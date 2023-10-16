У сборной России 2 победы за последние 9 матчей. Сегодня – ничья с Кенией

Россия за последние 9 матчей победила лишь дважды.

Сегодня команда сыграла вничью с Кенией – 2:2.

Начиная с 17 ноября 2022 года 6 матчей российской сборной завершились вничью, два раза она победила (Ирак и Камерун) и один раз уступила (Египту U23).

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