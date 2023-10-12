Карим Бензема: «Хотел в Саудовскую Аравию задолго до футбола. А потом появился футбольный проект, который взорвал все»
Карим Бензема рассказал, что всегда хотел играть в чемпионате Саудовской Аравии.
Минувшим летом нападающий перешел в саудовский «Аль-Иттихад» из «Реала».
«После всего, что я сделал и завоевал с «Реалом», я подумал, что наступил хороший момент для нового вызова.
Я хотел оказаться в Саудовской Аравии задолго до футбола. Потом появился футбольный проект, который взорвал все. Я очень хотел стать частью истории. Очень хотел помочь саудовскому футболу расти. По этой причине я и хотел оказаться здесь.
Кроме того, это мусульманская страна. Меня приняли с распростертыми объятиями. Я сразу почувствовал, как меня любят. Вот почему я здесь», – сказал Бензема.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Ещё в фильме должен быть кадр, где маленький Карим в своей комнате листает альбом Panini, в котором наклеены все игроки саудовского чемпионата
Как этот проект можно считать успешным, если его смотри полность стремится к нулю?
Кому это интересно за пределами Аравии?
Ещё фото с девчонками из арабского плейбой где они в мусульманской одежде посматривал наверное
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