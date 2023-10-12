Карим Бензема: «Хотел в Саудовскую Аравию задолго до футбола. А потом появился футбольный проект, который взорвал все»

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема рассказал, что всегда хотел играть в чемпионате Саудовской Аравии.

Минувшим летом нападающий перешел в саудовский «Аль-Иттихад» из «Реала».

«После всего, что я сделал и завоевал с «Реалом», я подумал, что наступил хороший момент для нового вызова.

Я хотел оказаться в Саудовской Аравии задолго до футбола. Потом появился футбольный проект, который взорвал все. Я очень хотел стать частью истории. Очень хотел помочь саудовскому футболу расти. По этой причине я и хотел оказаться здесь.

Кроме того, это мусульманская страна. Меня приняли с распростертыми объятиями. Я сразу почувствовал, как меня любят. Вот почему я здесь», – сказал Бензема.

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21 комментарий

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Ярик01
Если надо взорвать всё, то да, тут равных нет.
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Гаврила Ардалионович
взорвал все» - звучит двусмысленно)
+8
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dafaka13
С детства за Аль-Хиляль выходит
+8
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S. A.
Самое главное, не из-за денег)
+5
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Aleksey Yashin
Я хотел оказаться в Саудовской Аравии задолго до футбола. Потом в 1863 году появился футбол и всё взорвал.
+3
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Pavelaznaurov
Дали много денег и он взорвался от радости…..я бы тоже так поступил….
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dafaka13
А вообще какая драматическая история для биографического фильма: мальчик с детства мечтал о жизни в Саудовской Аравии, пришлось заниматься футболом чтобы заработать деньги и статус, пройти испытание соревнованиями в лучших футбольных турнирах, чтобы в итоге оказаться в проекте, который "взорвал" всё, пронеся через года свою детскую мечту.
Ещё в фильме должен быть кадр, где маленький Карим в своей комнате листает альбом Panini, в котором наклеены все игроки саудовского чемпионата
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Wiley Fox
Что взорвали вкрблюжатники, кроме рынка зарплат?

Как этот проект можно считать успешным, если его смотри полность стремится к нулю?

Кому это интересно за пределами Аравии?
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deimon7.7
Ответ dafaka13
С детства за Аль-Хиляль выходит
Не, за Хиляль с детства Неймар. Этот за Иттихад. В следующий раз скажет, что кровь у него черно-желтая.
+1
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avcgloronalduMU
лицемер?
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artcity
Ответ dafaka13
А вообще какая драматическая история для биографического фильма: мальчик с детства мечтал о жизни в Саудовской Аравии, пришлось заниматься футболом чтобы заработать деньги и статус, пройти испытание соревнованиями в лучших футбольных турнирах, чтобы в итоге оказаться в проекте, который "взорвал" всё, пронеся через года свою детскую мечту. Ещё в фильме должен быть кадр, где маленький Карим в своей комнате листает альбом Panini, в котором наклеены все игроки саудовского чемпионата
Про альбом !
Ещё фото с девчонками из арабского плейбой где они в мусульманской одежде посматривал наверное
)
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a.k.a. DRAGON0928
Так, кстати, на самом деле и было
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Master Slova
Ответ Никита Смолов
Тонко )
черно
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Никита Смолов
Ответ Ярик01
Если надо взорвать всё, то да, тут равных нет.
Тонко )
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a2wai
Пацаны, вы кажется забываете, что Бензема мусульманин, напираете на какие-то бабки, хотя в Саудовскую Аравию он изначально-то хотел съездить по совершенно другим, религиозным причинам)
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Кинг Конг Жив
Молчал бы лучше. По этому поводу высказался очень честно Витсель, когда сказал, что в Китай все ехали за длинным рублем, и он в том числе. В СА едут тоже только заработать.
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Re{FRIGE}r@toR
Бомбическое рвение в Саудовскую Аравию
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Константин Эсперов
Причем буквально
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OldCityFan
Естественно, что мусульманин хочет в СА, ничего удивительного
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