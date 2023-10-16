Агент Джикии об ошибке: «Хейта от болельщиков не будет, а на блогеров и прочих говорливых людишек мы не обращаем внимания»
Агент Георгия Джикии встал на защиту игрока после ошибки в игре с Кенией.
Защитник «Спартака» и сборной России в первом тайме товарищеского матча у своей штрафной головой пытался выбить мяч, но получилась срезка, которой воспользовался нападающий Масуд Чока. Матч завершился ничью – 2:2.
«Болельщики критикуют Джикию? Если мы говорим слово «болельщики», подразумевая настоящих болельщиков, то, наверное, хейта не будет. А на блогеров и прочих говорливых людишек мы не обращаем внимания.
Это футбол, может быть всякое. Я нахожусь на стадионе, видел атмосферу. Это может случиться с каждым.
Мы все невзгоды преодолеем и будем еще сильнее. На хейт внимания не обращаем. Такие моменты имеют место быть у любого спортсмена, даже у величайших», – сказал агент игрока Вадим Шпинев.
Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Мой приятель, Спартач до мозга костей, терпеть этого Джикию не может. И говорит, что он уровень амкара
Человеку вообще плевать на развитие карьеры, лишь бы бабок рубануть.
Поменять команду точно надо.