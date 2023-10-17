Макрон об убийстве шведских фанатов в Бельгии: «Европа потрясена новым исламистским терактом. Трусливое нападение»

Эммануэль Макрон высказался об убийстве шведских фанатов в Бельгии.

Два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии. Матч был остановлен после первого тайма при счете 1:1.

«Наша Европа потрясена новым исламистским терактом в Брюсселе», – сказал президент Франции.

«Я только что разговаривал с премьер-министром [Бельгии] Александром де Кро, чтобы выразить солидарность французов в этот ужасный момент, который переживает Брюссель.

Мы думаем о жертвах этого трусливого нападения, а также о наших бельгийских и шведских друзьях и разделяем их потрясение», – написал Макрон в соцсетях.

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