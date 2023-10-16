Агент Роке: «Мессиньо – топ. Он играет очень похоже на Лео, с годами может стать одним из трех лучших игроков мира»

Теги высшая лига Бразилия Барселона Лионель Месси Ла Лига Атлетико Паранаэнсе агенты Андре Кюри Витор Роке Футбол

Агент Витора Роке высказался о способностях нападающего.

«Мессиньо очень хорош, он топ, уникальный парень. Я уже говорил о нем с «Барсой» несколько лет назад, и технический директор следит за ним. 

С годами он может стать одним из трех лучших игроков мира. Он играет очень похоже на Лео [Месси] – у него сильная левая нога, он хорошо обыгрывает один в один, он исполняет стандарты... Но мы хотим называть его Эстевао, а не Мессиньо.

Он должен войти в историю. Чем скорее будет решен вопрос о переходе в «Барселону», тем лучше», – сказал Андре Кюри.

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7 комментариев

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Overkiller
Смотрю Бразилию. Парень талантливый, но совсем не мессиподобный. Скорее что типа РоналдО на минималках. Техника, координация, выбор позиции, скорость неплохая. Если прогрессировать будет, то в очень неплохого напа вырастет. Но, до топ-звезды, ИМХО, вряд ли. И Барсе бы пригодился уже зимой.
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llolishe
Градация такова
Месси-Месси Jr-Мессиас-Мессисипи-Мессиньо 🤣
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Ansu Fati
Ох, защитники с Месси и Рональдиньо справиться не могли, а тут 2 в одном)))
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Дмитрий Крутенко
Агент так разрекламировал этого Роке, что как только он обломается, а это неизбежно со всеми молодыми бразильцами в первое время, то на него выльют такой ушат помоев, что не факт, что он оклемается и продолжит прогрессировать.
Ему бы рот закрыть и дать пацану нормально расти, все равно уже продал его, зачем вся эта шумиха вокруг необстрелянного цыпленка?
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eyshon
Ответ Overkiller
Смотрю Бразилию. Парень талантливый, но совсем не мессиподобный. Скорее что типа РоналдО на минималках. Техника, координация, выбор позиции, скорость неплохая. Если прогрессировать будет, то в очень неплохого напа вырастет. Но, до топ-звезды, ИМХО, вряд ли. И Барсе бы пригодился уже зимой.
Хорошо что ИМХО)
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Штаны Габора Кирая
Какой это уже по счету новый меси? Бчр скоро целую команду из них собрать сможет.
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Rachid
Да везите уже Витора в Барселону - уже и место в старте забронировано:)))
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