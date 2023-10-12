Карим Бензема: «Хотел в Саудовскую Аравию задолго до футбола. А потом появился футбольный проект, который взорвал все»

Карим Бензема рассказал, что всегда хотел играть в чемпионате Саудовской Аравии.

Минувшим летом нападающий перешел в саудовский « » из «Реала».

«После всего, что я сделал и завоевал с «Реалом», я подумал, что наступил хороший момент для нового вызова.

Я хотел оказаться в Саудовской Аравии задолго до футбола. Потом появился футбольный проект, который взорвал все. Я очень хотел стать частью истории. Очень хотел помочь саудовскому футболу расти. По этой причине я и хотел оказаться здесь.

Кроме того, это мусульманская страна. Меня приняли с распростертыми объятиями. Я сразу почувствовал, как меня любят. Вот почему я здесь», – сказал .

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