МИД Катара об убийстве шведских фанатов: «Осуждаем насилие, терроризм и преступления вне зависимости от мотивов и причин»

Теги Сборная Бельгии по футболу происшествия болельщики Сборная Швеции по футболу высшая лига Катар Сборная Катара по футболу квалификация Евро-2024 Футбольная ассоциация Катара Политика Футбол

МИД Катара осудил теракт в Брюсселе с гибелью двоих шведских фанатов.

Два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии. Матч был остановлен после первого тайма при счете 1:1.

«Катар решительно осуждает инцидент со стрельбой в столице Бельгии Брюсселе, в результате которого погибли два шведа, а третий человек получил ранения.

Министерство иностранных дел подтверждает твердую позицию Катара по неприятию насилия, терроризма и преступных действий вне зависимости от мотивов и причин.

Министерство выражает соболезнования от всего Катара семьям жертв, а также правительствам и народам Швеции и Бельгии, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым», – говорится в заявлении МИД Катара.

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35 комментариев

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Pelerin
Ответ Рашпель793
Сказочный мир. Там под тысячу людей в момент бомбанули и это какой-то трагедией для европейцев и не считается, как и для спортсру, например, который до сих пор не приплёл эту новость сюда. Ну это ж не цивилизованных европейцев то уничтожили, поэтому и инфоповод так себе, а горевать тем более не стоит.
Ну, что за популизм?
Как сильно ты переживал, когда была резня между тутси и хуту? Как сильно ты сам расстроился, когда Боко Харам вырезал целые деревни в Нигерии?
+26
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Рашпель793
Сказочный мир. Там под тысячу людей в момент бомбанули и это какой-то трагедией для европейцев и не считается, как и для спортсру, например, который до сих пор не приплёл эту новость сюда. Ну это ж не цивилизованных европейцев то уничтожили, поэтому и инфоповод так себе, а горевать тем более не стоит.
+26
-19
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ta-tosha
Так Хамас и бомбанул больницу. Нечаянно, но бомбанул, двигатели ракеты запущенной на Хайфу взорвались на взлете и ракета упала.
К вчерашнему видео этого инцидента на Аль Джазире, на утро добавились и геолокационные факты, с четким таймингом и траекторией происшедшего - в сегодняшнем мире отследить любой пуск это вообще не проблема, все видно по спутникам.
Кроме того, в этой больнице скорее всего был какой то крупный склад ракет, или чего там еще. Ни одна ракета в мире не может вызвать такой взрыв,как на видео, и убить в момент столько людей. там 500% была вторичная детонация.
Ну и еще одно подтверждение - поднять дикий вопль через несколько минут после происшедшего могут только те, кто в полном курсе и кто это реально сделал. Это аксиома, на воре всегда горит шапка
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Сергей Орлов
Да что вы говорите?)
Что не так сказано в этом заявлении? Не нравятся соболезнования от Катара?
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atomio
Ответ Рашпель793
Сказочный мир. Там под тысячу людей в момент бомбанули и это какой-то трагедией для европейцев и не считается, как и для спортсру, например, который до сих пор не приплёл эту новость сюда. Ну это ж не цивилизованных европейцев то уничтожили, поэтому и инфоповод так себе, а горевать тем более не стоит.
уверяю тебя, если спорц найдёт как приплести новость-повестку ну хоть как-то связанную со спортом - он это с удовольствием сделает для кликбейта. сейчас в этих новостях спорц выручают комментарии арабских и израильских футболистов. поэтому редактура жестко сидит и мониторит их соц сети, в надежде на хоть какую-то крупицу высказываний от них
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Император Плутона
осуждаем, но деньги выделять не прекратим)
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Гамарджоба Генацвале
Ответ atomio
сглаживают углы, ведь как-то надо еще будет запихнуть в Швецию 100500 беженцев-арабов на пособия, а то вдруг закроют этот лайф-хак. а ты, белый человек, для получения ВНЖ-ПМЖ-Рабочей визы: рви пятую точку, собирай документы, будь образован, с высшим образованием, и тогда, может быть, мы тебя рассмотрим.
Запихнуть в страну беженцев без согласия самой страны на это, невозможно!
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Vova Jmur
Ответ Pelerin
Ну, что за популизм? Как сильно ты переживал, когда была резня между тутси и хуту? Как сильно ты сам расстроился, когда Боко Харам вырезал целые деревни в Нигерии?
обычный собиратель плюсов это
выйдет со спортса и даже в мыслях не будет того, что он тут накатал
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ta-tosha
