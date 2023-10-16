Генсек РФС об играх сборной в ноябре: «Ищем соперников, с началом отбора на ЧМ в Азии их количество уменьшается»

В РФС рассказали о планах сборной России на ноябрьскую паузу.

– Планируются ли матчи сборной в ноябрьскую паузу?

– Ведется работа по поиску возможных соперников. Уже в октябрьскую паузу стартовал отборочный турнир к ЧМ‑2026 в Азии. В ноябре он продолжится. Значит, количество потенциальных соперников уменьшается. Но работа ведется.

– Есть вероятность, что в ноябре у сборной не окажется матчей?

– Работа по их организации ведется. А вероятность есть всегда как в одну, так и в другую сторону.

– Может ли продолжится вектор по поиску соперников среди африканских сборных?

– Он может быть любым. Скажу еще раз – мы ищем соперников из тех сборных, которые имеют возможность играть товарищеские матчи. Количество команд, которые не имеют такой возможности – увеличивается. В связи с этим организация игры для сборной становиться более сложной. Но работа ведется.

– Вернетесь ли вы к идее матчей с бразильскими клубами?

– В ноябрьское окно – нет.

– А в 2024 году?

– 2024 год будет в 2024 году.

– Может ли в нем летом Россия заявиться на турнир, подобный тому, что был летом 2023 года, но сборная в итоге на него не поехала?

– До лета еще много времени. Может быть, такой турнир будет, но может и нет. В любом случае будем исходить из того, что нужно для сборной и для игроков. Чтобы не пострадали ни интересы сборной, ни футболистов, в том числе с учетом клубных соревнований – чемпионата России и Кубка. Клубные интересы мы должны учитывать, – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

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