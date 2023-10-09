«Барса» не рассматривает аренду Месси. Регистрация Роке – приоритет на зимнее трансферное окно

Лионель Месси не вернется в «Барселону» в январе.

Напомним, « » лишился шансов на выход в плей-офф . На этом фоне появились новости о возможном переходе аргентинского нападающего в «Барселону» на правах аренды.

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб не рассматривает этот вариант – у него нет возможности подписать Месси, соблюдая финансовый фэйр-плей. Приоритетной задачей «блауграны» на зимнее трансферное окно является регистрация нападающего , выступающего в данный момент за «Атлетико Паранаэнсе».

Сам Месси тоже не планирует возвращаться в «Барселону» в ближайшее время. Возможно, во время зимнего отпуска он приедет на отдых в столицу Каталонии, но о переходе в «блауграну» речи не будет.

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