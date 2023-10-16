«Беллингем – лучший игрок мира сейчас. Он на «Реал» оказал огромное влияние, для мальчика из Бирмингема это невероятно». Лескотт о 20-летнем хавбеке

Джолеон Лескотт назвал Джуда Беллингема лучшим игроком мира.

«Джуд – один из самых ярких талантов мира, если не самый. Он лучший футболист мира на данный момент.

Я оптимистично настроен по поводу . Игроки поедут туда с твердой уверенностью в себе. Это очень интересное время для болельщиков Англии, учитывая состав и мастерство команды.

Джуд оказал огромное влияние на «Реал», и это нечто невероятное для мальчика из Бирмингема.

Он впечатляет и как человек, а не только как футболист. На него можно равняться, им можно восхищаться», – сказал бывший защитник сборной .

Ого, у Беллингема уже 10 голов в 10 матчах за «Реал». Сравниваем с дебютом Роналду в Мадриде

Игра: проверьте свою футбольную орфографию