Марцел Личка: «Не понравилось, что игрок «Динамо» упал и апеллировал к судьям, когда Мартинс сыграл в корпус. Девочки порой жестче играют, чем мужики, вот проблема»
Марцел Личка недоволен частыми обращениями игроков «Динамо» к судьям.
Сегодня бело-голубые одержали победу над «Спартаком» в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (3:0).
– Рад победе и крупному счету. В последних матчах реализациях хромала, а сегодня и создавали, и забивали. Получалось накрывать быстрые контратаки и фланги «Спартака», потому что тщательно разбирали соперников по видео.
Наши моменты – тоже итог домашних заготовок. И вообще, 3:0 против «Спартака» всегда приятно. Но эта игра уже история, думаем о «Факеле». Мы близки к четверке лучших, надо в нее попасть.
– Нгамале чеканил мяч в центре. Это нормально?
– Он мог так играть, но не имел права совершить потерю.
Мне не понравилось, что, когда Мартинс сыграл в корпус, наш футболист упал и апеллировал к судьям. Девочки порой жестче играют, чем мужики, вот проблема, – сказал главный тренер «Динамо».
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проиграл бы: не дали очевидный фол!
Выигравшие тренера после матча всегда само совершенство