Премьер-министр Бельгии об убийстве фанатов: «Желаем народу Швеции сил и мужества в эти трудные времена»
Премьер-министр Бельгии выразил соболезнования в связи с терактом в Брюсселе.
Напомним, матч сборных Бельгии и Швеции был прерван из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей. Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром.
«Швеция и Бельгия вместе скорбят по жертвам вчерашнего нападения. Я пригласил премьер-министра Швеции в Брюссель, чтобы почтить память жертв и воздать должное полицейским службам.
Мы желаем народу Швеции сил и мужества пережить эти трудные времена», – написал Александр де Кро.
Премьер-министр Швеции об убийстве фанатов: «Теракт был направлен против наших граждан только потому, что они шведы. Мы живем в мрачное время»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Не очень понимаю, за что отдавать должное то. Террорист с оружием в руках НЕСКОЛЬКО часов разгуливает по улицам, его постоянно снимают очевидцы, а чем занимаются полицейские службы в это время, не совсем понятно.
Об убийстве 1500 израильтян, похищениях, изнасилованиях: "Израиль не должен отвечать силой. Можно просто похоронить убитых и забыть. Дать Палестине денег. Да и вообще, сами виноваты"