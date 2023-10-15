«Мудрик как ребенок, его надо водить за ручку, хоть он и стоит 100 миллионов. Нужен индивидуальный подход, а может быть, и психолог». Экс-форвард Украины Воробей о вингере

Андрей Воробей высказался о несамостоятельности Михаила Мудрика.

Бывший нападающий сборной Украины назвал игроков, которые разочаровали его в матче с Северной Македонией в отборе Евро-2024 (2:0).

– Были ли такие игроки в сборной Украины, кто вас разочаровал во вчерашнем матче?

– Я бы больше требовал от Мудрика и Зинченко. Они вчера ничего не показали. У Мудрика было несколько проходов, но его игра в защите не выдерживает критики. Его можно критиковать очень долго.

Я жду от Мудрика гораздо большего. В современном футболе нужно уметь играть не только в атаке, но и в защите, и в центре поля. То же касается и Зинченко, против македонцев он мало двигался.

Сборная Украины вообще выглядела какой-то усталой. Сейчас разгар чемпионата и сыграны только первые туры в Лиге чемпионов, так откуда взялась усталость? Возможно, было тяжелое поле, но наши ребята двигались очень тяжело. Я хочу видеть у наших игроков больше агрессии, они должны выкладываться все 90 минут.

– Вернемся к Мудрику. Статистический портал SofaScore признал его худшим игроком матча. В «Челси» Михаил тоже не сияет, только недавно забив первый гол, хотя ждут от него многого. По вашему мнению, в чем его проблема?

– К нему нужен индивидуальный подход, а может быть, и психолог. Он как ребенок, с ним надо разговаривать и водить его за ручку, хоть он и стоит 100 миллионов. На самом деле его немного переоценили, но имеем то, что имеем.

Слишком рано на Мудрика надели лавры лидера и топ-игрока. Ему еще работать и работать – через пот и через «не могу». Только так он достигнет результата. Да, у Мудрика есть сумасшедшие данные, скорость, видение, но у него не хватает серого вещества в голове для принятия решений. Это приходит со временем.

– Не мог ли Мудрик поймать звезду? Ведь, если смотреть его недавнее интервью с ответами «на отстань», можно такое предположить…

– На него сейчас оказывается большое давление. Возможно, Мудрику было рано переходить в такой топ-клуб как «Челси». Возможно, идеальным вариантом был «Арсенал». Но случилось так, как случилось. Теперь Михаилу надо пройти через это.

Перебороть давление Мудрик может лишь тренировками, трудом и своим желанием, – сказал Воробей в интервью «Спорт-Экспресс Украина».

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