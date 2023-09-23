Олег Романцев: «Девушки уже не уступают парням в футболе, их прогресс поражает. Еще 15-20 лет назад они были просто смешными»

Олег Романцев отметил прогресс женщин в футболе.

Бывший тренер «Спартака» посетил матчи Школьной футбольной лиги РФС. В Школьной футбольной лиге до 12 лет в одной команде могут играть как мальчики, так и девочки.

«Как-то Валерий Кечинов пригласил меня на турнир в Череповец. Я съездил туда и видел, как в одной из команд вместе с мальчиками бегали три девчонки. И ведь играли они лучше пацанов!

Тогда я удивлялся: «Не может быть!» И в ответ услышал: «А им просто не с кем играть, больше никто из девочек там в футбол не играет, поэтому они и присоединились к мальчикам». И ничего страшного!

А недавно проходил женский чемпионат мира, я видел, что девушки уже не уступают парням. Их прогресс просто поражает! Ведь еще 15-20 лет они были... Как это лучше сказать... Ну просто смешными», – сказал Романцев.

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