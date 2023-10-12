Черчесов о переходе в Азию: «Уйдем, а ФИФА не даст играть. И руководители УЕФА, и наши правильно делают, что не совершают резких движений»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Чемпионат.com Футбол

Станислав Черчесов высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«У Азии отдельная организация, но не отдельная от ФИФА. Чемпионат мира проводит ФИФА. Вы перейдете в другую конфедерацию, а ФИФА вам не даст играть. Будут играть в Кубке Азии? Это другой вопрос.

Главное, чтобы не было, что ушли из одной конфедерации, а потом тебя обратно не возьмут. Я убежден, что всегда нужно делать маленькую паузу. Оценивать ситуацию, а потом принимать решение.

И руководители УЕФА, и наши делают правильно, что не совершают резких движений», – сказал бывший тренер сборной России.

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16 комментариев

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НАВАЛЬНЫЙ
Хоть этот что-то умное сказал
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Ценитель прекрасного
Ответ Beast
какая разница, где не играть?
Например, разница в том, что уефа дает очень много денег на развитие футбола, даже несмотря на игровой запрет. В Азии никто столько выделять не будет
+21
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Викентий Тристаграмматиков
Ответ deadjoker
Делают правильно, т.е. не делают ничего :)
Т.е. не вредят. От чиновников это уже немало.
+9
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deadjoker
Делают правильно, т.е. не делают ничего :)
+4
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Beast
какая разница, где не играть?
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Андрей Лоел
Помоему,только дуракам это не понятно.
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Гамарджоба Генацвале
Да-да-да, давайте подождем, мы в постоянных консультациях с УЕФА и ФИФА.
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Никита Алексеев
Не переход в Азию, а смена вектора развития
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KMR
Ответ андрэ
вообщем как в анекдоте про износилование - надо расслабиться и получать удовольствие... от нерезких движений
У него есть опыт.
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ KMR
У него есть опыт.
он просто анекдот услышал уже после событий
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