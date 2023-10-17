Капитан Швеции Линделеф: «Взял на себя инициативу, чтобы остановить матч с Бельгией. Страшно, когда грозит опасность, потому что носишь шведские цвета»

Виктор Линделеф заявил, что инициировал остановку матча против Бельгии.

Ранее стало известно об убийстве двух болельщиков скандинавской сборной в Брюсселе.

Сборные Бельгии и Швеции приняли решение не выходить на второй тайм матча квалификации Евро-2024. На момент остановки была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

«Как капитан я взял на себя инициативу, чтобы остановить матч.

Сначала я поговорил со своими партнерами по команде, затем с бельгийцами, и мы быстро пришли к консенсусу, что нужно остановить игру.

Самое главное, что шведы теперь в безопасности. Страшно, когда тебе грозит опасность, потому что ты носишь шведские цвета.

Я чувствую себя здесь в безопасности. Стадион, пожалуй, самое безопасное место», – сказал защитник сборной Швеции Виктор Линделеф.

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