Газзаев о переходе в Азию: «Противники России найдутся и там, уверен. Стоит сконцентрироваться на собственных соревнованиях внутри страны»

Валерий Газзаев выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

Вчера исполком отменил принятое в сентябре решение о допуске российских команд U17 на международные соревнования.

«В этой ситуации следует сконцентрироваться на проведении своих собственных соревнований внутри России. Говорю сейчас не только о футболе, но и обо всем спорте в целом.

Необходимо глобальное и справедливое решение с участием международных федераций. Наша страна всегда являлась конкурентоспособной на всех турнирах. Убежден, что эту инициативу разделят многие страны: вспомните, как некогда в мире был опыт проведения Игр доброй воли.

Если говорить о переходе в Азию, разговоры об этом ходят достаточно давно, но я уверен, что и там найдутся противники перехода России», – сказал бывший тренер ЦСКА.

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