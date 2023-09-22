Анзор Кавазашвили: «Надо до 3 легионеров в клубе – и чтобы они были из основы сборных. РФС – коммерческая организация, а не профессиональная»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Анзор Кавазашвили Александр Дюков ЧМ-2026 лимит на легионеров Футбол

Анзор Кавазашвили уверен, что сборную России не пустят на ЧМ-2026.

«Сборная России абсолютно точно не сыграет на чемпионате мира в 2026 году. Есть выступление нашего президента Олимпийского комитета России, который рассказал, как надо выступать нам на ОИ-2024: отказываться от участия и не платить взносы МОК. Надоело отдавать ежегодные взносы чужим людям, когда нас еще и не допускают, гимн отнимают.

Если у господина Дюкова есть надежда, что мы сыграем на ЧМ-2026, то ему надо глубоко задуматься, чтобы наш футбол был развитым, игроки стали лучше.

На сегодняшний день штаб Карпина делает заявления, которые говорят об отрешенном отношении к национальной команде. Сборная России – безликая команда.

Надо разрешить до трех легионеров в клубе – и чтобы они были из основы своих сборных, о чем я говорю много лет.

РФС – коммерческая организация, а не профессиональная, к сожалению. В ближайшие пять лет нас никуда не вернут», – сказал экс-вратарь «Спартака», сборной СССР и бывший член комитета по этике.

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13 комментариев

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klimparty
Я вообще не понимаю зачем брать интервью у таких пассажиров. Пусть живут в своей реальности, зачем нас в нее интегрировать?
+28
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+28
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Tomas Nepotrebko
Этот человек с грузинской фамилией — явно русофоб и мечтает, чтобы российский чемпионат стал слабее, отсюда и такие инициативы.

Подозреваю, что это иноагент-марионетка своих хозяев из Тбилиси!
+16
0
+16
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QWertY
И будут в РПЛ пылить не Малкомы с Клаудиньями, которые не были в основе в своей сборной, а легионеры из Эритреи, Замбии и Таджикистана. Ну а че? Зато в основе сборной
+12
-1
+11
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Евгений Цыбулин
Во что медицину превратили?У деда таблеток нет и он едет кукухой!А будь лекарства-может и что умное бы сказал)))
+3
0
+3
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igls54
Еще только пятница, а дед уже пробухался
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Кирилл.С-Пб
Мда, старость нужно уважать конечно, но...
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Циник Петербургский
Ответ QWertY
И будут в РПЛ пылить не Малкомы с Клаудиньями, которые не были в основе в своей сборной, а легионеры из Эритреи, Замбии и Таджикистана. Ну а че? Зато в основе сборной
Тогда через несколько лет Кавазашвили догадается внести в лимит поправку про рейтинги сборных, из которых можно подписывать легионеров... Но за эти несколько лет некоторые российские болельщики смогут выучить названия стран Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, о существовании которых ранее даже не подозревали ;)
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Дядя ТУРА
Ответ klimparty
Я вообще не понимаю зачем брать интервью у таких пассажиров. Пусть живут в своей реальности, зачем нас в нее интегрировать?
передал ваши слова в комитет по этике. Анзор решить, что с вами делать
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London-D
Просто напомню, что этот человек недавно говорил что Романцев войдёт в совет директоров Лукойла (!)
Не футбольного Спартака, а нефтегазовой компании.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
дед не то что то сморозил, РФПЛ- профессиональная, не коммерческая.
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El CiD
Пусть берёт еще круче, пусть и все НЕ легионеры тоже будут из основы своей сборной!!!
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ QWertY
И будут в РПЛ пылить не Малкомы с Клаудиньями, которые не были в основе в своей сборной, а легионеры из Эритреи, Замбии и Таджикистана. Ну а че? Зато в основе сборной
Таджик минусанул 😆
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ Кирилл.С-Пб
Мда, старость нужно уважать конечно, но...
Не нужно.
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