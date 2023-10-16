У сборной России 2 победы за последние 9 матчей. Сегодня – ничья с Кенией
Россия за последние 9 матчей победила лишь дважды.
Сегодня команда Валерия Карпина сыграла вничью с Кенией – 2:2.
Начиная с 17 ноября 2022 года 6 матчей российской сборной завершились вничью, два раза она победила (Ирак и Камерун) и один раз уступила (Египту U23).
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
И всем стихи Губерниева в подарок🤦♂️
Блин пишу и вспоминаю эмоции почему то когда отборы на ЧЕ и ЧМ играли. Блиииин, как же этого не хватает!
Но поставьте тренера , типа Осинкина хоть, но чтоб он работал с игроками, наигрывал состав и играли бы они в футбол, а не пешком по полю ходить.
РФС просыпайся, хватит издеваться над болельщиками, меняй тренера!