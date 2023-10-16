РФС назвал вбросом новость об отмене допуска команд U17: «Это не так. Исполком УЕФА поручил проработать такую возможность – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки»

В РФС опровергли информацию об отмене допуска команд U17 на турниры УЕФА.

Как заявил генсек РФС Максим Митрофанов, УЕФА поручил проработать техническую возможность для допуска российских команд. Напомним, 10 октября УЕФА заявил, что «не нашел технического решения, позволяющего российским командам играть».

– Как оцените ситуацию с допуском сборной 17 к международным матчам?

– На этот счет есть поручение исполкома проработать такую возможность технически – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки.

– Когда может быть принято решение?

– Такое поручение дано, в настоящий момент оно администрацией УЕФА выполняется. Отдельные журналисты стали вбрасывать информацию, будто что‑то в этом плане отменено. Но это не так.

– Но бойкоты ряда стран как‑то повлияли на ситуацию. Вы их ожидали?

– Какого‑то резонанса ожидали, удивлением ситуация не стала, – сказал Митрофанов.

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