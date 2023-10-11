«Я бы Зарему тренером женского «Спартака» поставил, а Мостового – менеджером. Или наоборот». Валерий Овчинников о красно-белых
Валерий Овчинников иронично высказался о создании женской команды «Спартака».
Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что «Спартак» на этой неделе объявит о создании женской команды.
– Кто должен стать главным тренером женского «Спартака»?
– Я бы поставил Зарему. Она в футболе разбирается лучше любого мужика. Ставьте ее смело. Дайте человеку поруководить командой.
Думаю, она через месяца два уже успокоится на всю оставшуюся жизнь. Поступит хоть в институт, закончит курсы. Это будет очень интересный эксперимент.
Женский футбол «Спартаку» очень нужен, чтобы отвлечь внимание от первой команды. Это правильно. Только нужно сделать красиво. Чтобы 180 [рост], третий-четвертый размер – сами понимаете чего... Головы. Чтобы мужикам было интересно. Думаю, болельщики «Спартака» смело сядут на стадион наслаждаться.
Интересный тандем бы был, если Александра Мостового поставить тренером, а Зарему – менеджером. Но лучше, наоборот, Мостового менеджером. Зарема достойна, чтобы поработать главным тренером, – сказал экс-тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода.
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Под ником Борман, разумеется.
«Она тренер женской команды, а он обычный менеджер. Чтобы как-то скрасить эту обыденность они меняются»😏