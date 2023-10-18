Дзола об игре Беллингема: «Я в 20 лет еще пил грудное молоко. Джуд, я бы в 12 лет выпускал тебя на поле «Бирмингеме», где ты был?»

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Джанфранко Дзола пошутил о яркой игре Джуда Беллингема в 20 лет.

Полузащитник «Реала» и сборной Англии отдал результативную передачу и заработал пенальти в игре с Италией (3:1) в квалификации Евро-2024.

«Меня это очень веселит, потому что я в 20 лет еще пил грудное молоко», – сказал Дзола смеясь в эфире Channel 4.

Затем бывший футболист сборной Италии и «Челси» задал вопрос англичанину.

– Джуд, позволь узнать, где ты был, когда я тренировал «Бирмингем»? Я бы заиграл тебя и в 12 лет!

– Я уверен, что однажды я постучал в вашу дверь, и вы сказали куда мне идти! – ответил Беллингем с улыбкой.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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7 комментариев

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FEZ10
И юмор на уровне 😁
+23
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Shumi-jr
Дзола - ветеран здорового человека )
+15
-1
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madrilenos
ну Джуд то не далеко ушёл)) на тренировки его Мама возит, и после матча тоже она 😄😄
+7
-1
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_El Nino_
Добрый юмор)
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Wiley Fox
Надеюсь, пил из стакана
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