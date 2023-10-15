«Мудрик как ребенок, его надо водить за ручку, хоть он и стоит 100 миллионов. Нужен индивидуальный подход, а может быть, и психолог». Экс-форвард Украины Воробей о вингере

Теги Челси Сборная Украины по футболу Андрей Воробей премьер-лига Англия квалификация Евро-2024 Александр Зинченко Михаил Мудрик Футбол

Андрей Воробей высказался о несамостоятельности Михаила Мудрика.

Бывший нападающий сборной Украины назвал игроков, которые разочаровали его в матче с Северной Македонией в отборе Евро-2024 (2:0).

– Были ли такие игроки в сборной Украины, кто вас разочаровал во вчерашнем матче?

– Я бы больше требовал от Мудрика и Зинченко. Они вчера ничего не показали. У Мудрика было несколько проходов, но его игра в защите не выдерживает критики. Его можно критиковать очень долго.

Я жду от Мудрика гораздо большего. В современном футболе нужно уметь играть не только в атаке, но и в защите, и в центре поля. То же касается и Зинченко, против македонцев он мало двигался.

Сборная Украины вообще выглядела какой-то усталой. Сейчас разгар чемпионата и сыграны только первые туры в Лиге чемпионов, так откуда взялась усталость? Возможно, было тяжелое поле, но наши ребята двигались очень тяжело. Я хочу видеть у наших игроков больше агрессии, они должны выкладываться все 90 минут.

– Вернемся к Мудрику. Статистический портал SofaScore признал его худшим игроком матча. В «Челси» Михаил тоже не сияет, только недавно забив первый гол, хотя ждут от него многого. По вашему мнению, в чем его проблема?

– К нему нужен индивидуальный подход, а может быть, и психолог. Он как ребенок, с ним надо разговаривать и водить его за ручку, хоть он и стоит 100 миллионов. На самом деле его немного переоценили, но имеем то, что имеем.

Слишком рано на Мудрика надели лавры лидера и топ-игрока. Ему еще работать и работать – через пот и через «не могу». Только так он достигнет результата. Да, у Мудрика есть сумасшедшие данные, скорость, видение, но у него не хватает серого вещества в голове для принятия решений. Это приходит со временем.

– Не мог ли Мудрик поймать звезду? Ведь, если смотреть его недавнее интервью с ответами «на отстань», можно такое предположить…

– На него сейчас оказывается большое давление. Возможно, Мудрику было рано переходить в такой топ-клуб как «Челси». Возможно, идеальным вариантом был «Арсенал». Но случилось так, как случилось. Теперь Михаилу надо пройти через это.

Перебороть давление Мудрик может лишь тренировками, трудом и своим желанием, – сказал Воробей в интервью «Спорт-Экспресс Украина».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

43 комментария

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S. A.
"Возможно, Мудрику рано было переходить в такой топ-клуб, как Челси. Возможно, идеальным вариантом был бы Арсенал."

Он давно в таблицу АПЛ заглядывал?
+69
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Руслан Платонов
Его за такие деньги нужно еще и уговаривать, что бы он играл нормально? И подтирать за ним тоже надо?
+35
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Никита Алексеев
Ответ Руслан Платонов
Его за такие деньги нужно еще и уговаривать, что бы он играл нормально? И подтирать за ним тоже надо?
1 гол за 21 матч, что им еще нужно?!?
+17
-2
+15
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Felp
Sports, будет новость про Кривбасс?
+17
-4
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Пашка Донофф
Ответ S. A.
А что там?
Двое сотрудников клуба погулять ушли
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MstAndreev
Требуется нянька для миллионера-аутиста. Задача - хвалить и успокаивать до матча, во время матча, и после матча. Умение постоянно и без всякого повода кричать "Слава Украине!" является дополнительным преимуществом
+11
0
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Metalloid
Ответ S. A.
А что там?
На украине всем сказали в военкомат сходить и люди массово бегут, как и сотрудники клубов со сборов )
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Виталий Ан
Первый украинец который не стал нести чушь и прямо сказал. Только не понял про Арсенал. Может тульский?
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Stewee
Ответ Felp
Sports, будет новость про Кривбасс?
А теперь представим, если бы сотрудники клуба РПЛ убежали бы заграницу) Спортс бы сразу выкатил 10 новостей и несколько постов, которые висели на главной.
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Пашка Донофф
Ответ Felp
Sports, будет новость про Кривбасс?
Я думаю выдержат паузу в пару дней когда уже все СМИ напишут))
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Семён Жуйло
А, что там с Мудриком опять не так? Не скачет?
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Владимир Ч
Ему цена 10ка...
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ArnoNeputevy
Ответ S. A.
"Возможно, Мудрику рано было переходить в такой топ-клуб, как Челси. Возможно, идеальным вариантом был бы Арсенал." Он давно в таблицу АПЛ заглядывал?
Он имел в виду тульский "Арсенал".
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Gans_hi
Ещё не плохо бы, что бы хотя бы 10 минут в матче соперники не пытались отобрать у него мяч. Вот тогда он и покажет свой класс
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Фанат спорта01
Ответ Proper Chels
Таблица причем? Давление в Челси намного выше, так как от команды всегда требуют побед, пока Арсенал празднует 2 место. Если бы в Челси кто-то когда-то праздновал серебро, его бы посчитали сумасшедшим.
когда Арсенал праздновал 2-е место?
ты видел хоть какой-то парад или что-то ещё?
после матча с Сити когда стало понятно что чемпионами не станут что у футболистов,что у болельщиков не было лица.
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#SharkTeam
В армию Мудрику надо, там из него дурь то выбьют
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S. A.
Ответ Felp
Sports, будет новость про Кривбасс?
А что там?
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S. A.
А кое-что подтирать ему не надо?
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Андрей Федоров
Ответ Авторитетное Мнение
Украина хорошо играла вчера, можно было и 5 забивать. Насчёт Мудрика и Зинченко согласен, сыграли намного ниже своего уровня. Очень понравилась игра Судакова с Шахтера
Ну вы фанаты Акелжаковой и Мудрика, слабую игру сборной Украины называете - хорошей игрой. А победу хоть и в товарищеском матче над сильной Камеруна - неудача и ужас.
Акеджаковы, родина где у вас ?
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Артем Русанов
Ого, спорт - экспресс украина существует
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Локоть Артеста
По-моему, его нужно заново надо учить играть в футбол. Единственный плюс Мишани - скорость.
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Ivan Petrov
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Сага Воробей о Мудрике...
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Wagner
Ответ Фанат спорта01
когда Арсенал праздновал 2-е место? ты видел хоть какой-то парад или что-то ещё? после матча с Сити когда стало понятно что чемпионами не станут что у футболистов,что у болельщиков не было лица.
И правильно, что не праздновал, понимают, что 2 ое место не повод называть команду выигрывавшую титул двадцать лет тому топ-клубом.
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ArnoNeputevy
Нужна хорошая воспитательница.
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Proper Chels
Ответ Фанат спорта01
когда Арсенал праздновал 2-е место? ты видел хоть какой-то парад или что-то ещё? после матча с Сити когда стало понятно что чемпионами не станут что у футболистов,что у болельщиков не было лица.
Ну в моменте да, расстроились, это логично.
Сколько раз за последние пол года было разговоров со стороны канониров о том, что Мудрик «погнался за деньгами вместо великого Арсенала». Это просто смешно)
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