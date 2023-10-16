Агент Роке: «Мессиньо – топ. Он играет очень похоже на Лео, с годами может стать одним из трех лучших игроков мира»
Агент Витора Роке высказался о способностях нападающего.
«Мессиньо очень хорош, он топ, уникальный парень. Я уже говорил о нем с «Барсой» несколько лет назад, и технический директор следит за ним.
С годами он может стать одним из трех лучших игроков мира. Он играет очень похоже на Лео [Месси] – у него сильная левая нога, он хорошо обыгрывает один в один, он исполняет стандарты... Но мы хотим называть его Эстевао, а не Мессиньо.
Он должен войти в историю. Чем скорее будет решен вопрос о переходе в «Барселону», тем лучше», – сказал Андре Кюри.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Месси-Месси Jr-Мессиас-Мессисипи-Мессиньо 🤣
Ему бы рот закрыть и дать пацану нормально расти, все равно уже продал его, зачем вся эта шумиха вокруг необстрелянного цыпленка?