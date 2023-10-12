Агент Роке заявил, что форвард перейдет в «Барсу» зимой: «С «Паранаэнсе» все согласовано»

Переход Витора Роке в «Барселону» запланирован на январь.

Сейчас нападающий « » травмирован, в прошлый раз он выходил на поле 22 сентября.

«Мы считаем, что на восстановление ему потребуется еще максимум четыре недели.

План игрока и «Барсы» заключается в том, что он перейдет в январе. С «Паранаэнсе» все согласовано», – сказал агент игрока Андре Кюри.

За 22 матча текущего розыгрыша чемпионата Бразилии 18-летний форвард забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.

Статистику бразильца, трансфер которого за 30+31 млн евро «Барса» оформила летом, можно найти здесь.

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