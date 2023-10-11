Булыкин призвал не спешить с переходом в Азию: «Оптимальнее дождаться окончания СВО и потом принимать решения»
Дмитрий Булыкин призвал не спешить с переходом РФС в Азию.
Напомним, ранее УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.
«Не считаю, что на этом фоне надо непременно перестроиться на Азию. Там тоже есть противники России, которые не захотят играть с национальными командами нашей страны.
Оптимальнее всего будет дождаться окончания СВО и только потом принимать конкретные решения», – заявил экс-футболист сборной России.
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