Сенна о Беллингеме: «Талант, который ознаменует собой целую эпоху, но сравнивать его с Зиданом еще рано. Зинедин – легенда с великим наследием»
Маркос Сенна считает, что сравнивать Джуда Беллингема с Зинедином Зиданом еще рано.
«Эти сравнения мне надоели. Беллингем – всего лишь ребенок и только начал выступать в чемпионате Испании. Это правда, что он дебютировал с отличными показателями. Я не думаю, что кто-то ожидал этого. Даже он.
Он талант, который ознаменует собой целую эпоху, но сравнивать его с Зиданом еще рано. Зидан – легенда с великим наследием. Нужно подождать три сезона, чтобы понять, может ли Беллингем в «Реале» стать кем-то подобным», – сказал бывший полузащитник сборной Испании.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Беллингем за 9 матчей ЛЛ- 3 голевые
Педри за 38 - 1 жалкая голевая
Гави? Сомневаюсь что это вообще футболист)