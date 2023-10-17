Менье о теракте в Бельгии: «И худшее, вероятно, еще впереди... Пусть Бог поможет людям, на которых повлияло ложное религиозное учение, найти правильный путь»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Сборная Бельгии по футболу происшествия Сборная Швеции по футболу Тома Менье религия Футбол

Тома Менье высказался о теракте в Бельгии.

Напомним, матч сборных Бельгии и Швеции был прерван из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей. Полиция ликвидировала нападавшего сегодня утром. 

«И худшее, вероятно, еще впереди... Давайте помолимся за жертв и людей, на которых сильно повлияло ложное религиозное учение.

Да поможет им Бог найти правильный путь», – написал бельгийский защитник «Боруссии».

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14 комментариев

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Alexandr Bychkov
Вот эт подлил бенза
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Marcus-light
Ответ arspurs9
Забавно Чем его религиозное учение более истинное, нежели чужое, ложное? Фактически, доказать истину может только наука ;)
Я полагаю он говорит о радикальном мусульманстве, а не о религии в целом
+7
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utsh44psmr
Верно мыслит. Мигранты уже в пути.
+3
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rigobersong
Миллионы жертв на ближнем востоке, от атаки оружием НАТО - все молчат.

2 жертвы в Бельгии - теракт!

Западный мир относится к другим как к людям второго сорта, или только их жизни важны?
+9
-6
+3
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arspurs9
Забавно
Чем его религиозное учение более истинное, нежели чужое, ложное?
Фактически, доказать истину может только наука ;)
+7
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+2
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prus_3
Наверное, одобренное властями сожжение коранов здорово помогает избежать подобных терактов.
+3
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Ильдар М
Ответ rigobersong
Миллионы жертв на ближнем востоке, от атаки оружием НАТО - все молчат. 2 жертвы в Бельгии - теракт! Западный мир относится к другим как к людям второго сорта, или только их жизни важны?
это давно известный факт. Они этого и не скрывали никогда
+3
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maca
столько шума из-за ничего, какая разница расстреливать людей или пропагондировать лгбт, одно и тоже,что там фанатики что это территория,вообще никакой разницы
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StHappyOne
Ответ arspurs9
Забавно Чем его религиозное учение более истинное, нежели чужое, ложное? Фактически, доказать истину может только наука ;)
Его учение не убивает людей и не делает теракты. Любая религия ложь, но протестанты вроде вообще никому не убили)
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Andrey Andreev
Ответ Alexandr Bychkov
Вот эт подлил бенза
Скорее констатировал факт
+1
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