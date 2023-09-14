Андрей Канчельскис: «Лимит на легионеров – вредоносная программа, ничего хорошего игрокам не дает. Отмена поможет поднять уровень чемпионата»

Теги премьер-лига Россия Андрей Канчельскис высшая лига Казахстан Тобол лимит на легионеров Футбол

Андрей Канчельскис призвал отменить лимит на легионеров в чемпионате России.

«Уровень чемпионата поможет поднять отмена лимита на легионеров. Сейчас, правда, есть сложности с приглашением иностранцев, но если смотреть на ситуацию глобально, то лимит – вредоносная программа. Ничего хорошего лимит российский футболистам не дает.

Он дает им только гарантированное место в составе», – подчеркнул генеральный директор «Тобола».

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2 комментария

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Никита Самарин
Да у нас и так лимит максимально мягкий (8 иностранцев могут выходить на поле в старте, 13 в заявке, + армяне, белорусы и казахи легионерами не считаются).
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Quiet Dad
если абстрагироваться от всего и принять за истину что наш футбол это направление для заработка огромных денег и ничегошеньки более, то все эти разговоры всех и вся просто пшик.
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