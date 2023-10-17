У Беллингема 4+3 за последние 4 игры в «Реале» и сборной Англии. Он ассистировал Рэшфорду и заработал пенальти в матче с Италией
Джуд Беллингем отметился результативными действиями в 4-м матче подряд.
Сегодня полузащитник сборной Англии отдал результативную передачу Маркусу Рэшфорду, который вывел команду вперед в игре с Италией в квалификации Евро-2024. Также 20-летний футболист заработал пенальти, реализованный Харри Кейном.
Всего за последние 4 игры за сборную и «Реал Мадрид» на счету Беллингема 4 гола и 3 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Успехов!