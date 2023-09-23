Дмитрий Булыкин: «В «Спартаке» и «Динамо» вместо россиян выходят легионеры. Мне это непонятно. Наши ребята с горящими глазами сыграли бы не хуже»
Дмитрий Булыкин недоволен числом легионеров в «Спартаке» и «Динамо» (1:0).
«Чашу весов в пользу «Спартака» в этой игре склонила реализация моментов. Хотя и у красно-белых она была ужасная.
Ошибка динамовской защиты на 7-й минуте сыграла ключевую роль. Хотя я думал, что голов будет больше, команды смогут реализовать моменты. Но было очень много брака и упущенных возможностей.
Что мне больше всего не понравилось – в составах команд выходят по три-четыре россиянина, остальные позиции занимают иностранцы. И, честно говоря, уровень футбола не тот, который хотелось бы видеть. Мне это непонятно.
Академии «Динамо» и «Спартака» – одни из лучших в стране. Еще недавно и «Спартак», и «Динамо» отличались тем, что доверяли россиянам. Сейчас вместо них выходят легионеры. Ладно бы они хороший футбол показывали, но этого не было.
Я думаю, наши ребята с горящими глазами сыграли бы не хуже», – сказал бывший форвард «Динамо».
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Да и тренеров лучше наших: Бышовца, Рахимова или кононова
Да и бутсы не Адидас и Найк, а берцы или лапти
Да и не на поле с газоном играть, а на поле где рожь колосится
Да и не в футбол играть, а в ногомяч
Да и не мячом, а репой
Как же надоели эти популисты!
Причем даже 5-и голов в лиге не забил за весь сезон, хотя играл регулярно
Ну-ну