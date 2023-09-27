Аленичев о допуске команд U17: «В УЕФА на самом деле хотят возвращения России. Нейтральный флаг – компромисс не очень приятный, но необходимый»

Теги Спартак сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА женский футбол судьи Дмитрий Аленичев квалификация Евро-2024 Вера Опейкина Футбол

Дмитрий Аленичев считает прогрессом допуск российских команд U17 к турнирам УЕФА.

Во вторник УЕФА разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.

«Вчерашнее решение УЕФА показывает, что в организации на самом деле хотят возвращения России. Причем поступательное движение заметно: пригласили судей на сборы и даже назначили Веру Опейкину на международный матч, пригласили юношеские команды на турниры развития. Теперь вот – следующий шаг.

Если движение в этом направлении продолжится, то следующими по логике вещей должны быть молодежные и женские сборные. Хотя вряд ли это вопрос ближайших недель или месяцев.

Выступление под нейтральным флагом – не очень приятный, но необходимый компромисс. Но сейчас важно получить для наших ребят и девчонок право сыграть в официальных международных турнирах. Это важный стимул и фактор роста их спортивного мастерства», – сказал бывший игрок «Спартака».

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9 комментариев

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Leon Betov
Необходимый? так и к дискредитации могут привлечь
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Кроме лоббизма из Кремля через коррумпированных чиновников я не вижу никаких причин от УЕФА желать возвращения России. Клубы дополнительного зрительского интереса не вызывают. Сборная тоже. За права на трансляцию европейских турниров и чемпионатов, хоть сама Россия и очень богатая страна, платит при этом сущие копейки.
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Рашпель793
А в чём необходимость то этих ограничений с флагом, гимном? 🤔 Кто не хочет с нашими играть, тот в любом случае не будет с ними играть.
Именно, что нет никакого смысла в этих ограничениях, кроме разве что игр на нейтральной территории. Это действительно необходимость.
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Доктор Верховцев
Начали с детей. Отучают от своей страны. Сегодня — без флага, на нейтральном поле, завтра — без Родины. Но с «мастерством». Мол, ничего страшного, что без символов страны, зато в футбол играете. А потом дети подрастут и скажут, что плевали они на флаг и гимн и не играли за них никогда.
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