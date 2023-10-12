Калиду Кулибали: «Саудовцы не берут игроков наобум, они хорошо все изучили. Саудовская лига станет очень сильной»

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Калиду Кулибали Футбол

Калиду Кулибали доволен жизнью в Саудовской Аравии.

«Страна меня удивила, город тоже. Жизнь идет хорошо, люди уважительные. Они сразу же расположили меня к себе. Немного жарко, но это замечательный опыт. Есть много различий с Европой. Здесь очень жарко, и мы тренируемся по вечерам, в 7-8 часов вечера.

Я открыл для себя много нового. У них здесь очень большие планы, они хотят привлечь как можно больше [высококлассных] футболистов, но они не берут игроков наобум, а хорошо изучили, кого подписывать.

Сейчас пока нет, но в будущем саудовский чемпионат станет очень сильным. Некоторые арабские футболисты смогут играть в Европе, они очень хороши», – сказал защитник «Аль-Хилаля» в интервью Sport Mediaset.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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2 комментария

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Локоть Артеста
Приведу пример: китайский чемпионат. Китайцы тоже переманивали звёзд, но сильно это помогло чемпионату? На время помогло. После того как лавочку прикрыли, китайский чемпионат вернулся туда же где был. Средний уровень местных игроков нисколько не продвинулся вверх.
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ljolik888
Ответ Локоть Артеста
Приведу пример: китайский чемпионат. Китайцы тоже переманивали звёзд, но сильно это помогло чемпионату? На время помогло. После того как лавочку прикрыли, китайский чемпионат вернулся туда же где был. Средний уровень местных игроков нисколько не продвинулся вверх.
Там была другая история, а здесь денег много и они должны играть - не всмысле футбола а всмысле завовываяния рынков . Сауды и так купили очень много акций во всех больших компаниях мира . Им это мало и они делают свою репутацию через спорт .
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