Директор саудовской лиги: «Фанаты должны радоваться тому, что происходит с чемпионатом. Это расширение отрасли и возможностей»
Директор лиги Саудовской Аравии думает, что фанаты должны радоваться ее развитию.
– По данным Transfermarkt, саудовская лига в этом году потратила 954 миллиона евро на новых звезд. Только АПЛ этим летом вложила больше средств. Стоит ли ведущим европейским клубам опасаться Саудовской Аравии?
– Я не думаю, что кому-то нужно бояться саудовский лиги или местных клубов. На самом деле, я думаю, что если вы футбольный фанат, надо радоваться тому, что происходит с саудовской лигой.
Если вы часть футбола, имеете эмоциональную связь с индустрией, вы должны быть в восторге. Потому что это расширение отрасли, расширение возможностей для каждого.
Я также хотел бы подчеркнуть, что идея саудовской лиги заключается не в том, чтобы кому-то угрожать. Это возможность вернуть что-то молодым и любящим футбол людям. Это основа, – сказал Майкл Эменало, ранее работавший в «Челси», в интервью Tageszeitung.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Чемпионат СА в ЕК играть не будет. Смотреть на игру даже суперзвездной команды СА с Пакистанским чемпионом - ни один сторонний болельщик не станет.
Вот как бы и всё. При всем уважении к ребятам, выкинувшим миллиард только на трансферы.