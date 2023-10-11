«Я бы Зарему тренером женского «Спартака» поставил, а Мостового – менеджером. Или наоборот». Валерий Овчинников о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия женский футбол Александр Мостовой Валерий Овчинников Константин Генич Матч ТВ Зарема Салихова Женская футбольная Суперлига Футбол

Валерий Овчинников иронично высказался о создании женской команды «Спартака».

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что «Спартак» на этой неделе объявит о создании женской команды.

– Кто должен стать главным тренером женского «Спартака»?

– Я бы поставил Зарему. Она в футболе разбирается лучше любого мужика. Ставьте ее смело. Дайте человеку поруководить командой.

Думаю, она через месяца два уже успокоится на всю оставшуюся жизнь. Поступит хоть в институт, закончит курсы. Это будет очень интересный эксперимент.

Женский футбол «Спартаку» очень нужен, чтобы отвлечь внимание от первой команды. Это правильно. Только нужно сделать красиво. Чтобы 180 [рост], третий-четвертый размер – сами понимаете чего... Головы. Чтобы мужикам было интересно. Думаю, болельщики «Спартака» смело сядут на стадион наслаждаться. 

Интересный тандем бы был, если Александра Мостового поставить тренером, а Зарему – менеджером. Но лучше, наоборот, Мостового менеджером. Зарема достойна, чтобы поработать главным тренером, – сказал экс-тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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6 комментариев

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Сергей48
Мостовой не простит такой троллинг Овчинникову!?) ждём коммент от Александра?!)
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Н.Ф.
На sports’e не затерялся бы ©
Под ником Борман, разумеется.
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kvn1987@mail.ru
Звучит это всё, как какой-то эротичный фанфик)))
«Она тренер женской команды, а он обычный менеджер. Чтобы как-то скрасить эту обыденность они меняются»😏
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red hikkikomori
Я бы поставил ее 🦀
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Roon95
женский футбол и женщины Мостового не интересуют. Не серьезно!)
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