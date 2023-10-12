Калиду Кулибали: «Саудовцы не берут игроков наобум, они хорошо все изучили. Саудовская лига станет очень сильной»

Калиду Кулибали доволен жизнью в Саудовской Аравии.

«Страна меня удивила, город тоже. Жизнь идет хорошо, люди уважительные. Они сразу же расположили меня к себе. Немного жарко, но это замечательный опыт. Есть много различий с Европой. Здесь очень жарко, и мы тренируемся по вечерам, в 7-8 часов вечера.

Я открыл для себя много нового. У них здесь очень большие планы, они хотят привлечь как можно больше [высококлассных] футболистов, но они не берут игроков наобум, а хорошо изучили, кого подписывать.

Сейчас пока нет, но в будущем саудовский чемпионат станет очень сильным. Некоторые арабские футболисты смогут играть в Европе, они очень хороши», – сказал защитник «Аль-Хилаля» в интервью Sport Mediaset.

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