Агент Кюри о Месси: «Барса» получила предложение на 200 млн евро от «Ман Сити» за год до ухода Лео. Его не хотели продавать»
«Манчестер Сити» был готов заплатить 200 миллионов евро за Лионеля Месси.
Об этом рассказал футбольный агент Андре Кюри.
– Как вы оцениваете работу руководства мадридского «Реала» в эти годы?
– Здесь, в мадридском «Реале», Флорентино [Перес] все делает очень хорошо. Он знает, как продать игроков в нужное время. Он платит не так уж много денег. В клубе мало людей, которые принимают решения, и так работать гораздо легче.
В «Барселоне» по-другому. Когда я работал там, я сказал президенту: «Президент, если вы собираетесь продлить контракты с этими тремя ребятами, вы должны снизить им зарплату и дать контракты на три года. В первый год они будут зарабатывать столько же, затем их зарплата снизится на 20%, а затем и на 40%, потому что они становятся старше». В итоге все было наоборот: им повысили зарплату в два раза и дали контракты на 5 лет.
– Это также заметно по тому, как уходили их звезды. Криштиану покинул «Мадрид» в рамках трансфера за 110 миллионов евро, а Месси ушел бесплатно.
– Нет. «Барселона» получила предложение от «Манчестер Сити» на сумму в 200 миллионов евро за Лео Месси за год до его ухода, но они не хотели его продавать. За год [до его ухода]. Они знали, что контракт подходит к концу.
С мадридским «Реалом» все по-другому еще и потому, что, когда Каземиро и Криштиану уходили, у них все еще были долгосрочные контракты с клубом. У Месси не было. Это футбольные моменты, – сказал Кюри.
Месси ушел из «Барселоны» в 2021 году. Сейчас он играет за «Интер Майами».
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- Барса осталась без 200 млн
- в итоге через год Месси ушёл бесплатно в ПСЖ ( а между клубами нехорошие отношения)
- были шансы, что Месси возьмёт АПЛ с Пепом и заодно могли бы зацепить ещё 1 ЛЧ...
Но есть один нюанс... На посту президента был Бармалей:)
То чувство, даже отсталый человек справился бы с Барсой лучше, чем Бартомеу...
А в ноябре Бартомеу вообще вынудили подать в отставку. После этого до выборов нового президента трансферы были невозможны.
Заработали бы + Месси выиграл бы ещё одну ЛЧ и АПЛ
Но "бы" тут ключевое