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Гон 100%. Эту чушь гонит израильская стороны, которая якобы перехватила тайные переговоры хамас! P. S. Вина Израиля очевидна! Все очень просто. У хамас просто нет бомб и ракет подобной мощности! Это израильская фугасная бомба сброшенная с самолёта. И это уже не первый удар Израиля по больницам в "Секторе Газа"!
Вчера тут один смешной чувак на слух определил, что это была американская ракета. Ты сегодня говоришь - фугасная бомба. Как по мне - вас обоих нужно посадить прямо на крымский мост, будете слухачами помогать ПВО :)
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Dima67
Ответ Рашпель793
Сказочный мир. Там под тысячу людей в момент бомбанули и это какой-то трагедией для европейцев и не считается, как и для спортсру, например, который до сих пор не приплёл эту новость сюда. Ну это ж не цивилизованных европейцев то уничтожили, поэтому и инфоповод так себе, а горевать тем более не стоит.
А что уже точно известно, кто «бомбанул» больницу?
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ДМ-1чемпион
Ответ votbelnas
Тут и много где ещё пишут про то что вчерашний удар по больнице в Секторе Газа был нанесен Израилем. Вот несколько фактов: 1. есть видео где ракета (вероятно исламского джиихада) взрывается в воздухе, а затем два взрыва на земле (скорее всего это подтверждает, что ракета взорвалась и 2 ее части упали в 2 разных места) 2. есть переговоры хамасовцев, где они обсуждают, что это упавшая ракета ИД 3. есть сегодняшние фото и видео, где видно что удар вообще пришелся по парковке! здания почти не затронул 4. нет воронки от авиабомбы (которая должна была быть в случае авиабомбы со стороны Израиля), а есть сгоревшие машины (которые, вероятно взорвались после попадания ракеты) 5. по количеству пострадавших/погибших тяжело что-то сказать, но с учётом того что здание больницы не затронуты, вполне вероятно, что из намного меньше. Что не отменяет трагедии! Ужасно, что пострадали мирные люди, дети! Но ответственность за это лежит на Запасе/Исламском джихаде можно дальше продолжать... пожалуйста, проверяйье факты!
Не пишите глупости. Есть видео где видно сначала звук прилёта и один взрыв! Затем взрыв и огонь. Все разговоры о переговорах перед взрывом хампсовцев, это явный аброс израильских спецслужб когда они увидели реакцию на свою бомбардировку больницы. Видео парковки!? Там все машины стоят на месте и просто сгорели. Это явно показывает, что удар был не по стоянке, а рядом стоящее здание больницы. Какая воронка от бомбы!? Есть множество видео, где стерты целые кварталы авиацией израиля, и там нет никаких воронок. Когда бомба попадает в высотное здание, там нет никаких воронок, оно просто складывается, как и больница сейчас.
P. S.
Это была израильская фугасная бомба сброшенная с самолёта! У хамас просто нет оружия подобной мощности! Это факт!
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OldRedWhite
Ответ Император Плутона
осуждаем, но деньги выделять не прекратим)
Там ведь в Катаре и штаб-квартира Хамаса !
Дислоцируется )
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Vitto
Ответ Рашпель793
Сказочный мир. Там под тысячу людей в момент бомбанули и это какой-то трагедией для европейцев и не считается, как и для спортсру, например, который до сих пор не приплёл эту новость сюда. Ну это ж не цивилизованных европейцев то уничтожили, поэтому и инфоповод так себе, а горевать тем более не стоит.
Кто бомбанул?
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Vitto
Ответ Рашпель793
а какая в такой ситуации разница кто это сделал? Это в любом случае невообразимый ######, вне зависимости с какой стороны террористы её запустили.
Большая разница.
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Рашпель793
Ответ atomio
уверяю тебя, если спорц найдёт как приплести новость-повестку ну хоть как-то связанную со спортом - он это с удовольствием сделает для кликбейта. сейчас в этих новостях спорц выручают комментарии арабских и израильских футболистов. поэтому редактура жестко сидит и мониторит их соц сети, в надежде на хоть какую-то крупицу высказываний от них
есть такие новости, которые спортсру публикует с большой неохотой и скрипя зубами )
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votbelnas
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Гон 100%. Эту чушь гонит израильская стороны, которая якобы перехватила тайные переговоры хамас! P. S. Вина Израиля очевидна! Все очень просто. У хамас просто нет бомб и ракет подобной мощности! Это израильская фугасная бомба сброшенная с самолёта. И это уже не первый удар Израиля по больницам в "Секторе Газа"!
там уже есть утренние фото, где нет воронки от авиабомбы, здания на месте и есть лишь сгоревшие автомобили и никаких следов крови.

