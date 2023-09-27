Аленичев о допуске команд U17: «В УЕФА на самом деле хотят возвращения России. Нейтральный флаг – компромисс не очень приятный, но необходимый»

Дмитрий Аленичев считает прогрессом допуск российских команд U17 к турнирам УЕФА.

Во вторник разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.

«Вчерашнее решение УЕФА показывает, что в организации на самом деле хотят возвращения России. Причем поступательное движение заметно: пригласили судей на сборы и даже назначили Веру Опейкину на международный матч, пригласили юношеские команды на турниры развития. Теперь вот – следующий шаг.

Если движение в этом направлении продолжится, то следующими по логике вещей должны быть молодежные и женские сборные. Хотя вряд ли это вопрос ближайших недель или месяцев.

Выступление под нейтральным флагом – не очень приятный, но необходимый компромисс. Но сейчас важно получить для наших ребят и девчонок право сыграть в официальных международных турнирах. Это важный стимул и фактор роста их спортивного мастерства», – сказал бывший игрок « ».

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