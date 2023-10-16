Агент Джикии об ошибке: «Хейта от болельщиков не будет, а на блогеров и прочих говорливых людишек мы не обращаем внимания»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Футбол

Агент Георгия Джикии встал на защиту игрока после ошибки в игре с Кенией.

Защитник «Спартака» и сборной России в первом тайме товарищеского матча у своей штрафной головой пытался выбить мяч, но получилась срезка, которой воспользовался нападающий Масуд Чока. Матч завершился ничью – 2:2.

«Болельщики критикуют Джикию? Если мы говорим слово «болельщики», подразумевая настоящих болельщиков, то, наверное, хейта не будет. А на блогеров и прочих говорливых людишек мы не обращаем внимания.

Это футбол, может быть всякое. Я нахожусь на стадионе, видел атмосферу. Это может случиться с каждым.

Мы все невзгоды преодолеем и будем еще сильнее. На хейт внимания не обращаем. Такие моменты имеют место быть у любого спортсмена, даже у величайших», – сказал агент игрока Вадим Шпинев.

Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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33 комментария

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FunyaFun
Хейта в сторону Абаскаля быть не должно. Всем ясно почему человек-шампур сидит на банке.
+73
-3
+70
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Дэннис Молинарев
Вот смотрю я на игры Джикия в этом сезоне и вижу заметную деградацию. Получается, я не настоящий болельщик? Поддельный типа?
+41
0
+41
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Vićtor Diaź
Да, конечно, не будет хейта от болельщиков
Мой приятель, Спартач до мозга костей, терпеть этого Джикию не может. И говорит, что он уровень амкара
+32
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+32
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Ничего Смешного
Что ещё сделать? Когда ошибается Джикия - хлопать ему?
+12
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Serzhique
Шпинев- главный паразит российского футбола. То он продлевать Миранчука с Жемалетдиновым не будет, пока президент в Локо не сменится (напомню, это тот же Шпинев, что увел за длинным рублем только заигравшего в основе Рифата в Рубин забесплатно, где за два года он сделал целых 0плюс0 по голам и голевым, чудом воскреснув после возвращения назад, и также чуть не увел бесплатно Миранчуков туда же). Потом еще и всю академию Локо подсадил на свой контракт, последовательно их уводив в любую помойку, лишь бы на рубль больше дали.

Человеку вообще плевать на развитие карьеры, лишь бы бабок рубануть.
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Aleksandr Danilov
Жди говна в комментариях
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svft
у Шпинева актив дешевеет на глазах, так и в минус уйти можно
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ FunyaFun
Хейта в сторону Абаскаля быть не должно. Всем ясно почему человек-шампур сидит на банке.
Пропитывается аджикой как следует, зреет, как ананас в оранжерее©️🤓
+5
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paratruper17
Скоро с такой игрой на вас и бухгалтер перестанет обращать внимание при зачислении зарплаты
+4
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Spartakus1984
Хейта от болельщиков не будет(c)Почему он так уверен?
+3
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Константин Эсперов
Ребят , навалите побольше )
+3
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Mechel**
На выход, увы
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Иван Иванов
Ответ FunyaFun
Хейта в сторону Абаскаля быть не должно. Всем ясно почему человек-шампур сидит на банке.
В яблочко. 100%
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Slavnov
Ответ Vićtor Diaź
Да, конечно, не будет хейта от болельщиков Мой приятель, Спартач до мозга костей, терпеть этого Джикию не может. И говорит, что он уровень амкара
так весь спартак сейчас уровень амкара
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Олег Сагайдачный
Ответ Дэннис Молинарев
Вот смотрю я на игры Джикия в этом сезоне и вижу заметную деградацию. Получается, я не настоящий болельщик? Поддельный типа?
Процентов 90 не настоящих будет. 10 это пищевик, хорошо разбирающийся в борщах.
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Peter Parker
Агент Джикии: давайте лучше поговорим о Дуарте
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Антон Фалафель
Чел продолжает закапывать своего клиента.
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kupezz
А он хотя бы последние 20 минут смотрел? Как его супер защитник на пару с Евгеньевым просто феерили))) Что уж говорить про весь матч в целом)
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Иван Иванов
Если честно, я скучаю по Бубнову. Только что поймал себя на этой светлой мысли)
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Сергей Ефимов
Да ну только поджигает агент, а по факту Джикия наверное всё, как футболист…
Поменять команду точно надо.
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КБ Сергей
Эта ошибка, действительно не повод для хейта. Всякое бывает. Но Жора заслуженно переехал на лавку, ибо не играет совсем и, похоже, не очень хочет.
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Геннадий Киселев
Кто заказывал агента? Получите.
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мутятя
Для Джикии с такой игрой, даже роскошь сидеть на лавке запасных.
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Shuller18
А что, не должны критиковать? Накосячил-получай, сыграл надёжно-похвалят. Все же просто. М ладно бы игра Джикия только привозом была испорчена, так он же и дальше косячил, благо прощали кенийцы
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Konstantin Zorin
А сам Георгий может комментировать свои промахи без помощи агента?
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