РФС назвал вбросом новость об отмене допуска команд U17: «Это не так. Исполком УЕФА поручил проработать такую возможность – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Матч ТВ Футбол

В РФС опровергли информацию об отмене допуска команд U17 на турниры УЕФА.

Как заявил генсек РФС Максим Митрофанов, УЕФА поручил проработать техническую возможность для допуска российских команд. Напомним, 10 октября УЕФА заявил, что «не нашел технического решения, позволяющего российским командам играть».

– Как оцените ситуацию с допуском сборной России U17 к международным матчам?

– На этот счет есть поручение исполкома УЕФА проработать такую возможность технически – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки.

– Когда может быть принято решение?

– Такое поручение дано, в настоящий момент оно администрацией УЕФА выполняется. Отдельные журналисты стали вбрасывать информацию, будто что‑то в этом плане отменено. Но это не так.

– Но бойкоты ряда стран как‑то повлияли на ситуацию. Вы их ожидали?

– Какого‑то резонанса ожидали, удивлением ситуация не стала, – сказал Митрофанов.

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14 комментариев

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Ali
Вы там определитесь. Нам что написать, хорошие комменты или плохие про УЕФА?
+15
0
+15
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Streetbor
имитация бурной деятельности, причем с обеих сторон)
+7
-1
+6
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artpal
Прорабатывать будет до конца СВО как минимум, а то и ещё лет 5-7 после нее
Игроки первой ю-17 к тому времени уже по ветеранам играть начнут
+10
-6
+4
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Советник_042
Митрофанов, депутаты дурдома просто так что ли давали комментарий по этому решению? Получается они вброс комментировали?
+3
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+3
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ApXuMaHqPuT
Ответ artpal
Прорабатывать будет до конца СВО как минимум, а то и ещё лет 5-7 после нее Игроки первой ю-17 к тому времени уже по ветеранам играть начнут
И за другие страны😕
+2
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+2
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Kuznets 09
))))
+1
0
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Мукунку хороший
"Не надо лохматить бабушку"
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nolan_90
Ну вот, когда настанет пора играть этот отбор и мы там не увидим сборную России, хоть даже в группе с Турцией, Сербией и Беларусью, тогда и поговорим.
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Гамарджоба Генацвале
Опроверг спустя неделю, оперативно. Не будет допуска никакого.
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Олимпионик
Новый метод современной самоназванной журналистики: вбросить утку и начать проводить опросы по ней.
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artpal
Ответ Ростовский
Опять зрада у соседей
У них как раз перемога - одну сборную под нейтральным флагом и ту "прорабатывают". Явный провал РФС
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artpal
Ответ Ростовский
Это поражение всего Запада. Потому что все понимают, что вслед за одной сборной потянутся все другие.
Это не сборная России, они будут играть без флага, формы и гимна. Как раз эта наша уступка и поражение, нужно добиваться полного восстановления
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