МИД Катара об убийстве шведских фанатов: «Осуждаем насилие, терроризм и преступления вне зависимости от мотивов и причин»

МИД Катара осудил теракт в Брюсселе с гибелью двоих шведских фанатов.

Два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии. Матч был остановлен после первого тайма при счете 1:1.

«Катар решительно осуждает инцидент со стрельбой в столице Бельгии Брюсселе, в результате которого погибли два шведа, а третий человек получил ранения.

Министерство иностранных дел подтверждает твердую позицию Катара по неприятию насилия, терроризма и преступных действий вне зависимости от мотивов и причин.

Министерство выражает соболезнования от всего Катара семьям жертв, а также правительствам и народам Швеции и Бельгии, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым», – говорится в заявлении МИД Катара.

Террорист ИГИЛ* убил двух фанатов Швеции, его застрелила полиция, матч отбора на Евро отменили в перерыве. Все об ужасе в Бельгии

Игра: проверьте свою футбольную орфографию