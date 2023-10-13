«Саудовская Аравия может позволить себе расходы благодаря деньгам, которым мы все тратим на их нефть. Я бы туда не поехал». Румменигге о лиге

Теги Бавария Роберто Манчини бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

Карл-Хайнц Румменигге высказался о тратах Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия может позволить себе эти траты благодаря деньгам, которым мы все тратим на их нефть. Да, они приобрели сильных игроков, но что будет через годы, даже в следующем сезоне, еще предстоит выяснить.

Что меня больше всего удивило, так это Роберто Манчини, который покинул сборную Италии, чтобы поехать тренировать сборную Саудовской Аравии. Я был поражен.

Я понимаю футболистов за 30, который заработает кучу денег в лиге, которая до недавнего времени не стоила ничего, но я не понимаю Манчини. Италия – очень важная сборная в мире. Я бы не поехал тренировать Саудовскую Аравию», – заявил двукратный обладатель «Золотого мяча».

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23 комментария

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Не уверен!!
Если это их нефть - то какой смысл рассуждать как они тратят деньги с продажи?
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Фёдор Ивченко
Ответ Bogomdor
А кого почётный дедушка вообще тренировал?
Вообще никого не тренировал.
Только 30 лет в правлении "Баварии" провёл)
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Hong Kil
Если бы не покупали нефть, то вообще бы никуда не поехал. Пешком бы пошел.
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KMR
В Германии сланцевого газа дофига. Кто вам мешает его добывать?
Ааа,экологи с Греттой. Ну так это ваши проблемы.
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Snup4ic
ну справедливости ради многие немецкие футболисты правда туда не едут из за политики правительства в Саудии, в отличии от англичан, которые закрывают рты сразу после жирного предложения от Саудитов
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Evgeny Trifonov
так у вас же зелёная энергетика на навозе там и от ветра. Ваших денег там нет, ведь так же говорят ваши политики
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Любезный Коссутий
так с Саудовской Аравией больше шансов попасть на ЧМ, чем с Италией. Манчини можно понять
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kisliy33
Ответ MagicWithoutBorders
Германия может позволить себе расходы благодаря деньгам, которые мы все тратим на их… автомобили, к примеру)) «З»- зависть
ты сейчас на полном серьезе сравниваешь лучшие в мире автомобили, которые не с неба немцам упали, а стали результатом физического и умственного труда многих поколений жителей страны с нефтью, которая, так уж случилось, залегает именно в той части планеты?
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Maksmen1995
Каждый сам делает выбор.
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Любезный Коссутий
Ответ Красная стрела
Ну так всё ваше благополучие держится на том, что вы у кого-то покупаете ресурсы, а какие - то страны просто эксплуатируете. Вам тогда вообще никуда ехать не надо. Междусобойчик 7-8 стран паразитов.
лол, это страна, где есть Фольксваген, САП, Даймлер, Сименс, Байер, Басф, это они паразиты? 🤦‍♂️
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Manu Maks
Ответ kisliy33
ты сейчас на полном серьезе сравниваешь лучшие в мире автомобили, которые не с неба немцам упали, а стали результатом физического и умственного труда многих поколений жителей страны с нефтью, которая, так уж случилось, залегает именно в той части планеты?
А кто мешал немцам жить в пустинье)))
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kisliy33
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Этл личное дело каждого. Тех, кто хочет денег, тоже можно понять.
понять многое что можно. принять - сильно меньше.
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Плевал я
Так ты бензин перестань покупать))) тебя и не зовут так то
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ARIGAMI ARIGAMI
Этл личное дело каждого. Тех, кто хочет денег, тоже можно понять.
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Тухель
Почему человек должен думать о том что будет через 10 лет, особенно будучи футболистом или тренером, что то игроков в одном клубе или тренеров тренирующих по 10 лет крайне мало.
А если мне сейчас повысят ЗП в 10 раз, дадут мне жилье и т.д. и позовут в страну где безопасно и более менее все есть что мне нужно для комфортной жизни, то я пару дней подумаю поузнаю все условия, а потом соберу вещи и спокойно перееду.
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Виталий Ан
Что с того что эти деньги с нефти? С возрастом приходит мудрость. Но иногда возраст приходит один.
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Экспертное мнение
Так по итогу благодаря их нефти же, причем тут ты?
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