Марцел Личка: «Не понравилось, что игрок «Динамо» упал и апеллировал к судьям, когда Мартинс сыграл в корпус. Девочки порой жестче играют, чем мужики, вот проблема»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России женский футбол судьи Динамо Москва Кристофер Мартинс Перейра Матч ТВ Муми Нгамале Марцел Личка Футбол

Марцел Личка недоволен частыми обращениями игроков «Динамо» к судьям.

Сегодня бело-голубые одержали победу над «Спартаком» в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (3:0). 

– Рад победе и крупному счету. В последних матчах реализациях хромала, а сегодня и создавали, и забивали. Получалось накрывать быстрые контратаки и фланги «Спартака», потому что тщательно разбирали соперников по видео.

Наши моменты – тоже итог домашних заготовок. И вообще, 3:0 против «Спартака» всегда приятно. Но эта игра уже история, думаем о «Факеле». Мы близки к четверке лучших, надо в нее попасть.

– Нгамале чеканил мяч в центре. Это нормально?

– Он мог так играть, но не имел права совершить потерю.

Мне не понравилось, что, когда Мартинс сыграл в корпус, наш футболист упал и апеллировал к судьям. Девочки порой жестче играют, чем мужики, вот проблема, – сказал главный тренер «Динамо». 

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28 комментариев

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Николай Леухин
вот так должен отвечать настоящий мужик про своих
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alexsem69
Личка - красавец 💪
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Wizard Harry
Такой ответ услышишь сейчас редко…
Уважение👍🏼💪🏼
+43
-1
+42
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Александр Комиссаров
Ответ Амин Чич
это потому, что выиграл! проиграл бы: не дали очевидный фол! Выигравшие тренера после матча всегда само совершенство
напомните мне пожалуйста,в каком интервью Личка жаловался на судейство,я хочу посмотреть,вы так уверенно утверждаете
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sportsoldfan
Это да, постоянно падающие мальчики надоели
+17
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Nogoi89
Личка слишком нормальный прямой и честный для нашего времени. Удачи ему, мужик позитивный
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corazón blanco
Красавец, вот это действительно по-мужски, пристыдил своих футболистов и что самое главное абсолютно по делу.
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Stell - NoName
Очень странный вопрос от журналиста, выглядит как то контрастно. Личка говорит про игру в целом и тут резкий вопрос про отдельного игрока, игровой эпизод. Проехали. Марцел красавчик, что всегда отвечает четко и по делу, вперёд Динамо!🤍💙
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Andrei Cherednichenko
А мостовой начеканил бы больше
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Во даёт! Он решительно мне нравится. Респект и уважуха!
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Циник Петербургский
Интересно, станет ли это трендом в РПЛ? Было бы неплохо. А то "легковесностью" падений игроки во всех клубах и всех чемпионатах грешат.
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Павел павел
уважаю. !!! Личка мужик
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Caustic
Ответ Амин Чич
Извините пожалуйста, но мне некогда искать для вас, в следующий раз я обязательно вам помогу.
так себе отмазка.
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Дмитрий Беляев
Ну а чего щас всё поменялось девочки стали мужиками и наоборот! Чего удивляется, пол команды точно таких найдёт, а то и больше
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Амин Чич
это потому, что выиграл!
проиграл бы: не дали очевидный фол!
Выигравшие тренера после матча всегда само совершенство
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Ничего Смешного
Снимаю шляпу. Давно замечаю, что наши футболисты привыкли больше валяться и апеллировать к арбитру, чем играть и бороться. Особенно на фоне АПЛ
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Альфред
Вот это мужик. Удачи ему
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валя_стакан
Был бы дельфин на поле сегодня вот тогда можно было это говорить, а сегодня отличный мужской футбол был.
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(_Баловень:)_)
👏👏👏 вот это сильно. просто браво 👏 👏 👏
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Александр Сырчин
Ответ Guillermo
В это же время проходит чемпионат мира во Франции по одной прекрасной игре! У них стоит поучиться мужскому поведению
Так они там мяч руками трогают и им не запрещают. Так себе сравнения у тебя.
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hulk&boloto
Ответ Николай Леухин
вот так должен отвечать настоящий мужик про своих
Кого?
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Павел павел
история из детства. проиграли на выезде 1-6. у нас спорт общество было Труд. фигово играли. второй тренер говорит. вам на майках не Труд. а Трус написать надо! Сидим в автобусе. понурые. только один разговор. тренер высаживает всю команду. автобус отезжает на 1 км. надо добежать до него за 4 мин(учтите мы пацаны и после игры) если не успели то автобус еще на 1км отьезжал. весело млин. но может так и надо?
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ДМ-1чемпион
Крут. Личка моё уважение. Так держать.
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Александр Стародубов
Ну хз. Можно было б и не выносить такое мнение тренера о своем игроке на суд общественности. Но вообще Личка молодцом, уверен он умеет с игроками работать.
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Guillermo
В это же время проходит чемпионат мира во Франции по одной прекрасной игре! У них стоит поучиться мужскому поведению
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