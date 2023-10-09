«Барса» не рассматривает аренду Месси. Регистрация Роке – приоритет на зимнее трансферное окно
Лионель Месси не вернется в «Барселону» в январе.
Напомним, «Интер Майами» лишился шансов на выход в плей-офф МЛС. На этом фоне появились новости о возможном переходе аргентинского нападающего в «Барселону» на правах аренды.
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб не рассматривает этот вариант – у него нет возможности подписать Месси, соблюдая финансовый фэйр-плей. Приоритетной задачей «блауграны» на зимнее трансферное окно является регистрация нападающего Витора Роке, выступающего в данный момент за «Атлетико Паранаэнсе».
Сам Месси тоже не планирует возвращаться в «Барселону» в ближайшее время. Возможно, во время зимнего отпуска он приедет на отдых в столицу Каталонии, но о переходе в «блауграну» речи не будет.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Ну если Лео уже настолько пофигу, можно уже его и в сборную тогда не вызывать. Уровень без практики будет падать и он уже даже пешком не сможет вывозить.
"Вскоре стали слышны и прочие слова.
– Вы за это ответите, товарищ Талмудовский! – крикнул длиннополый, отводя от своего лица инженерский кукиш.
– А я вам говорю, что на такие условия к вам не поедет ни один приличный специалист! – отвечал Талмудовский, стараясь вернуть кукиш на прежнюю позицию.
– Вы опять про оклад жалования! Придется поставить вопрос о рвачестве.
– Плевал я на оклад! Я даром буду работать! – кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые. – Захочу – и вообще уйду на пенсию. Вы это крепостное право бросьте! Сами всюду пишут «Свобода, равенство и братство», а меня хотят заставить работать в этой крысиной норе.
Тут Талмудовский быстро разжал кукиш и принялся считать по пальцам:
– Квартира – свинюшник, театра нет, оклад... Извозчик! Пошел на вокзал!"
У хоккеистов и баскетболистов вообще отпуск по полгода. Заканчивают сезон в апреле, начинают в октябре. Это те, кто в плей-офф не попал.