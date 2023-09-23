Олег Романцев: «Девушки уже не уступают парням в футболе, их прогресс поражает. Еще 15-20 лет назад они были просто смешными»

Теги Спартак премьер-лига Россия женский футбол Олег Романцев Валерий Кечинов Футбол

Олег Романцев отметил прогресс женщин в футболе.

Бывший тренер «Спартака» посетил матчи Школьной футбольной лиги РФС. В Школьной футбольной лиге до 12 лет в одной команде могут играть как мальчики, так и девочки.

«Как-то Валерий Кечинов пригласил меня на турнир в Череповец. Я съездил туда и видел, как в одной из команд вместе с мальчиками бегали три девчонки. И ведь играли они лучше пацанов!

Тогда я удивлялся: «Не может быть!» И в ответ услышал: «А им просто не с кем играть, больше никто из девочек там в футбол не играет, поэтому они и присоединились к мальчикам». И ничего страшного!

А недавно проходил женский чемпионат мира, я видел, что девушки уже не уступают парням. Их прогресс просто поражает! Ведь еще 15-20 лет они были... Как это лучше сказать... Ну просто смешными», – сказал Романцев.

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11 комментариев

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.ru
Дженнифер Эрмосо: Романцеву я бы даже поцелуй простила...
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Красная стрела
И не говорите Олег Иванович, а в новой "фифе", так вообще превзошли!
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ЛыСъ
Как выяснилось, самое интересное в ЖЧМ это поцелуй Рубиалеса.
Девушки не уступают лишь в желании больших контрактов и должностей и конечно же внимания, что невозбрано. А вот в самом футболе увы, но нет.
А стаканыч на девок просто пялится)
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RUS-TOMSK
Недавно проходил женский чемпионат мира, я видел, что девушки уже не уступают парням - каким парням не уступают 12 летним?)))
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Сальваторе
Ответ Drob003
Ну что за глупости? Иваныч явно смягчил ответ. Нет там никакого особого прогресса
Олег Иваныч просто очень интеллигентный человек. Так то да, уровень разный совершенно
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