Черчесов о переходе в Азию: «Уйдем, а ФИФА не даст играть. И руководители УЕФА, и наши правильно делают, что не совершают резких движений»

Станислав Черчесов высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«У Азии отдельная организация, но не отдельная от ФИФА. Чемпионат мира проводит ФИФА. Вы перейдете в другую конфедерацию, а ФИФА вам не даст играть. Будут играть в Кубке Азии? Это другой вопрос.

Главное, чтобы не было, что ушли из одной конфедерации, а потом тебя обратно не возьмут. Я убежден, что всегда нужно делать маленькую паузу. Оценивать ситуацию, а потом принимать решение.

И руководители УЕФА, и наши делают правильно, что не совершают резких движений», – сказал бывший тренер сборной России.

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