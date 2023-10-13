Ловчев о легионерах в РПЛ: «Сильно наши выросли, сидя на скамейке? Зачем тогда иностранцев понавезли? Путь – тупиковый»

Евгений Ловчев раскритиковал клубы РПЛ за обилие легионеров.

Вчера сборная России дома обыграла Камерун в товарищеском матче (1:0).

«Наверное, это лучшая за последнее время игра и результат. Обыграли Камерун, соперник серьезный, уровня чемпионата мира.

Из хорошего – играли старательно, аккуратно, с полной самоотдачей. Здорово, что забил первый гол за сборную – он получил место в основе и это решение оправдалось. На мой взгляд, ему не хватает мяча в штрафной и обслуживания. Понятно, что сравнение очень лестное, но этот парень напоминает Герда Мюллера, человека штрафной. Федор вот такие моменты должен караулить, подъедать любой шанс.

Из плохого. У нас мало футболистов, которые могут сделать разницу за счет индивидуального мастерства – умения принять решение, удара, дриблинга на скорости. Наши ребята играли старательно, но этого мало, – мы выглядим средней командой, которая будет побеждать при максимальном напряжении сил. Маловато удивления от ребят.

Не было , который очень выделялся в матче с Катаром, быстро принимал решения, двигал мяч – его отсутствие очень заметно. Большего ждал от Далера Кузяева.

– игрок тонкий, с техникой, но не выделяется совершенно, потому что сидит на лавке у себя в клубе – два выхода на замену в чемпионате – куда это годится?

Более того, по его интервью я вижу какого-то унылого парня, который не рвется в сборной возместить недостаток этой игровой практики. Мол, я не в лучшей форме… Что это такое? Ну приди к тренеру, попросись – дайте время, я буду рвать! Ну вы в сборную приехали, соответствуйте! Я не вижу спортивной злости, желания вырывать свое там, где в тебя верят.

Если говорить глобально, то у меня простой вопрос по ситуации в РПЛ. У нас очень расширили лимит на легионеров, нам говорили – с благими целями. В том числе и для того, чтобы наши ребята учились у иностранцев, которые приезжают в Россию на большие контракты. Хорошо, мы видим в нескольких клубах целые колонии латиноамериканцев.

Давайте посмотрим на россиян – сильно наши там выросли, сидя на скамейке и глядя на то, как играют легионеры? Много мы поимели игроков сборной благодаря таким вариантам?

У нас сборная, получается, без перспективы – она может бегать, много бегать, стараться, но в плане зрелища не получим эффекта. Надо спрашивать: а) каких футболистов мы готовим на детском уровне; б) с тех, кто дал такой лимит – какие последствия мы получили? Чему иностранцы научили россиян в клубах РПЛ? Зачем тогда их сюда понавезли?

Только ради одного – ради результата в . Это в ситуации, когда нет еврокубков. Путь – тупиковый», – написал бывший защитник «Спартака» и сборной СССР.

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