотой Мяч выиграл, а для Мудрика забить гол в АПЛ – достижение.

Как они с ним надоели
+18
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deadjoker
Ответ Peter Parker
Так там в Баварии есть еще Мусиала не особо старше, которой и в сборной хорош
Не ну сравнивать мудрика с биллингемом, педри и Мусиалой это совсем неуважением к ним. Надо с кем-то попроще
+17
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+17
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Direct free kick
Зачем он выгораживает Мудрика? Ведь после этого трансфера переход Реброва в ТТХню больше не провал
+15
-2
+13
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За мать Россию!
Нужно повесить шмат сало,на ворота соперника и будет намного интереснее действия мудрика
+16
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Локоть Артеста
Парню через пару месяцев 23 года. 23!!! Он все в перспективных ходит. Мишаню сравнивают с Азаром, Эден к 23 годам был одним из лидеров Челси, в котором были Терри, Лэмпард, Чех, Кэхилл, Фабрегас, Дрогба. А этому кренделю все ещё время требуется на адаптацию.
+9
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ За мать Россию!
Нужно повесить шмат сало,на ворота соперника и будет намного интереснее действия мудрика
И срезать газон с поля, а то напоминает кляти кусты🤓
+10
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gPk
Ответ А. Мостовой
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Спасибо Хави и Иньесте что помогли Месси выиграть кубок Америки, и 2 раза выйти в финал ЧМ!
К слову, свой лучший сезон в карьере он провёл в 18-19 году когда ни первого, ни второго не было)
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Nikita Andreev
Ребров укроп.
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Зелёный гопник
А почему тогда он такой дорогой ?😁
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Peter Parker
Ответ deadjoker
Не ну сравнивать мудрика с биллингемом, педри и Мусиалой это совсем неуважением к ним. Надо с кем-то попроще
Так лоббисты Мудрика как раз ставят его в один ряд с такими игроками
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А я ясные дни оставляю себе
Ответ Max Sinulin
Сборной России уже не существует
У вас от хождения по всему миру с протянутой рукой навязчивые фантазии начались. Ну ничего, и это вылечат.
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Rudenzik
Ещё и 30 нет, молодой и перспективный, как Кокорин
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А я ясные дни оставляю себе
Мудрику через пару лет предстоит сложный выбор между сборной России и сборной Польши. Пора бы повзрослеть уже.
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savik-A.M.
Ответ Локоть Артеста
Парню через пару месяцев 23 года. 23!!! Он все в перспективных ходит. Мишаню сравнивают с Азаром, Эден к 23 годам был одним из лидеров Челси, в котором были Терри, Лэмпард, Чех, Кэхилл, Фабрегас, Дрогба. А этому кренделю все ещё время требуется на адаптацию.
ради интереса , венгру Доминику Собослаи тоже 22 , сходу основной в Ливерпуле
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Честный контроль
Мудрик еще вообще ничего не значит в футболе, а его уже с Месси сравнивают? Да объявите его Королем футбола вместо Пеле. Будет первый украинский король!
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werowolf-gears
Ответ Локоть Артеста
Парню через пару месяцев 23 года. 23!!! Он все в перспективных ходит. Мишаню сравнивают с Азаром, Эден к 23 годам был одним из лидеров Челси, в котором были Терри, Лэмпард, Чех, Кэхилл, Фабрегас, Дрогба. А этому кренделю все ещё время требуется на адаптацию.
Но ведь Лэмпард и Фабрегас не пересекались в Челси...
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Max Sinulin
Ответ Peter Parker
Так лоббисты Мудрика как раз ставят его в один ряд с такими игроками
Негры созревают быстрее, но и заканчивают раньше. Белым же нужно больше времени, но и играют они до 35-38
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Verhovn
Ответ Mbest77
Месси в 22 года получил первый Золотой Мяч. Это так, к сведению… Это очень плохой подход защищать своих, типа дайте ему время… Вряд ли Марадона мог подобное сказать про Месси, типа что вы хотите, парень еще слишком молод. Поэтому и возникает некая инфантильность у футболистов из пост совка… Они в «тепличных условиях» живут…
Да все вменяемые и погружëннные в футбол это понимают. Мудрик никакой. Смахивает на политпроект. Ну , по ощущениям 😊
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Mbest77
Ответ deadjoker
Да даже Тель в баварии в 18 лет выходит и делает результативное действие. Про детсад барсы я вообще молчу. А тут видите ли сложно ему в 22 то года
Месси в 22 года получил первый Золотой Мяч.
Это так, к сведению…
Это очень плохой подход защищать своих, типа дайте ему время…
Вряд ли Марадона мог подобное сказать про Месси, типа что вы хотите, парень еще слишком молод. Поэтому и возникает некая инфантильность у футболистов из пост совка… Они в «тепличных условиях» живут…
+1
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Сергей Кильцов
НаМУДРИКли)))
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savik-A.M.
Ответ zzzeeerrrooo
Какой полный сезон? Он перешёл только в январе
но уже была полноценная межсезонка летом , и через два месяца год
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Всеволод Бобров
что он несёт?) Ему 22 годика, скоро 23,это мало для футбола? Тем более современного, где люди уже в 17-18 показывают хорошую игру. Белингхему 20 на секундочку. Слежу за Мудриком давно, ещё с того момента как он за шахтер дебютировал, но почему его так пиарят щас и не могут признать, что он пока средний игрок не понимаю.
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