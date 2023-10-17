Коллимор о Беллингеме: «Он может превзойти Лэмпарда, Джеррарда и Гаскойна. У него должно быть 20 трофеев к Евро-2028, если он не выиграет его с капитанской повязкой, я буду разочарован»

Теги Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Пол Гаскойн Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Стэн Коллимор Джуд Беллингем Евро-2028 Футбол

Стэн Коллимор высоко оценил потенциал Джуда Беллингема.

«У нас (сборной Англии – Sports.ru) несколько лет не было полузащитника, который умеет все, и Беллингем стремится к этому. Есть аспекты его игры, которые можно улучшить, но он очень хорош во всем. Если он сможет развиваться и дальше – а он будет это делать, – то станет игроком мирового класса на долгие годы. О нем будут говорить наряду с такими игроками, как Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Пол Гаскойн, но у него есть способности и потенциал, чтобы превзойти их. Его способности невероятны для его возраста.

Он не терпит дураков ни в одной раздевалке и говорит то, что думает. На его молодых плечах голова 30-летнего игрока. Это действительно важно. В «Реале» он не допустит, чтобы кто-то вроде Луки Модрича или Тони Крооса поучал его. Он будет уважать их мнение, но делать по-своему.

Я буду разочарован, если 25-летний Беллингем не завоюет трофей Евро-2028, будучи капитаном сборной Англии. Я буду очень удивлен, если Джуд к этому моменту не будет носить на рукаве [капитанскую] повязку. К тому времени, когда начнется этот турнир, у него за плечами может быть 300 игр и 20 трофеев. Об этом страшно думать», – сказал экс-форвард «Ливерпуля» в интервью Lord Ping.

Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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19 комментариев

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corazón blanco
Слишком давят на молодого парня такими сравнениями.
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JURAVLI
вот почему Мбаппе нужно идти в реал за золотым мячом. Джуд забил несколько голов и уже игрок поколения, победитель евро 2028 и капитан сборной 😂😂 с десятками трофеев
чудесная Pr машина Переса делает свое дело.

а вот самому Беллингему главное не перегореть
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Сково Роад
За следующие 5 лет Реал должен взять приблизительно 18 трофеев (сборная физически не сможет взять больше 2)

Учитывая, что за предыдущие пять лет Реал взял что-то такое около девяти трофеев (я считал вручную, могу ошибаться), Беллингем улучшает Реал приблизительно в два раза. А с учётом замены легенд прошлого молодыми игроками - в три (компенсировать придётся Беллингему).

Таким образом, в случае одного неудачного сезона за пять лет Реалу придётся выигрывать больше одного чемпионства Испании и больше одной Лиги Чемпионов в год.

Ну, честно говоря, зная Переса, никто не сомневается, что они смогут.
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Blaumerc
бриты вообще одни из лучших в пиаре своих.
не понимаю, зачем вообще после нескольких матчей говорить о лучшем, при этом вставляя какие то слова об эпохе, о какой-то эре в истории футбола, притягивая лучших футболистов на своих позициях, которые много лет доказывали свою состоятельность.
Белингем хорош, но так не говорили когда он так играл за БД.
а сейчас в совокупности с мадридской пиар машиной завелись, и их не остановить.
время всё покажет, когда Белингем на протяжении доогих лет будет демонстрировать футбол высокого уровня, когда выигает много трофеев, тогда можно будет говорить об эпохе.
а так, выглядит смешно, когда притягивают за уши преждевременно.
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Covid2020
"Сборная Англии" и "выйграет" в одном предложении. Уже смешно.
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Niko [Ars]
так и пытаются меня уговорить хоть один матч Реала до плей-офф ЛЧ глянуть
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Гамаль Хайдаров
и новым Зиданом прозвали, и уверенны что он превзойдет английских легенд футбола так еще и 20 трофеев требуют за 3-4 года… ему сейчас не позавидуешь
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huntoil11
Извините, но у людей какое то помешательство от Белингема. Особенно у британцев. Они уже его до уровня Пеле и Марадонны, Месси, Роналду вознесли прям. Перебор.
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Феруз Марупов
За Калимдор!
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113k
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Вот пример паспорта Англии. Пиар на пиаре.
И пример Бейла- ноль пиара.
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Гномович!
Лучшие игроки до 25 лет:
1. Холанд
2. Мбаппе
3. Винисиус
4. Беллингем
5. Мусиала

66. Гави
232. Педри
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Антиглор17
Уже откровенный перебор с авансами. Дайте ему хотя бы пару сезонов на таком же уровне провести, он 3 месяца в топ форме и уже сравнения с великими!
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deadjoker
Начал конечно отлично, но надо пару сезонов хотябы посмотреть
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Proper Chels
Перебарщивают.
У Беллингема хорошая серия на старте сезона в новом клубе, но Френк один из лучших бомбардиров АПЛ, единственный цпз в топ15. Выиграл кучу трофеев и был в топ-3 на золотой мяч. Если уж мы сравниваем Беллингема с лучшим английским полузащитником в истории.
Пусть Беллингем отыграет 5-6 лет на элитном уровне, а потом уже можно что-то сравнивать. А то можно и новым Оуэном стать.
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Гамаль Хайдаров
Ответ JURAVLI
вот почему Мбаппе нужно идти в реал за золотым мячом. Джуд забил несколько голов и уже игрок поколения, победитель евро 2028 и капитан сборной 😂😂 с десятками трофеев чудесная Pr машина Переса делает свое дело. а вот самому Беллингему главное не перегореть
будет ожидаемый спад как у любого футболиста…
смотри на Холланда
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Real_v_dushe
Ответ JURAVLI
вот почему Мбаппе нужно идти в реал за золотым мячом. Джуд забил несколько голов и уже игрок поколения, победитель евро 2028 и капитан сборной 😂😂 с десятками трофеев чудесная Pr машина Переса делает свое дело. а вот самому Беллингему главное не перегореть
Джуд забил не пару голов, он забил 10 голов в 10 матчах, не будучи при этом нападом, 10+3 - лучший старт, чем до него был у величайшего Роналду.
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TresModiosVir
Ответ Автомобилист Зажопинск
Ну их можно понять, у них ни одного игрока толком нет, который за пределами Англии что-то показал бы, тем более в сильнейшей лиге мира-Ла Лиге
кек, всем известно какая лига сильнейшая)
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