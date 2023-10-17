Коллимор о Беллингеме: «Он может превзойти Лэмпарда, Джеррарда и Гаскойна. У него должно быть 20 трофеев к Евро-2028, если он не выиграет его с капитанской повязкой, я буду разочарован»
Стэн Коллимор высоко оценил потенциал Джуда Беллингема.
«У нас (сборной Англии – Sports.ru) несколько лет не было полузащитника, который умеет все, и Беллингем стремится к этому. Есть аспекты его игры, которые можно улучшить, но он очень хорош во всем. Если он сможет развиваться и дальше – а он будет это делать, – то станет игроком мирового класса на долгие годы. О нем будут говорить наряду с такими игроками, как Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Пол Гаскойн, но у него есть способности и потенциал, чтобы превзойти их. Его способности невероятны для его возраста.
Он не терпит дураков ни в одной раздевалке и говорит то, что думает. На его молодых плечах голова 30-летнего игрока. Это действительно важно. В «Реале» он не допустит, чтобы кто-то вроде Луки Модрича или Тони Крооса поучал его. Он будет уважать их мнение, но делать по-своему.
Я буду разочарован, если 25-летний Беллингем не завоюет трофей Евро-2028, будучи капитаном сборной Англии. Я буду очень удивлен, если Джуд к этому моменту не будет носить на рукаве [капитанскую] повязку. К тому времени, когда начнется этот турнир, у него за плечами может быть 300 игр и 20 трофеев. Об этом страшно думать», – сказал экс-форвард «Ливерпуля» в интервью Lord Ping.
Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
чудесная Pr машина Переса делает свое дело.
а вот самому Беллингему главное не перегореть
Учитывая, что за предыдущие пять лет Реал взял что-то такое около девяти трофеев (я считал вручную, могу ошибаться), Беллингем улучшает Реал приблизительно в два раза. А с учётом замены легенд прошлого молодыми игроками - в три (компенсировать придётся Беллингему).
Таким образом, в случае одного неудачного сезона за пять лет Реалу придётся выигрывать больше одного чемпионства Испании и больше одной Лиги Чемпионов в год.
Ну, честно говоря, зная Переса, никто не сомневается, что они смогут.
не понимаю, зачем вообще после нескольких матчей говорить о лучшем, при этом вставляя какие то слова об эпохе, о какой-то эре в истории футбола, притягивая лучших футболистов на своих позициях, которые много лет доказывали свою состоятельность.
Белингем хорош, но так не говорили когда он так играл за БД.
а сейчас в совокупности с мадридской пиар машиной завелись, и их не остановить.
время всё покажет, когда Белингем на протяжении доогих лет будет демонстрировать футбол высокого уровня, когда выигает много трофеев, тогда можно будет говорить об эпохе.
а так, выглядит смешно, когда притягивают за уши преждевременно.
И пример Бейла- ноль пиара.
1. Холанд
2. Мбаппе
3. Винисиус
4. Беллингем
5. Мусиала
66. Гави
232. Педри
У Беллингема хорошая серия на старте сезона в новом клубе, но Френк один из лучших бомбардиров АПЛ, единственный цпз в топ15. Выиграл кучу трофеев и был в топ-3 на золотой мяч. Если уж мы сравниваем Беллингема с лучшим английским полузащитником в истории.
Пусть Беллингем отыграет 5-6 лет на элитном уровне, а потом уже можно что-то сравнивать. А то можно и новым Оуэном стать.
смотри на Холланда