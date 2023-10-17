Сенна о Беллингеме: «Талант, который ознаменует собой целую эпоху, но сравнивать его с Зиданом еще рано. Зинедин – легенда с великим наследием»

Теги Реал Мадрид Маркос Сенна Ла Лига Зинедин Зидан Джуд Беллингем Футбол

Маркос Сенна считает, что сравнивать Джуда Беллингема с Зинедином Зиданом еще рано.

«Эти сравнения мне надоели. Беллингем – всего лишь ребенок и только начал выступать в чемпионате Испании. Это правда, что он дебютировал с отличными показателями. Я не думаю, что кто-то ожидал этого. Даже он.

Он талант, который ознаменует собой целую эпоху, но сравнивать его с Зиданом еще рано. Зидан – легенда с великим наследием. Нужно подождать три сезона, чтобы понять, может ли Беллингем в «Реале» стать кем-то подобным», – сказал бывший полузащитник сборной Испании. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Штаны Габора Кирая
Ответ sintenced
Комментарий скрыт
Думаю что тем, кто начал смотреть футбол не пару лет назад явно знаком чемпион Европы и легенда Вильярреала.
+31
0
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фран
Маркос прав на 100 процентов. Да и 3 сезона даже мало будет для сравнения с Зиданом.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blindingmorrow
Ответ Aidos9419
Маркос Сенна вот о ком все забыли..первый наверное темнокожий в сборной Испании?!
Висенте Энгонга играл на Евро-2000.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
Вот сыграет он так хотя бы сезона 3, тогда можно будет о чем то говорить, а так много кого уже Месси да Роналду окрестили
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SPB Patriot
У Беллингема выдающееся, шикарное начало карьеры в Реале! Дай Бог, чтобы только прогрессировал и через пару лет станет новой стабильной супер-звездой!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
войд
Беллингем имба,отрицают это только глоры деревянных Педри и Гави)
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
huntoil11
Думаю многие понимают, что результативность Белингема упадет в ближайшем будущем , и возможно очень сильно, и сейчас это скорее оверперфоманс больше , и вот тогда интересно будет посмотреть , что будут говорить о нем . Будут ли разговоры о золотом мяче после спада результативности? Не думаю. Я думаю разговоры о зм сейчас-- это какой то несусветный хайп, так как футболу просто необходимы новые герои и многие видят такого футбольного героя в лице почему то Белингема.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rasso
Ответ Андрей
хайпуются на известных фамилиях. давайте ещё больше ноунеймов кто произнесет футболиста из топ 10
Маркос Сенна ноунейм?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aidos9419
Маркос Сенна вот о ком все забыли..первый наверное темнокожий в сборной Испании?!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Ларионов бы поспорил)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Зидан - лучший игрок в истории после Марадоны. Сравнивать с ним Беллингема - идиотизм. У него нет качеств Зидана и близко. Тут даже с КДБ сравнивать глупо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
Ответ sintenced
Комментарий скрыт
Судя по фотке это фернандиньо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
Ответ Vatikan
Судя по фотке это фернандиньо
Или Фернандо?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ханс Ланда
Ответ Штаны Габора Кирая
Думаю что тем, кто начал смотреть футбол не пару лет назад явно знаком чемпион Европы и легенда Вильярреала.
Ага, ну т.е 1% пользователей спорц
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
войд
Ответ TAGAY
разница между с фанами Реала и Барсы в том, что болелы Барсы говорят о Беллингеме как о хорошем игроке, а у вас голденбойщики Педри и Гави, которые уже третий сезон в основе и лидеры центра Барсы являются деревяхами. ок, но деревяхи являясь лучшими игроками Барсы приносят титул лиги, а у Беллингема то что?!голы и Мичу клал, причем в АПЛ.. но долго это не продолжался, сезончик из за роли на поле клал кучу голов, и после смены роли тут же пропал.. приедет в Реал топ нап и у Беллингема в лучше случае будет 4-5 голов за сезон. посмотрим что в конце сезона будет, пока по игре Беллингем ничем не лучше Фермина того же, но стата делает свое дело.. если Барса возьмет лигу снова, то лучше я лучше предпочту чтоб "деревяхи" играли а не а "супертоп" который ничем кроме личный статы клубу не даст
Не буду катать дешёвую простынку как ты,а в крации скажу:
Беллингем за 9 матчей ЛЛ- 3 голевые
Педри за 38 - 1 жалкая голевая
Гави? Сомневаюсь что это вообще футболист)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий