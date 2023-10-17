Менье о теракте в Бельгии: «И худшее, вероятно, еще впереди... Пусть Бог поможет людям, на которых повлияло ложное религиозное учение, найти правильный путь»

Тома Менье высказался о теракте в Бельгии.

Напомним, матч сборных Бельгии и Швеции был прерван из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей. Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром.

«И худшее, вероятно, еще впереди... Давайте помолимся за жертв и людей, на которых сильно повлияло ложное религиозное учение.

Да поможет им Бог найти правильный путь», – написал бельгийский защитник « ».

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