Ракитич о Беллингеме в «Реале»: «Он перешел в команду, которая очень ему подходит, я знаю, насколько он силен. Советовал ему ехать в Ла Лигу два года назад после матча с «Боруссией»

Иван Ракитич высказался об игре Джуда Беллингема за «Реал».

перешел в « » этим летом за 103+31 млн евро. В 8 матчах 20-летний полузащитник отметился 8 голами и 2 ассистами.

«Я общался с ним два года назад, когда мы играли против « » [в Лиге чемпионов] – он хотел обменяться со мной футболками [после матча]. Мы немного поговорили – я сказал, что ему стоит перейти в Ла Лигу.

В том, что он делает сейчас, нет ничего удивительного. Я играл против него и знаю, насколько он силен. Он перешел в команду, которая очень ему подходит. Мы все наслаждаемся его игрой, но, надеюсь, в субботу [против «Севильи»] он сыграет чуть хуже», – сказал полузащитник «Севильи».

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