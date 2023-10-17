Премьер-министр Бельгии об убийстве фанатов: «Желаем народу Швеции сил и мужества в эти трудные времена»

Премьер-министр Бельгии выразил соболезнования в связи с терактом в Брюсселе.

Напомним, матч сборных и Швеции был прерван из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей. Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром.

«Швеция и Бельгия вместе скорбят по жертвам вчерашнего нападения. Я пригласил премьер-министра Швеции в Брюссель, чтобы почтить память жертв и воздать должное полицейским службам.

Мы желаем народу Швеции сил и мужества пережить эти трудные времена», – написал Александр де Кро.

Премьер-министр Швеции об убийстве фанатов: «Теракт был направлен против наших граждан только потому, что они шведы. Мы живем в мрачное время»

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