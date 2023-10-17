Капитан Швеции Линделеф: «Взял на себя инициативу, чтобы остановить матч с Бельгией. Страшно, когда грозит опасность, потому что носишь шведские цвета»

Теги Сборная Бельгии по футболу Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Виктор Линделеф Футбол

Виктор Линделеф заявил, что инициировал остановку матча против Бельгии.

Ранее стало известно об убийстве двух болельщиков скандинавской сборной в Брюсселе.

Сборные Бельгии и Швеции приняли решение не выходить на второй тайм матча квалификации Евро-2024. На момент остановки была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

«Как капитан я взял на себя инициативу, чтобы остановить матч.

Сначала я поговорил со своими партнерами по команде, затем с бельгийцами, и мы быстро пришли к консенсусу, что нужно остановить игру.

Самое главное, что шведы теперь в безопасности. Страшно, когда тебе грозит опасность, потому что ты носишь шведские цвета.

Я чувствую себя здесь в безопасности. Стадион, пожалуй, самое безопасное место», – сказал защитник сборной Швеции Виктор Линделеф.

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40 комментариев

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Владимир Апилат
Ответ arsenal.ave
Как вы думаете, будут ли шведы после этого продолжать жечь Коран? Ну, то есть пора оглянуться и подумать или дальше говорить из каждого утюга про демократию?
то есть не все исламисты террористы, но все шведы в ответет за соженный Коран?
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Ice Vorya
Сомневаюсь, что бородатый принципиально хотел убить шведов из-за острой ненависти к их сборной.
+8
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Заяцволк
Кстати, украинцам в Европе сейчас бы тоже немного притихнуть, а то мало ли, за шведов могут принять
+11
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angliiskiilion
Ответ Ice Vorya
Сомневаюсь, что бородатый принципиально хотел убить шведов из-за острой ненависти к их сборной.
этим животным всё равно, у них нет вообще ничего святого
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Владимир Апилат
Ответ arsenal.ave
Забыл добавить, продолжайте жечь их священную книгу, да?
что эти черти делают в Европе? как думаешь?
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Правительство швеции сожжет ещё парочку Къуранов, чтобы таких камикадзе не было.
Л-логика
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Растиньяк
Ахаха, они спрятались там?) И долго они там будут сидеть? «мужики»
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ nata shima
Очень символиченски,что это произошло в стране с Желто-синими цветами. Вообще смешно читать людей,которые пишут детские коментарии про самую мирную религию и что всех черных надо погнать домой и прочую пустоголовую дурь. Когда в 70х Ульрике Майнхоф со с ихним движением взорвала ТЦ и после этого ее убили и изнасиловали в тюрьме,фашизм в Европе одержал верх и все войны которые мы видим,сделаны руками этих замечательных и толерантных Европейских правительств. А арабы и кораны,это просто инстумент. Инструмент для ватников,которые не понимают,что вообще происходит в мире.
Повторишь эти слова, когда "инструмент" отрежет тебе голову.
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Arty Novikoff
Ответ arsenal.ave
Забыл добавить, продолжайте жечь их священную книгу, да?
Слушай, я против того, чтобы жечь любые книги. В том числе и для кого-то священные.
Но цивилизация от дикарей тем и отличается - что у тебя есть свобода делать то, что ты хочешь, если это не нарушает законы страны.
Почему-то мусульмане едут жить в Швецию, а не шведы на Ближний восток. И эти дикари хотят, чтобы шведы жили по их понятиям и готовы за это убивать.
Ты в этой ситуации за дикарей? Я за шведов. За цивилизацию, за свободу и против невежества, насилия и средневековья.
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Under
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Правительство швеции сожжет ещё парочку Къуранов, чтобы таких камикадзе не было. Л-логика
сколько коранов сожгло правительство?
может, король ещё лично пару в топку закинул?
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Dimario
половина украинцев выглядят как тюрки: черные волосы, брови, карие глаза. как их со шведами можно перепутать -- я хз. (не надо мне про Ибрагимовича только говорить, кек)
а про Ларссона можно ?
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nata shima
Очень символиченски,что это произошло в стране с Желто-синими цветами. Вообще смешно читать людей,которые пишут детские коментарии про самую мирную религию и что всех черных надо погнать домой и прочую пустоголовую дурь. Когда в 70х Ульрике Майнхоф со с ихним движением взорвала ТЦ и после этого ее убили и изнасиловали в тюрьме,фашизм в Европе одержал верх и все войны которые мы видим,сделаны руками этих замечательных и толерантных Европейских правительств. А арабы и кораны,это просто инстумент. Инструмент для ватников,которые не понимают,что вообще происходит в мире.
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angliiskiilion
Ответ Dimario
тюрки - не равно турки:)
турки это по сути смесь Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и Балкан с Крымом и Кавказом
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ angliiskiilion
турки это по сути смесь Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и Балкан с Крымом и Кавказом
это как мой салат с болгарским перцем, Азербайджанским помидором , армянским сыром и русскими огурцами
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Вадим Черентаев
Ответ angliiskiilion
турки это по сути смесь Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и Балкан с Крымом и Кавказом
он про цвета флага говорил, Алеши.
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Dimario
Ответ angliiskiilion
у украинцев кожа светлая, турки же намного темнее, больше всего на турков похожи греки, болгары и македонцы с албанцами и отчасти сербами
тюрки - не равно турки:)
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Under
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
С подачи правительства это делается, только не ори о демократии, мол партия может хоть танцевать на этой книге, скажи там что то о евреях или лгбт сразу же лишишься всего и демократия закроет на это глаза. Объясню простыми словами Сжигать Коран, провоцировать мусульсан - топ Сказать, что лгбт это ненормально или евреи это ж.ды не топ
вы сами-то хоть раз были в Швеции?
вполне себе проходят тут в том числе митинги под арабскими флагами, не супер массовые, но пару сотен людей легко собирается, и никто их пальцем не трогает
так что кто тут орёт и провоцирует
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angliiskiilion
Ответ Dimario
половина украинцев выглядят как тюрки: черные волосы, брови, карие глаза. как их со шведами можно перепутать -- я хз. (не надо мне про Ибрагимовича только говорить, кек)
у украинцев кожа светлая, турки же намного темнее, больше всего на турков похожи греки, болгары и македонцы с албанцами и отчасти сербами
0
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Вадим Черентаев
И к чему это? боятся, что их убъют на поле? бред и поппулизм
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kupezz
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Страшно находиться в стране, где бродят толпы бородатых обезьян с оружием.
Справедливости ради, но не обязательно быть бородатым, чтобы носить оружие. В каждой стране и в каждой религии есть такие люди, для которых человека убить, как кофе попить.
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ARIGAMI ARIGAMI
Страшно, когда тебя могут убить за убеждения и белый цвет кожи
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ angliiskiilion
этим животным всё равно, у них нет вообще ничего святого
так же христиане газовые камеры гулаги репрессии ссылки отрезания ушей депортации ))))
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