Эменало о том, что саудовцы разрушают футбол: «Баварию» боятся клубы поменьше, АПЛ критиковали за траты, а сегодня все довольны. Нет причин для беспокойства»

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия высшая лига Саудовская Аравия Майкл Эменало деньги Футбол

Директор саудовской лиги сказал о «Баварии» и АПЛ, говоря о разрушении футбола.

– Саудовцы разрушают футбол?

– Нехорошо показывать пальцем на других. Я могу привести вам множество примеров, когда была такая же критика. Включая мюнхенскую «Баварию» – клубы поменьше боятся «ФК Голливуд».

Когда кто-то пытается изменить статус-кво (устоявшееся положение вещей – Sports.ru), всегда есть зацикленность на деньгах. В английской Премьер-лиге – я провел десять лет в «Челси» – всегда была критика в этой связи. И в итоге сегодня все довольны тем, что делает АПЛ.

Да, по расходам мы уступаем только АПЛ. Это уже ожидаемо, что английская лига тратит много денег, на это уже никто не жалуется, хотя пять лет назад ситуация была иной.

– Но вы понимаете критику в адрес саудовской лиги?

– Я могу понять, потому что перемены – это всегда деликатная тема. Даже когда вы меняете облик своей комнаты, вы немного паникуете, и члены семьи опасаются.

Я могу понять, что некоторые люди, наблюдая за тем, что происходит в саудовской лиге, чувствуют себя немного не комфортно. Но нет причин для беспокойства.

Все люди, которые любят футбол – журналисты, футболисты, администраторы, все, кто работает в этой отрасли, – должны быть рады тому, что происходит, потому что это расширение нашей отрасли, создание возможностей – трудоустройства, изменения жизни, культурной интеграции. Лично я очень воодушевлен, – сказал Майкл Эменало.

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8 комментариев

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arspurs9
Ответ ApXuMaHqPuT
Саудовская лига - очередной дутый футбольный пузырь, сколько их уже было за последние полвека💨
Уровня СА - 0. Никто не вливал деньги в таком количестве, даже Китай. А здесь у них бабла немерено, а контролировать это невозможно, так как на ФФП им плевать, они не имеют отношения к ФФП. Тот факт, что туда едут уже перспективный футболисты или ребята на пике говорит о многом. Да, насмешек над ними много, но посмотрим чем закончится.
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SergScouser
Было бы странно услышать что-то иное от человека на саудовской зарплате.
И Бавария и АПЛ это всегда было в первую очередь про футбол.
Данный же проект не более чем репутационная стирка за счет спорта.
+3
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Surviving
Чё за эменало? Баварию и большие боятся.
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United_LP
"Английская премьер лига много тратит денег, на это уже никто не жалуется".
Тебас: "Я вам что шутка какая-то?".
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