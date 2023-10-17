Макрон об убийстве шведских фанатов в Бельгии: «Европа потрясена новым исламистским терактом. Трусливое нападение»

Теги Сборная Бельгии по футболу происшествия болельщики Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Политика Эммануэль Макрон Футбол

Эммануэль Макрон высказался об убийстве шведских фанатов в Бельгии.

Два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии. Матч был остановлен после первого тайма при счете 1:1.

«Наша Европа потрясена новым исламистским терактом в Брюсселе», – сказал президент Франции.

«Я только что разговаривал с премьер-министром [Бельгии] Александром де Кро, чтобы выразить солидарность французов в этот ужасный момент, который переживает Брюссель.

Мы думаем о жертвах этого трусливого нападения, а также о наших бельгийских и шведских друзьях и разделяем их потрясение», – написал Макрон в соцсетях.

Ужас в Бельгии: террорист застрелил двух фанатов Швеции. Матч отменили в перерыве, людей держат на трибунах

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50 комментариев

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bel01
Ответ ХавиГави_Паратрупер
То ли дело их хозяева на авианосцах и с фосфором да напалмом перевес🤓 Как только экипировка у противников чуть лучше, чем просто калаш и шлёпки, так сразу же начинаются проблемы🤓
И ядовитым дождём, убивающих всех подряд в джунглях Вьетнама. Вот это - образец смелости.
+17
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Savardus
Исламисты и вообще мусульмане не умеют атаковать не трусливо. Только против мирных граждан. Только в спину. Только невинных Только с оружием против безоружных.
То ли дело их хозяева на авианосцах и с фосфором да напалмом перевес🤓
Как только экипировка у противников чуть лучше, чем просто калаш и шлёпки, так сразу же начинаются проблемы🤓
+21
-14
+7
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Мишаня Кашников
Бибиб будет портрет его топтать?
+8
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Dmitrij Glazkov
В «столице НАТО» много часов безуспешно ловят совершенно тупого террориста на мопеде, одетого нарочито ярко.
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ХавиГави_Паратрупер
Макрону прям неймётся, ща ему покажут добрые беженцы с пригородов…да что там пригородов, уже и центра Парижа, что такое исламистские теракты🤓
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Team_Coach
Я не оправдываю террор этих дегенератов, но, а что они хотели, когда бомбили Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию и так далее? Они бомбили их дома под предлогом химоружия и всякой ерунды и потом эти арабы побежали искать пристанище в «щедрой» Европе. Итог какой? Бомба замедленного действия потихоньку активизировалась и думаю это только начало. Не стоило бомбить их дома, чтобы они приехали в ваши дома. Никогда араб живший в своих трущобных условиях не станет европейцем, так как интеграция в европейское/современное общество проходит для них тяжело. Каждому свое. В России хватает «своих» кадров, но слава Богу у нас живут почти в мире и добре люди разных национальностей и конфессий.
+7
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Dmitrij Glazkov
Ответ Under
какие полчаса? сныкал калаш в тачку, ездишь по городу, в любой момент тормознулся, обойму разрядил, уехал
Какая тачка?Он на скутере ездит в кислотного цвета куртке.Ездит тупо стреляет во всех подряд.
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Buharoid
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Макрону прям неймётся, ща ему покажут добрые беженцы с пригородов…да что там пригородов, уже и центра Парижа, что такое исламистские теракты🤓
Если это будет триггером для отправления всех бедных беженцев на родину, пусть показывают
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Rick Sorkin
С этими «исламскими» упоминаниями складывается ощущение, что решили склонить на свою сторону тех, кто поддерживает Палестину
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Savardus
Исламисты и вообще мусульмане не умеют атаковать не трусливо. Только против мирных граждан. Только в спину. Только невинных Только с оружием против безоружных.
Некоторые вообще с неба атакуют трусливо. Пару добрых бомб и минус 200тысяч минимум. Единственный случай в истории, кстати. Только против мирных граждан, только с неба. Без шансов.
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vincere
Терактов не будет, когда в европейских странах не останется европейцев. Так что, все эти Макроны действительно борются с терроризмом - этнозамещение идёт ударными темпами. Молодцы.
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Sergey Smolensky
