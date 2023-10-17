Премьер-министр Бельгии об убийстве фанатов: «Желаем народу Швеции сил и мужества в эти трудные времена»

Теги Сборная Бельгии по футболу происшествия Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Политика Футбол

Премьер-министр Бельгии выразил соболезнования в связи с терактом в Брюсселе.

Напомним, матч сборных Бельгии и Швеции был прерван из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей. Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром.

«Швеция и Бельгия вместе скорбят по жертвам вчерашнего нападения. Я пригласил премьер-министра Швеции в Брюссель, чтобы почтить память жертв и воздать должное полицейским службам.

Мы желаем народу Швеции сил и мужества пережить эти трудные времена», – написал Александр де Кро.

Премьер-министр Швеции об убийстве фанатов: «Теракт был направлен против наших граждан только потому, что они шведы. Мы живем в мрачное время»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
УльтраПравый
В Швеции на бытовой почве в неделю наверное больше людей убивают сами шведы причем, трудные времена, нууу очччень трудные))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
"воздать должное полицейским службам"

Не очень понимаю, за что отдавать должное то. Террорист с оружием в руках НЕСКОЛЬКО часов разгуливает по улицам, его постоянно снимают очевидцы, а чем занимаются полицейские службы в это время, не совсем понятно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arty Novikoff
Премьер-министр Бельгии об убийстве 2 шведов: «Желаем народу Швеции сил и мужества в эти трудные времена»

Об убийстве 1500 израильтян, похищениях, изнасилованиях: "Израиль не должен отвечать силой. Можно просто похоронить убитых и забыть. Дать Палестине денег. Да и вообще, сами виноваты"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
оле - топ юрген - клоп
Ответ Aleksey Yashin
"воздать должное полицейским службам" Не очень понимаю, за что отдавать должное то. Террорист с оружием в руках НЕСКОЛЬКО часов разгуливает по улицам, его постоянно снимают очевидцы, а чем занимаются полицейские службы в это время, не совсем понятно.
Боялись нарушить его права при задержании)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий