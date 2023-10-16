Генсек РФС об УЕФА: «Остаемся в своей конфедерации – сильнейшей в мире. Вы же для своего ребенка желаете лучшего? Вот и мы желаем лучшего для российского футбола»

Генеральный секретарь РФС заявил о желании остаться в УЕФА.

«Как это [бойкоты со стороны европейских сборных ] может повлиять на мысли о возможном переходе в Азию? УЕФА принимает решение отработать сценарий возвращения, пусть и одной сборной, но к своим соревнованиям. Если делается попытка позитивного шага, как она должна восприниматься? Только позитивно.

Наш приоритет – играть в официальных соревнованиях как сборным, так и клубам. РФС остается в своей конфедерации, которая является сильнейшей конфедерацией мира. Вы же для своего ребенка желаете лучшего? Вот и РФС желает лучшего для российского футбола.

Мы стараемся сделать так, чтобы даже в нынешних условиях были позитивные подвижки», – сказал .

РФС назвал вбросом новость об отмене допуска команд U17: «Это не так. Исполком УЕФА поручил проработать такую возможность – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки»

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