Генсек РФС об УЕФА: «Остаемся в своей конфедерации – сильнейшей в мире. Вы же для своего ребенка желаете лучшего? Вот и мы желаем лучшего для российского футбола»
Генеральный секретарь РФС заявил о желании остаться в УЕФА.
«Как это [бойкоты со стороны европейских сборных ] может повлиять на мысли о возможном переходе в Азию? УЕФА принимает решение отработать сценарий возвращения, пусть и одной сборной, но к своим соревнованиям. Если делается попытка позитивного шага, как она должна восприниматься? Только позитивно.
Наш приоритет – играть в официальных соревнованиях как сборным, так и клубам. РФС остается в своей конфедерации, которая является сильнейшей конфедерацией мира. Вы же для своего ребенка желаете лучшего? Вот и РФС желает лучшего для российского футбола.
Мы стараемся сделать так, чтобы даже в нынешних условиях были позитивные подвижки», – сказал Максим Митрофанов.
РФС назвал вбросом новость об отмене допуска команд U17: «Это не так. Исполком УЕФА поручил проработать такую возможность – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки»
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я уже всё , лопату в сырую землю воткнул нашего футбола
🤔