Директор саудовской лиги: «Фанаты должны радоваться тому, что происходит с чемпионатом. Это расширение отрасли и возможностей»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига болельщики высшая лига Саудовская Аравия Майкл Эменало Футбол

Директор лиги Саудовской Аравии думает, что фанаты должны радоваться ее развитию.

– По данным Transfermarkt, саудовская лига в этом году потратила 954 миллиона евро на новых звезд. Только АПЛ этим летом вложила больше средств. Стоит ли ведущим европейским клубам опасаться Саудовской Аравии?

– Я не думаю, что кому-то нужно бояться саудовский лиги или местных клубов. На самом деле, я думаю, что если вы футбольный фанат, надо радоваться тому, что происходит с саудовской лигой. 

Если вы часть футбола, имеете эмоциональную связь с индустрией, вы должны быть в восторге. Потому что это расширение отрасли, расширение возможностей для каждого.

Я также хотел бы подчеркнуть, что идея саудовской лиги заключается не в том, чтобы кому-то угрожать. Это возможность вернуть что-то молодым и любящим футбол людям. Это основа, – сказал Майкл Эменало, ранее работавший в «Челси», в интервью Tageszeitung.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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2 комментария

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bevooch
Какие-то интересные представления у него о "футбольных фанатах". Одно дело, если бы усиливался чемпионат Словении, Люксембурга или Фарерских островов. Лучшие команды выходили бы в ЕК, зарабатывали рейтинг, и через три-четыре года (в идеале) в группах ЕК играло бы три-пять лучших команд некогда слабофутбольной страны. Поэтому звезды бы оставались в информационном пространстве, и можно было бы их лично узреть во время визитов в твой город, допустим. Или битвы клубов с грандами Европы.
Чемпионат СА в ЕК играть не будет. Смотреть на игру даже суперзвездной команды СА с Пакистанским чемпионом - ни один сторонний болельщик не станет.
Вот как бы и всё. При всем уважении к ребятам, выкинувшим миллиард только на трансферы.
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БолельщикСоСтажем
У них есть фанаты прям?
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