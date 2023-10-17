Коллимор о Беллингеме: «Он может превзойти Лэмпарда, Джеррарда и Гаскойна. У него должно быть 20 трофеев к Евро-2028, если он не выиграет его с капитанской повязкой, я буду разочарован»

Стэн Коллимор высоко оценил потенциал Джуда Беллингема.

«У нас (сборной Англии – Sports.ru) несколько лет не было полузащитника, который умеет все, и Беллингем стремится к этому. Есть аспекты его игры, которые можно улучшить, но он очень хорош во всем. Если он сможет развиваться и дальше – а он будет это делать, – то станет игроком мирового класса на долгие годы. О нем будут говорить наряду с такими игроками, как , и , но у него есть способности и потенциал, чтобы превзойти их. Его способности невероятны для его возраста.

Он не терпит дураков ни в одной раздевалке и говорит то, что думает. На его молодых плечах голова 30-летнего игрока. Это действительно важно. В « » он не допустит, чтобы кто-то вроде или Тони Крооса поучал его. Он будет уважать их мнение, но делать по-своему.

Я буду разочарован, если 25-летний Беллингем не завоюет трофей Евро-2028, будучи капитаном сборной Англии. Я буду очень удивлен, если Джуд к этому моменту не будет носить на рукаве [капитанскую] повязку. К тому времени, когда начнется этот турнир, у него за плечами может быть 300 игр и 20 трофеев. Об этом страшно думать», – сказал экс-форвард «Ливерпуля» в интервью Lord Ping.

Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии.

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