«Саудовская Аравия может позволить себе расходы благодаря деньгам, которым мы все тратим на их нефть. Я бы туда не поехал». Румменигге о лиге
Карл-Хайнц Румменигге высказался о тратах Саудовской Аравии.
«Саудовская Аравия может позволить себе эти траты благодаря деньгам, которым мы все тратим на их нефть. Да, они приобрели сильных игроков, но что будет через годы, даже в следующем сезоне, еще предстоит выяснить.
Что меня больше всего удивило, так это Роберто Манчини, который покинул сборную Италии, чтобы поехать тренировать сборную Саудовской Аравии. Я был поражен.
Я понимаю футболистов за 30, который заработает кучу денег в лиге, которая до недавнего времени не стоила ничего, но я не понимаю Манчини. Италия – очень важная сборная в мире. Я бы не поехал тренировать Саудовскую Аравию», – заявил двукратный обладатель «Золотого мяча».
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Только 30 лет в правлении "Баварии" провёл)
Ааа,экологи с Греттой. Ну так это ваши проблемы.
А если мне сейчас повысят ЗП в 10 раз, дадут мне жилье и т.д. и позовут в страну где безопасно и более менее все есть что мне нужно для комфортной жизни, то я пару дней подумаю поузнаю все условия, а потом соберу вещи и спокойно перееду.