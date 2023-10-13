Ловчев о легионерах в РПЛ: «Сильно наши выросли, сидя на скамейке? Зачем тогда иностранцев понавезли? Путь – тупиковый»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евгений Ловчев лимит на легионеров Алексей Миранчук Александр Головин Федор Чалов Футбол

Евгений Ловчев раскритиковал клубы РПЛ за обилие легионеров.

Вчера сборная России дома обыграла Камерун в товарищеском матче (1:0).

«Наверное, это лучшая за последнее время игра и результат. Обыграли Камерун, соперник серьезный, уровня чемпионата мира.

Из хорошего – играли старательно, аккуратно, с полной самоотдачей. Здорово, что забил первый гол за сборную Чалов – он получил место в основе и это решение оправдалось. На мой взгляд, ему не хватает мяча в штрафной и обслуживания. Понятно, что сравнение очень лестное, но этот парень напоминает Герда Мюллера, человека штрафной. Федор вот такие моменты должен караулить, подъедать любой шанс.

Из плохого. У нас мало футболистов, которые могут сделать разницу за счет индивидуального мастерства – умения принять решение, удара, дриблинга на скорости. Наши ребята играли старательно, но этого мало, – мы выглядим средней командой, которая будет побеждать при максимальном напряжении сил. Маловато удивления от ребят.

Не было Головина, который очень выделялся в матче с Катаром, быстро принимал решения, двигал мяч – его отсутствие очень заметно. Большего ждал от Далера Кузяева.

Алексей Миранчук – игрок тонкий, с техникой, но не выделяется совершенно, потому что сидит на лавке у себя в клубе – два выхода на замену в чемпионате – куда это годится?

Более того, по его интервью я вижу какого-то унылого парня, который не рвется в сборной возместить недостаток этой игровой практики. Мол, я не в лучшей форме… Что это такое? Ну приди к тренеру, попросись – дайте время, я буду рвать! Ну вы в сборную приехали, соответствуйте! Я не вижу спортивной злости, желания вырывать свое там, где в тебя верят.

Если говорить глобально, то у меня простой вопрос по ситуации в РПЛ. У нас очень расширили лимит на легионеров, нам говорили – с благими целями. В том числе и для того, чтобы наши ребята учились у иностранцев, которые приезжают в Россию на большие контракты. Хорошо, мы видим в нескольких клубах целые колонии латиноамериканцев.

Давайте посмотрим на россиян – сильно наши там выросли, сидя на скамейке и глядя на то, как играют легионеры? Много мы поимели игроков сборной благодаря таким вариантам?

У нас сборная, получается, без перспективы – она может бегать, много бегать, стараться, но в плане зрелища не получим эффекта. Надо спрашивать: а) каких футболистов мы готовим на детском уровне; б) с тех, кто дал такой лимит – какие последствия мы получили? Чему иностранцы научили россиян в клубах РПЛ? Зачем тогда их сюда понавезли?

Только ради одного – ради результата в РПЛ. Это в ситуации, когда нет еврокубков. Путь – тупиковый», – написал бывший защитник «Спартака» и сборной СССР.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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16 комментариев

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Дмитрий9779
По крайней мере тренируясь с легионерами наши видят к чему надо стремиться(кто в этом заинтересован),а всем любителям паспортистов-первая лига и далее по списку,наслаждайтесь.
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Назар Игорь
Разве легонеры обязаны учить россиян играть в футбол? Учить должны в детских и юношеских футбольных школах которые в большинстве влачат жалкое существование, и детские тренеры, заработок которых равен 28 660 рубликов, и уменьшается ежегодно. Да и сами молодые российские футболисты не оченно жилы рвут пробиваясь в основу клубов.
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Dima Lopatin
Эх, Евгений Серафимович, там оба пути сейчас тупиковые… Что с легионерами, согласен, без дохода от еврокубков, это бессмысленно. Что полный отказ от них.

Я так понимаю, что все ждут, что вот-вот всё это закончится, другого объяснения у меня нет. Только что-то не кончается…
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lovkac
В одном из эфиров КШ Слуцкий правильную мысль сказал, раньше наши проигрывали конкуренцию игрокам за 20кк, потом за 10, сейчас свободные агенты выигрывают конкуренцию. В этом виноват лимит или то что игроки слабые?
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arspurs9
Да даже забыв о росте наших, я всегда рад когда играют молодые, когда кто-то появляется из академий. НО иногда. Когда я вижу матч Спартак - Зенит, я хочу видеть противостояние качественных футболистов. Приятно смотреть на чудеса от Клаудиньо и Промеса, а не на битвы Ломовицких и Круговых.
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Finnish_Spitz
Вообще-то растут, те кто хочет бороться за место в составе и играть. У нас Кузяев прибавил, Мостовой, Васильев. Коваленко прибавляет. Круговой одно время прибавлял, а затем скис, хотя Сантос сейчас дает шансы потеснить его.
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Bogomdor
Кто мешает нашим выигрывать конкуренцию у легионеров? На тех позициях, где есть хороший наш игрок легионера не берут обычно, это не выгодно.
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Bogomdor
Ответ Дмитрий9779
По крайней мере тренируясь с легионерами наши видят к чему надо стремиться(кто в этом заинтересован),а всем любителям паспортистов-первая лига и далее по списку,наслаждайтесь.
Так в первой лиге тоже полно легов.
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Pertinax Gandi
"Только ради одного – ради результата в РПЛ". Ну правильно. Еврокубков нет, турнира сборных нет. В футболе осталось одно значимое соревнование - РПЛ (ну и кубок в довесок). Ради него приглашают лучших, кого могут найти. Растить в этом случае своих уже нет особой неоходимости, если в той же ЛА можно найти получше и подешевле.
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Остап Бендер Сгибальщик
"Ваши" не выросли,а у нас Мостовой стал играть в креатив,хотя когда-то на лавке плотно,остальные тоже на Малкома смотрели,да на остальных бразилов.учатся.а у "Ваших"-это Ваши проблемы..
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prus_3
Клубы не обязаны готовить игроков для сборной.
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Остап Бендер Сгибальщик
просто Ловчев смотрит на молодежь и игру Спортака,но по привычке типа весь народ за них говорит за всю страну...
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Hong Kil
Да потому что иначе это был бы чемпионат водокачки. Тогда все эти красавцы стадионы можно опять в рынки переделывать.
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Дмитрий9779
Ответ arspurs9
Да даже забыв о росте наших, я всегда рад когда играют молодые, когда кто-то появляется из академий. НО иногда. Когда я вижу матч Спартак - Зенит, я хочу видеть противостояние качественных футболистов. Приятно смотреть на чудеса от Клаудиньо и Промеса, а не на битвы Ломовицких и Круговых.
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