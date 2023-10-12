Директор саудовской лиги: «Фанаты должны радоваться тому, что происходит с чемпионатом. Это расширение отрасли и возможностей»

Директор лиги Саудовской Аравии думает, что фанаты должны радоваться ее развитию.

– По данным Transfermarkt, саудовская лига в этом году потратила 954 миллиона евро на новых звезд. Только АПЛ этим летом вложила больше средств. Стоит ли ведущим европейским клубам опасаться Саудовской Аравии?

– Я не думаю, что кому-то нужно бояться саудовский лиги или местных клубов. На самом деле, я думаю, что если вы футбольный фанат, надо радоваться тому, что происходит с саудовской лигой.

Если вы часть футбола, имеете эмоциональную связь с индустрией, вы должны быть в восторге. Потому что это расширение отрасли, расширение возможностей для каждого.

Я также хотел бы подчеркнуть, что идея саудовской лиги заключается не в том, чтобы кому-то угрожать. Это возможность вернуть что-то молодым и любящим футбол людям. Это основа, – сказал , ранее работавший в «Челси», в интервью Tageszeitung.

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