Анзор Кавазашвили: «Надо до 3 легионеров в клубе – и чтобы они были из основы сборных. РФС – коммерческая организация, а не профессиональная»

Анзор Кавазашвили уверен, что сборную России не пустят на ЧМ-2026.

«Сборная России абсолютно точно не сыграет на чемпионате мира в 2026 году. Есть выступление нашего президента Олимпийского комитета России, который рассказал, как надо выступать нам на ОИ-2024: отказываться от участия и не платить взносы МОК. Надоело отдавать ежегодные взносы чужим людям, когда нас еще и не допускают, гимн отнимают.

Если у господина Дюкова есть надежда, что мы сыграем на ЧМ-2026, то ему надо глубоко задуматься, чтобы наш футбол был развитым, игроки стали лучше.

На сегодняшний день штаб Карпина делает заявления, которые говорят об отрешенном отношении к национальной команде. Сборная России – безликая команда.

Надо разрешить до трех легионеров в клубе – и чтобы они были из основы своих сборных, о чем я говорю много лет.

РФС – коммерческая организация, а не профессиональная, к сожалению. В ближайшие пять лет нас никуда не вернут», – сказал экс-вратарь «Спартака», сборной СССР и бывший член комитета по этике.

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