проверяйте факты, пожалуйста
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votbelnas
Ответ ДМ-1чемпион
Какие факты? Фактов нет сейчас ни у кого!? Какая может быть воронка, если бомба падает на высотное здание!? Она просто разносит здание в пыль! P. S. У хамас просто нет оружия подобной мощности. Это была фугасная бомба, сброшенная с израильского самолёта. Израиль наносит ковровые бомбардировки уже несколько дней. Там полностью уничтожены целые кварталы. Есть много видео, когда израильские бомбы попадают в дома. Они просто складываются, и там нет никаких воронок! Это факт! Удар по больнице, это дело рук Израиля.
Так не фото разрушенной больницы, в этом то и дело. Здания на месте, а на парковке сгоревшие машины.

ещё раз: здание больницы в которую по заявлениям ХАМАСа попала ракета - находится на месте
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ДМ-1чемпион
Ответ votbelnas
Так не фото разрушенной больницы, в этом то и дело. Здания на месте, а на парковке сгоревшие машины. ещё раз: здание больницы в которую по заявлениям ХАМАСа попала ракета - находится на месте
На месте!? Вот это круто! Здания просто нет, а у тебя оно на месте.
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ДМ-1чемпион
Ответ ta-tosha
Вчера тут один смешной чувак на слух определил, что это была американская ракета. Ты сегодня говоришь - фугасная бомба. Как по мне - вас обоих нужно посадить прямо на крымский мост, будете слухачами помогать ПВО :)
Чувачек, тебе наверное будет открытие, но это действительно так. По звуку можно определить, что прилетает!
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votbelnas
Ответ ДМ-1чемпион
На месте!? Вот это круто! Здания просто нет, а у тебя оно на месте.
можно фото где оно разрушено?
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ДМ-1чемпион
Израиль и украина работают по одной методичке, что не удивительно! Украина бомбит запарожкую АЭС, мирные города и говорит, что России сама себя обстреливает! Израиль разбомбил баптискую больницу, убил сотни детей и женщин, и обвиняет в этом палестинцев! Методы один в один.
P. S.
Именно Израиль уничтожил больницу, убив сотни детей и женщин! У хамас просто нет оружия подобной мощности! Это факт!
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votbelnas
Ответ ДМ-1чемпион
Не пишите глупости. Есть видео где видно сначала звук прилёта и один взрыв! Затем взрыв и огонь. Все разговоры о переговорах перед взрывом хампсовцев, это явный аброс израильских спецслужб когда они увидели реакцию на свою бомбардировку больницы. Видео парковки!? Там все машины стоят на месте и просто сгорели. Это явно показывает, что удар был не по стоянке, а рядом стоящее здание больницы. Какая воронка от бомбы!? Есть множество видео, где стерты целые кварталы авиацией израиля, и там нет никаких воронок. Когда бомба попадает в высотное здание, там нет никаких воронок, оно просто складывается, как и больница сейчас. P. S. Это была израильская фугасная бомба сброшенная с самолёта! У хамас просто нет оружия подобной мощности! Это факт!
Есть видео с двумя взрывами снятое арабской Аль джазирой. Они в разных местах логично что на каком-то видео может быть только один удар.

ещё раз, где видео разрушенной больницы? я вижу что здания как стояли, так и стоят
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