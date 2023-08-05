Агент Кюри о Месси: «Барса» получила предложение на 200 млн евро от «Ман Сити» за год до ухода Лео. Его не хотели продавать»

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Флорентино Перес агенты Андре Кюри Футбол

«Манчестер Сити» был готов заплатить 200 миллионов евро за Лионеля Месси.

Об этом рассказал футбольный агент Андре Кюри. 

– Как вы оцениваете работу руководства мадридского «Реала» в эти годы?

– Здесь, в мадридском «Реале», Флорентино [Перес] все делает очень хорошо. Он знает, как продать игроков в нужное время. Он платит не так уж много денег. В клубе мало людей, которые принимают решения, и так работать гораздо легче.

В «Барселоне» по-другому. Когда я работал там, я сказал президенту: «Президент, если вы собираетесь продлить контракты с этими тремя ребятами, вы должны снизить им зарплату и дать контракты на три года. В первый год они будут зарабатывать столько же, затем их зарплата снизится на 20%, а затем и на 40%, потому что они становятся старше». В итоге все было наоборот: им повысили зарплату в два раза и дали контракты на 5 лет. 

– Это также заметно по тому, как уходили их звезды. Криштиану покинул «Мадрид» в рамках трансфера за 110 миллионов евро, а Месси ушел бесплатно.

– Нет. «Барселона» получила предложение от «Манчестер Сити» на сумму в 200 миллионов евро за Лео Месси за год до его ухода, но они не хотели его продавать. За год [до его ухода]. Они знали, что контракт подходит к концу.

С мадридским «Реалом» все по-другому еще и потому, что, когда Каземиро и Криштиану уходили, у них все еще были долгосрочные контракты с клубом. У Месси не было. Это футбольные моменты, – сказал Кюри. 

Месси ушел из «Барселоны» в 2021 году. Сейчас он играет за «Интер Майами».

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25 комментариев

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Ответ Evgen_Hazard
А чего они его тогда свободным не подобрали? Никто не планировал за него столько платить.
Если бы они узнали о том, что Месси не останется в Барсе в мае/июне, то подписали бы. Сити думал, что Месси никуда не уйдет из Барсы и купил Грилиша.
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Что по итогу?
- Барса осталась без 200 млн
- в итоге через год Месси ушёл бесплатно в ПСЖ ( а между клубами нехорошие отношения)
- были шансы, что Месси возьмёт АПЛ с Пепом и заодно могли бы зацепить ещё 1 ЛЧ...

Но есть один нюанс... На посту президента был Бармалей:)

То чувство, даже отсталый человек справился бы с Барсой лучше, чем Бартомеу...
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А чего они его тогда свободным не подобрали? Никто не планировал за него столько платить.
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Ответ Evgen_Hazard
А чего они его тогда свободным не подобрали? Никто не планировал за него столько платить.
Так они Грилиша взяли за огромные деньги незадолго до этого.
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Ответ фан Барсы
Хотя тогда президентом был Бартомеу может купили бы какого-то игрока за оверпрайс как Дембеле, Коутиньо и Гризманн
Не купили бы. Это был разгар локдаунов. Денег у Барселоны уже не было.
А в ноябре Бартомеу вообще вынудили подать в отставку. После этого до выборов нового президента трансферы были невозможны.
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Ответ Tamerlan Gucci-Gov
Интересно почему Сити после не взял его бесплатно, люди сами придумывают новости с умным видом а потом их опровергают 🤦🏻‍♂️
Потому что купили Грилиша. Об этом тебе и думать не надо.
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Изгнание Месси было шоком года, конечно.
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Надо признать, и так со всякими Росселями да Бартомеу Барселона умудряется ежегодно громить соперников со столицы. И Ла Лигу выигрывали вдвое больше, КИ вообще чуть ли не каждый год брали. Спрашивается что бы творила Барселона, если бы во главе стоял кто-то грамотный вроде Переса?
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Ответ Artem Piatkov
Объективно надо было Заработали бы + Месси выиграл бы ещё одну ЛЧ и АПЛ Но "бы" тут ключевое
Хотя тогда президентом был Бартомеу может купили бы какого-то игрока за оверпрайс как Дембеле, Коутиньо и Гризманн
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Ответ Нефанатик
Сколько еще будет новостей с этими мифическими предложениями. За 200 млн Барса упаковала и доставила бы в Манчестер
тут не соглашусь. Бармалей боялся,что скажут фаны,он не рулил а был простым пиарщиком,да и сейчас тоже самое у них.
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Объективно надо было
Заработали бы + Месси выиграл бы ещё одну ЛЧ и АПЛ

Но "бы" тут ключевое
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Ответ rej1sta
Так они Грилиша взяли за огромные деньги незадолго до этого.
Это вообще ни при чем.
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Ответ VERBLYUD
Если бы они узнали о том, что Месси не останется в Барсе в мае/июне, то подписали бы. Сити думал, что Месси никуда не уйдет из Барсы и купил Грилиша.
Это обидно, Месси к Пепу должен был уйти еще после сезона вылета от Ливерпуля. Футбол многое потерял, что не увидел еще один дуэт Гвардиолы и Месси.
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Ответ Эксперимент
Это вообще ни при чем.
В чем же причина, расскажи?)
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Ответ Spiker1606
Ла Лигу и КИ выигрывали за счёт судей
Ахаха)) давай с этого момента поподробней, а то я знаю случаи с точностью да наоборот))
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Ответ Геннадий Чеботарев
вот в этом и есть дибилизм руководства бчк. и даже сравниват. их с перцем это тупо.
конечно тупо. Перес берет гос.кредиты отмывает их и дальше живет. и все это под прикрытием правительства Испании. так любой сможет управлять клубом. по сути это госклуб а Перес там просто управляющий
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Ответ человек-муравей человек-физрук
конечно тупо. Перес берет гос.кредиты отмывает их и дальше живет. и все это под прикрытием правительства Испании. так любой сможет управлять клубом. по сути это госклуб а Перес там просто управляющий
Я понимаю, что в этом плане Испании выгодно, чтобы Реал был во всеоружии, чтобы достойно представлять страну в ЛЧ, ибо больше некому прямо сейчас... Но одного мотива мало, чтобы доказать коррупцию государственного масштаба. Нужны железные доказательства, но я что-то сомневаюсь, что они существуют, потому что в таком случае они бы давным давно всплыли.
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