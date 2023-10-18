Ракитич о Беллингеме в «Реале»: «Он перешел в команду, которая очень ему подходит, я знаю, насколько он силен. Советовал ему ехать в Ла Лигу два года назад после матча с «Боруссией»
Иван Ракитич высказался об игре Джуда Беллингема за «Реал».
Беллингем перешел в «Реал» этим летом за 103+31 млн евро. В 8 матчах Ла Лиги 20-летний полузащитник отметился 8 голами и 2 ассистами.
«Я общался с ним два года назад, когда мы играли против «Боруссии» [в Лиге чемпионов] – он хотел обменяться со мной футболками [после матча]. Мы немного поговорили – я сказал, что ему стоит перейти в Ла Лигу.
В том, что он делает сейчас, нет ничего удивительного. Я играл против него и знаю, насколько он силен. Он перешел в команду, которая очень ему подходит. Мы все наслаждаемся его игрой, но, надеюсь, в субботу [против «Севильи»] он сыграет чуть хуже», – сказал полузащитник «Севильи».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Холланд разрывает Апл , выйгрывает требл , все говорят о нем , черепаха на 2-3 ролях.
Джуд не успел приехать в Реал , уже все говорят о нем , черепаха на 4-5 ролях.
А как видилось , что именно у него больше всего шансов занять трон , после Криша/Месси.