У Беллингема 4+3 за последние 4 игры в «Реале» и сборной Англии. Он ассистировал Рэшфорду и заработал пенальти в матче с Италией

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид сборная Италии по футболу квалификация Евро-2024 Харри Кейн Маркус Рэшфорд Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем отметился результативными действиями в 4-м матче подряд.

Сегодня полузащитник сборной Англии отдал результативную передачу Маркусу Рэшфорду, который вывел команду вперед в игре с Италией в квалификации Евро-2024. Также 20-летний футболист заработал пенальти, реализованный Харри Кейном.

Всего за последние 4 игры за сборную и «Реал Мадрид» на счету Беллингема 4 гола и 3 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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Гномович!
За 2 месяца в Реале сделал больше г+п чем будущие лавочники Брайтона Гави и Педри за всю карьеру в Барсе.
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Moscwow
Ответ Гномович!
За 2 месяца в Реале сделал больше г+п чем будущие лавочники Брайтона Гави и Педри за всю карьеру в Барсе.
Да не, это у него от ног мяч просто удачно отскакивает
+18
-7
+11
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corazón blanco
Больше всего поражает, как же хорош он в прессинге, сколько уже мячей выцарапал и вернул своей команде. Еще понравилось, как он отобрал мяч и сразу же вырезал шикарную проникающую передачу на партнера.
+12
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Evgueniy
Италия играет так будто уверена, что обыграть Украину?..
+1
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as009595@icloud.com
Ответ Стахович
Король Англии
И будущий король футбола
+5
-4
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c5dsk7xqqb
Ответ Moscwow
Да не, это у него от ног мяч просто удачно отскакивает
Да и Golden Boy он не получал)))(скажут многие)
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Real_v_dushe
Он невероятен, просто итальянцы не знают весь матч, что с ним делать
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Tristan...
Хорош. Но до праймового Стерлинга ещё далеко
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Dexter Morgan
Беллингем феноменален. Восхищаюсь игрой этого паренька.
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Manchot
Не люблю англичан и Реал, но парень вроде хороший.
Успехов!
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Tristan...
Ответ Стахович
Король Англии
При живом Кейне?
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