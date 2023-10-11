Булыкин призвал не спешить с переходом в Азию: «Оптимальнее дождаться окончания СВО и потом принимать решения»

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Политика Футбол

Дмитрий Булыкин призвал не спешить с переходом РФС в Азию.

Напомним, ранее УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.

«Не считаю, что на этом фоне надо непременно перестроиться на Азию. Там тоже есть противники России, которые не захотят играть с национальными командами нашей страны.

Оптимальнее всего будет дождаться окончания СВО и только потом принимать конкретные решения», – заявил экс-футболист сборной России.

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17 комментариев

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Рома Политов
Ответ Hong Kil
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Вы кого под Россией имеете ввиду? Об нормальных людей никто ноги не вытирал
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Marcus-light
Ответ Даниил К
Когда уже дойдет до людей, все ждут что все вернётся нас везде примут. Ничего уже так не будет как раньше, даже если завтра все закончится. Мы не переходим в Азию только потому что некоторые спортивные чиновники потеряют деньги и хорошие отношение западных коллег которые сказали ждать и кормят ложными обещаниями. Лет 50 подождем и тогда может быть, и то не точно, делают из людей дураков и клоунов, впрочем как всегда.
У политиков короткая память, не переживайте.
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elan_
Булыкин что, предлагает ждать десять лет минимум? Пока что кое-кто себя вполне нормально чувствует и на стоп нажимать не собирается..
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Артём Сергеев
Ответ argentina10
а когда СВО закончится, кто знает.....может Украина это только начало СВО, а цель дойти до Берлина, Лондона и тд, взять всю Европу под свой контроль..
а какая цель,Европу уровнять с нашими провинциями, или провинции подтянуть до уровня Европы?
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Артем Русанов
Я думаю скоро закончится, в 24 году
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Матвей Суицидин
Да они еще нас на коленях умолять будут вернуться, слышали уже)))
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Рома Политов
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Разве? Наверно Путин больше всех пострадал от санкций? Бедный Путин теперь солярис должнн покупать за 4 мульта и тд)
Все его друзья, родственники, подельники лишились своих заграничных домов, яхт, счетов. Сам почти никуда не сможет выехать из РФ.
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Уся Ваткин
Ответ Новый тренер ФК Спартак
СВО можно закончить быстрее если действовать как евреи с палестинцами
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Уся Ваткин
Ответ argentina10
а когда СВО закончится, кто знает.....может Украина это только начало СВО, а цель дойти до Берлина, Лондона и тд, взять всю Европу под свой контроль..
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