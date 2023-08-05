Агент Кюри о Месси: «Барса» получила предложение на 200 млн евро от «Ман Сити» за год до ухода Лео. Его не хотели продавать»

«Манчестер Сити» был готов заплатить 200 миллионов евро за Лионеля Месси.

Об этом рассказал футбольный агент Андре Кюри.

– Как вы оцениваете работу руководства мадридского « » в эти годы?

– Здесь, в мадридском «Реале», [Перес] все делает очень хорошо. Он знает, как продать игроков в нужное время. Он платит не так уж много денег. В клубе мало людей, которые принимают решения, и так работать гораздо легче.

В «Барселоне» по-другому. Когда я работал там, я сказал президенту: «Президент, если вы собираетесь продлить контракты с этими тремя ребятами, вы должны снизить им зарплату и дать контракты на три года. В первый год они будут зарабатывать столько же, затем их зарплата снизится на 20%, а затем и на 40%, потому что они становятся старше». В итоге все было наоборот: им повысили зарплату в два раза и дали контракты на 5 лет.

– Это также заметно по тому, как уходили их звезды. покинул «Мадрид» в рамках трансфера за 110 миллионов евро, а Месси ушел бесплатно.

– Нет. « » получила предложение от « » на сумму в 200 миллионов евро за Лео Месси за год до его ухода, но они не хотели его продавать. За год [до его ухода]. Они знали, что контракт подходит к концу.

С мадридским «Реалом» все по-другому еще и потому, что, когда Каземиро и Криштиану уходили, у них все еще были долгосрочные контракты с клубом. У Месси не было. Это футбольные моменты, – сказал Кюри.

Месси ушел из «Барселоны» в 2021 году. Сейчас он играет за «Интер Майами».

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