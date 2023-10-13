Эменало о том, что саудовцы разрушают футбол: «Баварию» боятся клубы поменьше, АПЛ критиковали за траты, а сегодня все довольны. Нет причин для беспокойства»

Директор саудовской лиги сказал о «Баварии» и АПЛ, говоря о разрушении футбола.

– Саудовцы разрушают футбол?

– Нехорошо показывать пальцем на других. Я могу привести вам множество примеров, когда была такая же критика. Включая мюнхенскую «Баварию» – клубы поменьше боятся «ФК Голливуд».

Когда кто-то пытается изменить статус-кво (устоявшееся положение вещей – Sports.ru), всегда есть зацикленность на деньгах. В английской Премьер-лиге – я провел десять лет в « » – всегда была критика в этой связи. И в итоге сегодня все довольны тем, что делает .

Да, по расходам мы уступаем только АПЛ. Это уже ожидаемо, что английская лига тратит много денег, на это уже никто не жалуется, хотя пять лет назад ситуация была иной.

– Но вы понимаете критику в адрес саудовской лиги?

– Я могу понять, потому что перемены – это всегда деликатная тема. Даже когда вы меняете облик своей комнаты, вы немного паникуете, и члены семьи опасаются.

Я могу понять, что некоторые люди, наблюдая за тем, что происходит в саудовской лиге, чувствуют себя немного не комфортно. Но нет причин для беспокойства.

Все люди, которые любят футбол – журналисты, футболисты, администраторы, все, кто работает в этой отрасли, – должны быть рады тому, что происходит, потому что это расширение нашей отрасли, создание возможностей – трудоустройства, изменения жизни, культурной интеграции. Лично я очень воодушевлен, – сказал .

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