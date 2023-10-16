«Беллингем – лучший игрок мира сейчас. Он на «Реал» оказал огромное влияние, для мальчика из Бирмингема это невероятно». Лескотт о 20-летнем хавбеке

Теги Джолеон Лескотт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Бирмингем Джуд Беллингем Евро-2024 Футбол

Джолеон Лескотт назвал Джуда Беллингема лучшим игроком мира.

«Джуд – один из самых ярких талантов мира, если не самый. Он лучший футболист мира на данный момент.

Я оптимистично настроен по поводу Евро-2024. Игроки поедут туда с твердой уверенностью в себе. Это очень интересное время для болельщиков Англии, учитывая состав и мастерство команды.

Джуд оказал огромное влияние на «Реал», и это нечто невероятное для мальчика из Бирмингема.

Он впечатляет и как человек, а не только как футболист. На него можно равняться, им можно восхищаться», – сказал бывший защитник сборной Англии.

Ого, у Беллингема уже 10 голов в 10 матчах за «Реал». Сравниваем с дебютом Роналду в Мадриде

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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11 комментариев

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Усы Годзиллы
Ответ Mykytka
Ну по первой части сезона от просто топище, спорить невозможно. Вопрос в стабильности. Хотя кажется, что он в свои 20 уже с умом и опытом 30-летнего профи.
У людей, которые не смотрят Реал,может сложиться впечатление, что кроме простых голов Джуд ничего не делает на поле.

По факту пацан отрабатывает на участке поля, в том числе и в обороне.

Как условный Гризманн.
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Mykytka
Ну по первой части сезона от просто топище, спорить невозможно.
Вопрос в стабильности. Хотя кажется, что он в свои 20 уже с умом и опытом 30-летнего профи.
+6
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+5
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Очевидное невероятное
как бы не сглазили Биленгема.
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Tayriz
Ответ bel01
Не знаю. В сентябре-октябре Беллингем - лучший футболист мира, не спорю. Но не вижу я в нём новой супер-мега-супер звезды футбола N1. Есть техника, есть уверенность, есть удар, есть (главное качество) рассудительность на поле, не по годам. Никогда не суетится, берёт мяч и довозит его до глубины штрафной, а там гол или опасный момент. Но нет в нём чего-то феноменального, исключительного. Не хватает скорости. Нет гениальных ходов на поле, скорее всё просто, практично. Даже близко не стоит рядом ни с 20-летними Рональдо (бразильцем), ни с 20-летним Месси. Кстати, бледная игра Беллингема за сборную Англии (а он в ней далеко не новичок уже) подтверждает это. То есть Мадрид, конечно, сделал топ-трансфер. Но 5 золотых мячей у парня, как мне кажется, точно не будет.
На уровень Зидана может выйти, а это как бы один из лучших футболистов в истории.
Сравнивать кого-то с инопланетянами Месси и Роналду нет смысла, эти впереди планеты всей
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Dominator Shelby
Ну Джуд крут, даже мне симпатизирующему Барсе, трудно это отрицать. Ну тем интереснее будет соперничество
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Andrey Ashhabadskiy
Что то мне кажется что Белингема на долго не хватит
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Mykytka
Ответ Усы Годзиллы
У людей, которые не смотрят Реал,может сложиться впечатление, что кроме простых голов Джуд ничего не делает на поле. По факту пацан отрабатывает на участке поля, в том числе и в обороне. Как условный Гризманн.
Да.
Или смотрящие только обзоры. Напишут «голы с добивания может любой забить».
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Аврал
Очень не хотелось бы что бы парня сглазили.Да,всё у него ок пока и надеюсь и дальше будет.Но этот водопад дифирамбов может сыграть злую шутку.
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Tayriz
Ответ Аврал
Очень не хотелось бы что бы парня сглазили.Да,всё у него ок пока и надеюсь и дальше будет.Но этот водопад дифирамбов может сыграть злую шутку.
Это обычно применимо к игрокам Барсы, там уже 100500й "новый Месси" на подходе, вроде в данную минуту Ямаль. И у них 100499 мимо.
Про Джуда хоть не кричат "новый Месси, Роналду")), а просто восхищаются его уровнем игры
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