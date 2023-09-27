Почеттино делает с Мудриком кроссбар-челлендж, чтобы вернуть ему уверенность в себе: «Он сказал, что не будет играть, потому что я всегда побеждаю. Я ответил: «Да, потому что у меня есть вера»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Футбол

Маурисио Почеттино рассказал, как пытается вернуть Михаилу Мудрику уверенность в себе.

Главный тренер «Челси» играет с украинским футболистом в кроссбар-челлендж – соревнование, цель которого состоит в том, чтобы как можно больше раз попасть в перекладину ударами из-за пределов штрафной. 

«Проблема с уверенностью заключается в том, что ее нельзя купить ее в супермаркете. Дело во времени.. Вы знаете, как работает мозг. Речь идет о том, чтобы постепенно создавать ситуации, которые могут обеспечить доверие, уверенность и веру в себя.

Один из примеров: мне нравится играть с Мудриком, попадая в перекладину из-за пределов штрафной. Сегодня он сказал мне: «Я больше не буду играть с вами, потому что вы всегда побеждаете». 

Я сказал: «Да, потому что у меня есть вера. Баланс между верой и качеством я знаю очень хорошо, потому что мне 50 лет, а ты еще молод. Тебе все еще нужно познать себя» Сегодня мы впервые сыграли вничью.

Теперь нужно начать верить в себя, начать верить в свои качества, потому что в противном случае будет не очень хороший баланс между верой и качеством. Это непростая ситуация. Это важно», – сказал Почеттино

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18 комментариев

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ДЖИН
А может это просто бездарный игрок, которого купили через отмывание денег.
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Прессинг Рангника
Старый Поччетино техниченее Мудрика за 100 млн. Лучшая сделка в истории футбола)
+13
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JohnnyMulka
Помню легендарное видео, где Роналдиньо чеканя, бьёт в перекладину, ловит отскок, дальше чеканит мяч, снова бьет в перекладину и так 4 раза

Мне кажется там было дело не в вере, а просто он играть умел
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Антон Фалафель
А просто дать Мудрику килограмм лимонов не вариант???
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barin1980
50 летний мужик лучше , попадает !!! Стоит задуматься
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llolishe
Почему к новости нет тэга ахахаха?
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Moe Joe
да потому что мешок развели на бабки, а Мудрик игрок ниже среднего
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Гегенпрессинг Рангника
Толстый 50-летний Почч попадает лучше Мудрика 🤣🤣
Давно что-то должнуна не видно 🤣🤣
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GuruFutbola
Слишком много возни с игроком уровня андердога апл…хотя стоп
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Заяцволк
Следующим будет челлендж по поеданию голубых лимонов
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Moe Joe
Как он вообще взял 10 номер, Азар в своём бургер кинге чизбургером подавился бы узнав об этом
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ArnoNeputevy
Надо кормить его лимонами. Только лимонами. И пообещать, что, когда он начнёт хорошо играть, ему дадут борщ, кашу и сало. Он всех просто разорвёт.
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King_X
Почеттино: "да, потому что у меня лимоны "
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QWertY
Почеттино с миллиардным составом ПСЖ умудрился играть в угуфутбол и профукать чемпионство, вы реально думаете, что со средним составом пенсов он чего то добьется? Зря уволили топаря Поттера
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Рашпель793
Условный Заболотный может верить в себя сколько угодно, но никогда не станет топ-нападающим.
Вот и Мудрик, который и на уровне УПЛ не разрывал и не имеет там супер-стату, не сможет начать разрывать АПЛ и заплаченные за него дикие бабки никак ему скиллов не прибавят.
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№7
Ответ barin1980
50 летний мужик лучше , попадает !!! Стоит задуматься
Кройф со Стоичковым такое же соревнование устраивали и старый Кройф победил, и что теперь Стоичков плохой футболист?
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Прессинг Рангника
Старый Поччетино техниченее Мудрика за 100 млн. Лучшая сделка в истории футбола)
Классный ник, бро 😎
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