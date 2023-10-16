У сборной России 2 победы за последние 9 матчей. Сегодня – ничья с Кенией

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

Россия за последние 9 матчей победила лишь дважды.

Сегодня команда Валерия Карпина сыграла вничью с Кенией – 2:2.

Начиная с 17 ноября 2022 года 6 матчей российской сборной завершились вничью, два раза она победила (Ирак и Камерун) и один раз уступила (Египту U23).

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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85 комментариев

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dafaka13
Чувак, который выкатил статью, что сборной надо играть с медиалигой, ты был прав, извини что заминусовали
+88
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+81
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Сергей48
Крепкие 2-2! Поздравляю всех, что не проиграли👌
И всем стихи Губерниева в подарок🤦‍♂️
+38
-4
+34
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Alex
Против сборной играли Руни и Мандела. Что вы хотели? Победы?
+37
-8
+29
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ JaidonGames
Не пойму,что РФС вцепилась в Карпина?? Это дно Ростов то поднять не может.весь из себя,а по факту--мусор.
Да щас пофиг кто будет тренеровать. К сожалению...
Блин пишу и вспоминаю эмоции почему то когда отборы на ЧЕ и ЧМ играли. Блиииин, как же этого не хватает!
+21
-5
+16
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Александр Сас
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Да щас пофиг кто будет тренеровать. К сожалению... Блин пишу и вспоминаю эмоции почему то когда отборы на ЧЕ и ЧМ играли. Блиииин, как же этого не хватает!
Пусть Мостового ставят. Хоть поржём)))
+18
-3
+15
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JaidonGames
Не пойму,что РФС вцепилась в Карпина?? Это дно Ростов то поднять не может.весь из себя,а по факту--мусор.
+24
-11
+13
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KMR
Даже не знаю,что Валера должен натворить,чтобы его секта распустилась. Ведь опять будут верить
+16
-6
+10
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as009595@icloud.com
Самая миролюбивая сборная мира)
+12
-3
+9
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T622222
Тихий ужас нашего времени. Надо просто воспринимать это как юмор…
+10
-2
+8
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Roman
Счастлив, что был свидетелем этого истрического камбэка! Замены гения Валеры сыграли свою роль - Сильянов и Обляков сделали этот чудесный гол и вырвали такое необходимое очко против соперника выше классом. Браво!
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ДИОНИС
Наши чудом "вытащили" ничью в матче со 109-й сборной мира!
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Борис Кицис
позорниейшая игра сборной, пока не вышел Обляков игры вообще не было, Миранчуки это тормоз команды.
+6
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Павел Павлов
Вот теперь скажите,зачем азиатской конфедерации футбола такую сборную к себе принимать? Чтобы Монголия и Лаос не чуствовали себя совсем уж ущербно?
+3
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TheSportNik
Секта Валеты опять будут ему хвалу петь, как Гутцайты лижут Карпина всегда.
Но поставьте тренера , типа Осинкина хоть, но чтоб он работал с игроками, наигрывал состав и играли бы они в футбол, а не пешком по полю ходить.
РФС просыпайся, хватит издеваться над болельщиками, меняй тренера!
+6
-3
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Ярослав Веровский
Ответ Alex
Против сборной играли Руни и Мандела. Что вы хотели? Победы?
Футбольный карлик героически вырвал ничью у топовой сборной💪🏻
+4
-1
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Alex Metallov
Ответ Александр Сас
Пусть Мостового ставят. Хоть поржём)))
он не пойдет. Скажет, что хочет решать турнирные задачи, а не играть товарняки, ни царское это дело.
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Slavnov
Сложно найти мотивацию, надо либо серьезных соперников, либо не играть, смотреть вот на это, что было сегодня, не реально, да и для футболистов, тренеров, трата времени, лучше бы тур сунули, вместо игры с кенией
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Сади Самедов
Ответ Александр Сас
Пусть Мостового ставят. Хоть поржём)))
Лицензия мешает, бюрократия и формальности сами понимаете
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Beast
не, ну это Кения, как никак
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dpv
Это прорыв или рывок?
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dreamstep
Скоро ничья наших со сборной Лимпопо будет достижением.
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ KMR
Даже не знаю,что Валера должен натворить,чтобы его секта распустилась. Ведь опять будут верить
Валера: "А что вы хотели?! Акуму и Чоку к нам не поедут, ёпт!"🤷‍♂️
+3
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Зизуха
Ответ JaidonGames
Не пойму,что РФС вцепилась в Карпина?? Это дно Ростов то поднять не может.весь из себя,а по факту--мусор.
просто эстонцы медленно запрягают
+2
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Andrey Martynov
Тем временем доллар 62.62руб, если верить гуглу. А мы тут потешаемся. Если бы обыграли, то глядишь к курсу 2008г вернулись бы...эх!
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Валерий Асанов
вырвать победу с Кенией это дорогово стоит....Полная Деградация нашего футбола
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