«Барса» не рассматривает аренду Месси. Регистрация Роке – приоритет на зимнее трансферное окно

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Витор Роке Футбол

Лионель Месси не вернется в «Барселону» в январе.

Напомним, «Интер Майами» лишился шансов на выход в плей-офф МЛС. На этом фоне появились новости о возможном переходе аргентинского нападающего в «Барселону» на правах аренды.

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб не рассматривает этот вариант – у него нет возможности подписать Месси, соблюдая финансовый фэйр-плей. Приоритетной задачей «блауграны» на зимнее трансферное окно является регистрация нападающего Витора Роке, выступающего в данный момент за «Атлетико Паранаэнсе». 

Сам Месси тоже не планирует возвращаться в «Барселону» в ближайшее время. Возможно, во время зимнего отпуска он приедет на отдых в столицу Каталонии, но о переходе в «блауграну» речи не будет. 

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24 комментария

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Молодой Френки
А че он будет без практики столь долгое время сидеть?! Довольно сомнительная идея.
Ну если Лео уже настолько пофигу, можно уже его и в сборную тогда не вызывать. Уровень без практики будет падать и он уже даже пешком не сможет вывозить.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ pit4er
Пусть Бекхэм поможет договориться с Миланом по старой памяти
Или с ПСЖ.
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Marcus-light
Ответ 113k
тоесть приходит такой 80 летний дед, и закон говорит. что ему нужно платить ровно туе самую сумму когда он работал в молодости? а ничего что его труд ничего ен стоит. так же и у Месси. Так чт овсе мимо, и хватит оправдывать жадного распиаренного днища.
Нет, не так. Смотрят профсоюз и налоговая сколько получают коллеги с похожими достижениями и навыками по Испании и в команде. И если зарплата необоснованно занижена - в лучшем случае аннулирование контракта, в худшем - дело об отмывании доходов.
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Дмитрий Рабко
Ответ Геннадий Тимченко
Месси с отцом обещали играть за родной клуб "практически бесплатно", одновременно выбивая деньги с яблока с адидасом за игру в Америке. Если бы Месси действительно хотел поиграть в Барсе в межсезонье, то умерив свои финансовые аппетиты этого легко добился. Если не хотет играть, то мог бы оказать минимальную помощь - отказаться от оброка, который взимает уже почти три года после ухода из клуба свободным агентом
Вспомнилось из классиков:
"Вскоре стали слышны и прочие слова.

– Вы за это ответите, товарищ Талмудовский! – крикнул длиннополый, отводя от своего лица инженерский кукиш.

– А я вам говорю, что на такие условия к вам не поедет ни один приличный специалист! – отвечал Талмудовский, стараясь вернуть кукиш на прежнюю позицию.

– Вы опять про оклад жалования! Придется поставить вопрос о рвачестве.

– Плевал я на оклад! Я даром буду работать! – кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые. – Захочу – и вообще уйду на пенсию. Вы это крепостное право бросьте! Сами всюду пишут «Свобода, равенство и братство», а меня хотят заставить работать в этой крысиной норе.

Тут Талмудовский быстро разжал кукиш и принялся считать по пальцам:

– Квартира – свинюшник, театра нет, оклад... Извозчик! Пошел на вокзал!"
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Mr.BadGuy
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Бчк лжёт, конечно рассматривают. Месси и сейчас был бы лучшим в Барсе. Просто обидки, что Месси не вернулся к ним летом.
Им за полгода аренды потом 10 лет придется за рычаги дергать и продать медиаправа на 50 лет вперед.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Молодой Френки
А че он будет без практики столь долгое время сидеть?! Довольно сомнительная идея. Ну если Лео уже настолько пофигу, можно уже его и в сборную тогда не вызывать. Уровень без практики будет падать и он уже даже пешком не сможет вывозить.
Это особенность СА лиг.
У хоккеистов и баскетболистов вообще отпуск по полгода. Заканчивают сезон в апреле, начинают в октябре. Это те, кто в плей-офф не попал.
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Тимур Таубаев
Ответ Vinnipukh Vinni
Это особенность СА лиг. У хоккеистов и баскетболистов вообще отпуск по полгода. Заканчивают сезон в апреле, начинают в октябре. Это те, кто в плей-офф не попал.
У так и в КХЛ у нас такая же практика
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