Агент Роке заявил, что форвард перейдет в «Барсу» зимой: «С «Паранаэнсе» все согласовано»

Теги высшая лига Бразилия Барселона Ла Лига Атлетико Паранаэнсе Андре Кюри Витор Роке Футбол

Переход Витора Роке в «Барселону» запланирован на январь.

Сейчас нападающий «Атлетико Паранаэнсе» травмирован, в прошлый раз он выходил на поле 22 сентября.

«Мы считаем, что на восстановление ему потребуется еще максимум четыре недели.

План игрока и «Барсы» заключается в том, что он перейдет в январе. С «Паранаэнсе» все согласовано», – сказал агент игрока Андре Кюри.

За 22 матча текущего розыгрыша чемпионата Бразилии 18-летний форвард забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.

Статистику бразильца, трансфер которого за 30+31 млн евро «Барса» оформила летом, можно найти здесь.

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10 комментариев

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fRsk
Хоть какие-то хорошие новости, а то только бесконечные травмы.
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Ansu Fati
Отличные новости. А то с этими травмами в нападении играют Роберто и Алонсо))
+6
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Josep
Супер! а то скоро только дубль останется. Хотя и сам Роке сейчас на травме..
+4
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Rachid
Давай, давай Витор - приезжай уже насовсем в Барселону:)))))
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NartApsua
Ответ fRsk
Хоть какие-то хорошие новости, а то только бесконечные травмы.
Осталось теперь только самому Роке успешно оправиться от травмы.
+3
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Inside 88 LW
Отличные новости! С нетерпением ждем в столице Каталонии!
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Tristan...
Отлично. Пусть сразу начнут и для Витора сменщика искать. С такой эпидемией травм в команде, кажется, что вылетать будут все, без исключения...
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Bazilic
Отличная новость. Витор очень поможет, учитывая то, что Роберт не молодеет
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Cristian Turcan
С Паранаэнсе все согласовано, но это не отменяет того что Барса должна найти способ его регистрировать
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бек саидов
Новость конешно отличная, но об этом договорились ещё летом.Но бравые журналисты напридумывали всякие лживые информации всё это время, якобы всё не так, всё плохо , и так далее.Если завтра опять появится новость о том что он хрен пройдёт зимой, то не удивляйтесь, потому что журналист тоже должен семью прокормить.
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