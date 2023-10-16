Генсек РФС об играх сборной в ноябре: «Ищем соперников, с началом отбора на ЧМ в Азии их количество уменьшается»
В РФС рассказали о планах сборной России на ноябрьскую паузу.
– Планируются ли матчи сборной в ноябрьскую паузу?
– Ведется работа по поиску возможных соперников. Уже в октябрьскую паузу стартовал отборочный турнир к ЧМ‑2026 в Азии. В ноябре он продолжится. Значит, количество потенциальных соперников уменьшается. Но работа ведется.
– Есть вероятность, что в ноябре у сборной не окажется матчей?
– Работа по их организации ведется. А вероятность есть всегда как в одну, так и в другую сторону.
– Может ли продолжится вектор по поиску соперников среди африканских сборных?
– Он может быть любым. Скажу еще раз – мы ищем соперников из тех сборных, которые имеют возможность играть товарищеские матчи. Количество команд, которые не имеют такой возможности – увеличивается. В связи с этим организация игры для сборной становиться более сложной. Но работа ведется.
– Вернетесь ли вы к идее матчей с бразильскими клубами?
– В ноябрьское окно – нет.
– А в 2024 году?
– 2024 год будет в 2024 году.
– Может ли в нем летом Россия заявиться на турнир, подобный тому, что был летом 2023 года, но сборная в итоге на него не поехала?
– До лета еще много времени. Может быть, такой турнир будет, но может и нет. В любом случае будем исходить из того, что нужно для сборной и для игроков. Чтобы не пострадали ни интересы сборной, ни футболистов, в том числе с учетом клубных соревнований – чемпионата России и Кубка. Клубные интересы мы должны учитывать, – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.
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– 2024 год будет в 2024 году.
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