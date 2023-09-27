Почеттино делает с Мудриком кроссбар-челлендж, чтобы вернуть ему уверенность в себе: «Он сказал, что не будет играть, потому что я всегда побеждаю. Я ответил: «Да, потому что у меня есть вера»
Маурисио Почеттино рассказал, как пытается вернуть Михаилу Мудрику уверенность в себе.
Главный тренер «Челси» играет с украинским футболистом в кроссбар-челлендж – соревнование, цель которого состоит в том, чтобы как можно больше раз попасть в перекладину ударами из-за пределов штрафной.
«Проблема с уверенностью заключается в том, что ее нельзя купить ее в супермаркете. Дело во времени.. Вы знаете, как работает мозг. Речь идет о том, чтобы постепенно создавать ситуации, которые могут обеспечить доверие, уверенность и веру в себя.
Один из примеров: мне нравится играть с Мудриком, попадая в перекладину из-за пределов штрафной. Сегодня он сказал мне: «Я больше не буду играть с вами, потому что вы всегда побеждаете».
Я сказал: «Да, потому что у меня есть вера. Баланс между верой и качеством я знаю очень хорошо, потому что мне 50 лет, а ты еще молод. Тебе все еще нужно познать себя» Сегодня мы впервые сыграли вничью.
Теперь нужно начать верить в себя, начать верить в свои качества, потому что в противном случае будет не очень хороший баланс между верой и качеством. Это непростая ситуация. Это важно», – сказал Почеттино.
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Мне кажется там было дело не в вере, а просто он играть умел
Давно что-то должнуна не видно 🤣🤣
Вот и Мудрик, который и на уровне УПЛ не разрывал и не имеет там супер-стату, не сможет начать разрывать АПЛ и заплаченные за него дикие бабки никак ему скиллов не прибавят.