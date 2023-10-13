«Саудовская Аравия может позволить себе расходы благодаря деньгам, которым мы все тратим на их нефть. Я бы туда не поехал». Румменигге о лиге

Карл-Хайнц Румменигге высказался о тратах Саудовской Аравии.

« может позволить себе эти траты благодаря деньгам, которым мы все тратим на их нефть. Да, они приобрели сильных игроков, но что будет через годы, даже в следующем сезоне, еще предстоит выяснить.

Что меня больше всего удивило, так это , который покинул сборную Италии, чтобы поехать тренировать сборную Саудовской Аравии. Я был поражен.

Я понимаю футболистов за 30, который заработает кучу денег в лиге, которая до недавнего времени не стоила ничего, но я не понимаю Манчини. Италия – очень важная сборная в мире. Я бы не поехал тренировать Саудовскую Аравию», – заявил двукратный обладатель «Золотого мяча».

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