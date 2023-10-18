Дзола об игре Беллингема: «Я в 20 лет еще пил грудное молоко. Джуд, я бы в 12 лет выпускал тебя на поле «Бирмингеме», где ты был?»

Джанфранко Дзола пошутил о яркой игре Джуда Беллингема в 20 лет.

Полузащитник « » и сборной Англии отдал результативную передачу и заработал пенальти в игре с Италией (3:1) в квалификации Евро-2024.

«Меня это очень веселит, потому что я в 20 лет еще пил грудное молоко», – сказал смеясь в эфире Channel 4.

Затем бывший футболист сборной Италии и «Челси» задал вопрос англичанину.

– Джуд, позволь узнать, где ты был, когда я тренировал « »? Я бы заиграл тебя и в 12 лет!

– Я уверен, что однажды я постучал в вашу дверь, и вы сказали куда мне идти! – ответил с улыбкой.

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