Газзаев о переходе в Азию: «Противники России найдутся и там, уверен. Стоит сконцентрироваться на собственных соревнованиях внутри страны»

Теги Валерий Газзаев сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Политика Футбол

Валерий Газзаев выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

Вчера исполком УЕФА отменил принятое в сентябре решение о допуске российских команд U17 на международные соревнования.

«В этой ситуации следует сконцентрироваться на проведении своих собственных соревнований внутри России. Говорю сейчас не только о футболе, но и обо всем спорте в целом.

Необходимо глобальное и справедливое решение с участием международных федераций. Наша страна всегда являлась конкурентоспособной на всех турнирах. Убежден, что эту инициативу разделят многие страны: вспомните, как некогда в мире был опыт проведения Игр доброй воли.

Если говорить о переходе в Азию, разговоры об этом ходят достаточно давно, но я уверен, что и там найдутся противники перехода России», – сказал бывший тренер ЦСКА.

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7 комментариев

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Savardus
Правильно, нечего в Азию Газзаеву соваться. В корее, например, говорят собак едят
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Сергей48
Загвоздка одна? … страны эти в футбол слабовато играют 🤔
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Этот Райола хочет денег
Не хочется выглядеть всепропальщиком, но без международных турниров уровень нашего чемпионата может скатиться до турнира Кожаный Мяч за пару-тройку лет
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Полностью согласен. Предлагаю снова назначить Валеру ген диром Алании и выделить 100млрд.
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Один живой
Редкий случай, когда полностью согласен с Газзаевым. Ближайшие лет 10-15 ничего не поменяется. Есть возможность создать закрытую лигу, включая любые команды из Крыма, из других регионов, любой формат, ориентируясь на внутреннего потребителя. Иностранцы останутся, можно делать все что душе угодно. Делай по аналогии с северо-американскими закрытыми лигами, работы навалом. Всё равно это в плюс пойдет.
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fatei4
Если тебе везде воняет, может это ты об##₽@лся? (С) mr.freeman
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Сергей48
Загвоздка одна? … страны эти в футбол слабовато играют 🤔
Азия денег не дает в отличии от уефа даже будучи в бане
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