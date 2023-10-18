МИД Катара об убийстве шведских фанатов: «Осуждаем насилие, терроризм и преступления вне зависимости от мотивов и причин»
МИД Катара осудил теракт в Брюсселе с гибелью двоих шведских фанатов.
Два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии. Матч был остановлен после первого тайма при счете 1:1.
«Катар решительно осуждает инцидент со стрельбой в столице Бельгии Брюсселе, в результате которого погибли два шведа, а третий человек получил ранения.
Министерство иностранных дел подтверждает твердую позицию Катара по неприятию насилия, терроризма и преступных действий вне зависимости от мотивов и причин.
Министерство выражает соболезнования от всего Катара семьям жертв, а также правительствам и народам Швеции и Бельгии, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым», – говорится в заявлении МИД Катара.
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Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Как сильно ты переживал, когда была резня между тутси и хуту? Как сильно ты сам расстроился, когда Боко Харам вырезал целые деревни в Нигерии?
К вчерашнему видео этого инцидента на Аль Джазире, на утро добавились и геолокационные факты, с четким таймингом и траекторией происшедшего - в сегодняшнем мире отследить любой пуск это вообще не проблема, все видно по спутникам.
Кроме того, в этой больнице скорее всего был какой то крупный склад ракет, или чего там еще. Ни одна ракета в мире не может вызвать такой взрыв,как на видео, и убить в момент столько людей. там 500% была вторичная детонация.
Ну и еще одно подтверждение - поднять дикий вопль через несколько минут после происшедшего могут только те, кто в полном курсе и кто это реально сделал. Это аксиома, на воре всегда горит шапка
выйдет со спортса и даже в мыслях не будет того, что он тут накатал
P. S.
Это была израильская фугасная бомба сброшенная с самолёта! У хамас просто нет оружия подобной мощности! Это факт!
Дислоцируется )
проверяйте факты, пожалуйста
ещё раз: здание больницы в которую по заявлениям ХАМАСа попала ракета - находится на месте
P. S.
Именно Израиль уничтожил больницу, убив сотни детей и женщин! У хамас просто нет оружия подобной мощности! Это факт!
ещё раз, где видео разрушенной больницы? я вижу что здания как стояли, так и стоят