«Беллингем – лучший игрок мира сейчас. Он на «Реал» оказал огромное влияние, для мальчика из Бирмингема это невероятно». Лескотт о 20-летнем хавбеке
Джолеон Лескотт назвал Джуда Беллингема лучшим игроком мира.
«Джуд – один из самых ярких талантов мира, если не самый. Он лучший футболист мира на данный момент.
Я оптимистично настроен по поводу Евро-2024. Игроки поедут туда с твердой уверенностью в себе. Это очень интересное время для болельщиков Англии, учитывая состав и мастерство команды.
Джуд оказал огромное влияние на «Реал», и это нечто невероятное для мальчика из Бирмингема.
Он впечатляет и как человек, а не только как футболист. На него можно равняться, им можно восхищаться», – сказал бывший защитник сборной Англии.
Ого, у Беллингема уже 10 голов в 10 матчах за «Реал». Сравниваем с дебютом Роналду в Мадриде
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
По факту пацан отрабатывает на участке поля, в том числе и в обороне.
Как условный Гризманн.
Вопрос в стабильности. Хотя кажется, что он в свои 20 уже с умом и опытом 30-летнего профи.
Сравнивать кого-то с инопланетянами Месси и Роналду нет смысла, эти впереди планеты всей
Или смотрящие только обзоры. Напишут «голы с добивания может любой забить».
Про Джуда хоть не кричат "новый Месси, Роналду")), а просто восхищаются его уровнем игры