А что считается не трусливое нападение? Если из Арабского мира будет наступление прямиком на Европу?
Ну и там этот психопат по улице с калашом разгуливал и разгуливает. Тот вопрос скорее в местной полиции и спецслужбам, как его не обнаружили и не убили в первые полчаса.
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MIHAS
Сам дурак🤷‍♂️
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Dmitrij Glazkov
Ответ Sergey Smolensky
А что считается не трусливое нападение? Если из Арабского мира будет наступление прямиком на Европу? Ну и там этот психопат по улице с калашом разгуливал и разгуливает. Тот вопрос скорее в местной полиции и спецслужбам, как его не обнаружили и не убили в первые полчаса.
Уже четыре часа не могут поймать.Хотя куча видео уже в сети с разных районов города как гуляет и ездит с Калашом.Полиции нет вобще.Как НАТО с Россией то собрались воевать?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Buharoid
Если это будет триггером для отправления всех бедных беженцев на родину, пусть показывают
А кто их отправлять будет? Лет 10 назад ещё можно было бы поверить, а сейчас уже силы неравны🤓
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travelodessa
Трусливое поведение европейских политиков из-за которых страдают люди
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Нету Нету
Ответ Buharoid
Те, кто поддерживает "Палестину" - потенциально такие же террористы
Израиль кто тогда? жилые дома бомбят, дети старики трупы, они были террористами?
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Burak Orel
Ответ ХавиГави_Паратрупер
То ли дело их хозяева на авианосцах и с фосфором да напалмом перевес🤓 Как только экипировка у противников чуть лучше, чем просто калаш и шлёпки, так сразу же начинаются проблемы🤓
Что у вас в голове мне интересно 🧐, откуда столько чернухи в мыслях
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Sergey Smolensky
Ответ Savardus
Какой отборный помет намешан у Вас в голове. Даже без относительно ваших рептилоидных теорий, как вообще низость и отвратность одних людей может быть оправдана низостью и отвратностью других???
Молчи щеня, серьёзные люди толкают правильную телегу.
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Sergey Smolensky
Ответ Under
какие полчаса? сныкал калаш в тачку, ездишь по городу, в любой момент тормознулся, обойму разрядил, уехал
В Европе камер полно, чтобы отследить. Или их новиопы покусали и там местная диаспора начинает отмазывать и давать на лапу ментам?
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Dmitrij Glazkov
Ответ Team_Coach
Я не оправдываю террор этих дегенератов, но, а что они хотели, когда бомбили Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию и так далее? Они бомбили их дома под предлогом химоружия и всякой ерунды и потом эти арабы побежали искать пристанище в «щедрой» Европе. Итог какой? Бомба замедленного действия потихоньку активизировалась и думаю это только начало. Не стоило бомбить их дома, чтобы они приехали в ваши дома. Никогда араб живший в своих трущобных условиях не станет европейцем, так как интеграция в европейское/современное общество проходит для них тяжело. Каждому свое. В России хватает «своих» кадров, но слава Богу у нас живут почти в мире и добре люди разных национальностей и конфессий.
А ведь Кадаффи предупреждал а его не слушали и жестоко убили а его труп возили по городу под радостное одобрение Клинтон.Никаких террористов не было,пока Запад не влез на Ближний Восток .
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Oleg Pepel
Все насмехающиеся над горем, испражняющимися в остроумии по-поводу толерантности Европы и т.д....- а вы оглянитесь на окружающих в Питере, Москве- сколько там похожих? А что если и эти поборники ислама полетят творить такое во славу Аллаха? Уже хаваем сынка одного? что дальше. Просто спросил, трите.
Никто не насмехается. Умеющие думать понимают, что в этой войне нет белых и пушистых как пытаются изобразить. Очень уж к месту начались эти теракты во Франции, Бельгии, когда речь зашла о наземной операции Израиля.
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Rick Sorkin
Ответ Buharoid
Те, кто поддерживает "Палестину" - потенциально такие же террористы
А ты прям пацифист, который в предыдущем комментарии призывает вырезать всех палестинцев
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Oleg Pepel
Все насмехающиеся над горем, испражняющимися в остроумии по-поводу толерантности Европы и т.д....- а вы оглянитесь на окружающих в Питере, Москве- сколько там похожих? А что если и эти поборники ислама полетят творить такое во славу Аллаха? Уже хаваем сынка одного? что дальше. Просто спросил, трите.
0
0
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Растиньяк
мы озабочены
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