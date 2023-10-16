Агент Роке: «Мессиньо – топ. Он играет очень похоже на Лео, с годами может стать одним из трех лучших игроков мира»

Агент Витора Роке высказался о способностях нападающего.

«Мессиньо очень хорош, он топ, уникальный парень. Я уже говорил о нем с «Барсой» несколько лет назад, и технический директор следит за ним.

С годами он может стать одним из трех лучших игроков мира. Он играет очень похоже на Лео [Месси] – у него сильная левая нога, он хорошо обыгрывает один в один, он исполняет стандарты... Но мы хотим называть его Эстевао, а не Мессиньо.

Он должен войти в историю. Чем скорее будет решен вопрос о переходе в «Барселону», тем лучше», – сказал Андре Кюри.

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