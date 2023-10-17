Капитан Швеции Линделеф: «Взял на себя инициативу, чтобы остановить матч с Бельгией. Страшно, когда грозит опасность, потому что носишь шведские цвета»
Виктор Линделеф заявил, что инициировал остановку матча против Бельгии.
Ранее стало известно об убийстве двух болельщиков скандинавской сборной в Брюсселе.
Сборные Бельгии и Швеции приняли решение не выходить на второй тайм матча квалификации Евро-2024. На момент остановки была зафиксирована ничья со счетом 1:1.
«Как капитан я взял на себя инициативу, чтобы остановить матч.
Сначала я поговорил со своими партнерами по команде, затем с бельгийцами, и мы быстро пришли к консенсусу, что нужно остановить игру.
Самое главное, что шведы теперь в безопасности. Страшно, когда тебе грозит опасность, потому что ты носишь шведские цвета.
Я чувствую себя здесь в безопасности. Стадион, пожалуй, самое безопасное место», – сказал защитник сборной Швеции Виктор Линделеф.
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Л-логика
Но цивилизация от дикарей тем и отличается - что у тебя есть свобода делать то, что ты хочешь, если это не нарушает законы страны.
Почему-то мусульмане едут жить в Швецию, а не шведы на Ближний восток. И эти дикари хотят, чтобы шведы жили по их понятиям и готовы за это убивать.
Ты в этой ситуации за дикарей? Я за шведов. За цивилизацию, за свободу и против невежества, насилия и средневековья.
может, король ещё лично пару в топку закинул?
вполне себе проходят тут в том числе митинги под арабскими флагами, не супер массовые, но пару сотен людей легко собирается, и никто их пальцем не трогает
так что кто тут орёт и провоцирует