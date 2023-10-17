Сенна о Беллингеме: «Талант, который ознаменует собой целую эпоху, но сравнивать его с Зиданом еще рано. Зинедин – легенда с великим наследием»

Маркос Сенна считает, что сравнивать Джуда Беллингема с Зинедином Зиданом еще рано.

«Эти сравнения мне надоели. – всего лишь ребенок и только начал выступать в чемпионате Испании. Это правда, что он дебютировал с отличными показателями. Я не думаю, что кто-то ожидал этого. Даже он.

Он талант, который ознаменует собой целую эпоху, но сравнивать его с Зиданом еще рано. Зидан – легенда с великим наследием. Нужно подождать три сезона, чтобы понять, может ли Беллингем в «Реале» стать кем-то подобным», – сказал бывший полузащитник сборной Испании.

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