Генсек РФС об УЕФА: «Остаемся в своей конфедерации – сильнейшей в мире. Вы же для своего ребенка желаете лучшего? Вот и мы желаем лучшего для российского футбола»

Теги премьер-лига Россия УЕФА РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Р-Спорт Футбол

Генеральный секретарь РФС заявил о желании остаться в УЕФА.

«Как это [бойкоты со стороны европейских сборных ] может повлиять на мысли о возможном переходе в Азию? УЕФА принимает решение отработать сценарий возвращения, пусть и одной сборной, но к своим соревнованиям. Если делается попытка позитивного шага, как она должна восприниматься? Только позитивно.

Наш приоритет – играть в официальных соревнованиях как сборным, так и клубам. РФС остается в своей конфедерации, которая является сильнейшей конфедерацией мира. Вы же для своего ребенка желаете лучшего? Вот и РФС желает лучшего для российского футбола.

Мы стараемся сделать так, чтобы даже в нынешних условиях были позитивные подвижки», – сказал Максим Митрофанов

РФС назвал вбросом новость об отмене допуска команд U17: «Это не так. Исполком УЕФА поручил проработать такую возможность – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки»

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32 комментария

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zer
адекватно высказался
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Bashibuzuck
Логично, осталось только начать участвовать в турнирах
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Алексѣй Пестовъ
До признания иноагентом остаётся 3..2..1..
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Игорь Петров
База
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Миша Иванов
Даня Я остаюсь, я буду здесь жить!
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Мишаня Кашников
а что тогда кошмарили нас год назад с этой азиатской конфедерацией?
я уже всё , лопату в сырую землю воткнул нашего футбола
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vova k. x
Так и скажи ...безнадёга для вас ..."а нам всё равно с кем не играть".Болтун...
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инок
Нас в дверь, а мы в окно..))
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Ильдар М
Это конечно всё здорово, но сравнение футбола с ребенком явно не в пользу позиции РФС. Представьте: ваш ребенок ходит в лучшую в районе школу (по крайней мере самую дорогую и престижную), и там его одноклассники вдруг начинают дружно хейтить из-за его не такой национальности (или политических взглядов родителей - неважно, по какой причине, но не по его вине), отказываются ходить на занятия с ним, более того - истерят и требуют выгнать из школы. А руководство школы вместо того, чтобы поставить на место истеричек и объяснить им, что в школе все равны, отстраняет вашего ребенка от занятий на неопределенный (но скорее всего долгий) срок. Учитесь дома, сами. Но из школы не исключают - нет оснований. И в качестве компромисса предлагает ходить-таки в школу, но вечером, тайком, чтобы не нервировать одноклассников, при этом еще требуют сменить имя и фамилию. Вы будете продолжать терпеть унижения вашего ребенка или переведете его все-таки в другую школу? Где тоже достаточно неплохо учат, просто понтов у нее меньше. Что будет лучше для вашего ребенка?
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hett
🤡
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Alestern
глупость какую то брякнул...Где он позитив увидел в отношении российского футбола (и России в целом)? ..
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baytygan
Атцы!
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vova k. x
Ответ vova k. x
Прорыв....
ТЬфу...перемога...
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vova k. x
Ответ Ilya Shilovskiy
здорово
Прорыв....
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Alon Raven
Ответ Ultimate7
Это как купить лучший велосипед для своего ребёнка, но забрать не можешь. Толку с этого?!
А если вместо того, что бы дождаться этого велосипеда забрать деньги и пойти вдвое дороже заказать вдвое хуже, где тоже ещё не факт что сможешь забрать, то это переход в Азию.
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Alon Raven
Ответ Мишаня Кашников
а что тогда кошмарили нас год назад с этой азиатской конфедерацией? я уже всё , лопату в сырую землю воткнул нашего футбола
То были всякие министры и депутаты. РФС постоянно говорили, что смысла нет.
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dimitrii63
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здраво, боятся, что футболисты начнут оставаться в процветающей Европе, из России просто так не сбежишь, ходим по стране на цепи вместе с медведями
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Apol
Хорошо... Когда играем, не подскажете? Или такой вопрос Митрофанову лучше не задавать?
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Дмитрий Караваев
" позитивные подвижки " звучит приятно , толку 0
🤔
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Ultimate7
Это как купить лучший велосипед для своего ребёнка, но забрать не можешь. Толку с этого?!
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Артем Русанов
Верно
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Ilya Shilovskiy
здорово
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