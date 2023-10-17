Макрон об убийстве шведских фанатов в Бельгии: «Европа потрясена новым исламистским терактом. Трусливое нападение»
Эммануэль Макрон высказался об убийстве шведских фанатов в Бельгии.
Два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии. Матч был остановлен после первого тайма при счете 1:1.
«Наша Европа потрясена новым исламистским терактом в Брюсселе», – сказал президент Франции.
«Я только что разговаривал с премьер-министром [Бельгии] Александром де Кро, чтобы выразить солидарность французов в этот ужасный момент, который переживает Брюссель.
Мы думаем о жертвах этого трусливого нападения, а также о наших бельгийских и шведских друзьях и разделяем их потрясение», – написал Макрон в соцсетях.
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Как только экипировка у противников чуть лучше, чем просто калаш и шлёпки, так сразу же начинаются проблемы🤓
Ну и там этот психопат по улице с калашом разгуливал и разгуливает. Тот вопрос скорее в местной полиции и спецслужбам, как его не обнаружили и не убили в первые полчаса.