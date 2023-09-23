Дмитрий Булыкин: «В «Спартаке» и «Динамо» вместо россиян выходят легионеры. Мне это непонятно. Наши ребята с горящими глазами сыграли бы не хуже»

Теги Спартак Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Динамо Москва лимит на легионеров Футбол

Дмитрий Булыкин недоволен числом легионеров в «Спартаке» и «Динамо» (1:0).

«Чашу весов в пользу «Спартака» в этой игре склонила реализация моментов. Хотя и у красно-белых она была ужасная.

Ошибка динамовской защиты на 7-й минуте сыграла ключевую роль. Хотя я думал, что голов будет больше, команды смогут реализовать моменты. Но было очень много брака и упущенных возможностей.

Что мне больше всего не понравилось – в составах команд выходят по три-четыре россиянина, остальные позиции занимают иностранцы. И, честно говоря, уровень футбола не тот, который хотелось бы видеть. Мне это непонятно.

Академии «Динамо» и «Спартака» – одни из лучших в стране. Еще недавно и «Спартак», и «Динамо» отличались тем, что доверяли россиянам. Сейчас вместо них выходят легионеры. Ладно бы они хороший футбол показывали, но этого не было.

Я думаю, наши ребята с горящими глазами сыграли бы не хуже», – сказал бывший форвард «Динамо».

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14 комментариев

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fottball's soul
Ну началось)
Да и тренеров лучше наших: Бышовца, Рахимова или кононова
Да и бутсы не Адидас и Найк, а берцы или лапти
Да и не на поле с газоном играть, а на поле где рожь колосится
Да и не в футбол играть, а в ногомяч
Да и не мячом, а репой

Как же надоели эти популисты!
+21
0
+21
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rigobersong
Какие горящие глаза, приезжает чувак из Эльче и разрывает РПЛ, а его ровесник Зиньковский до сих пор считается перспективным талантом который в сезоне РПЛ 0+0 сделал:))
+21
-3
+18
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
У Спартака сегодня 5 россиян в основе вышли, и 5 человек на замену вышли. Булыкин иди проспись
+9
0
+9
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Леван Мкртчян
Ответ rigobersong
Какие горящие глаза, приезжает чувак из Эльче и разрывает РПЛ, а его ровесник Зиньковский до сих пор считается перспективным талантом который в сезоне РПЛ 0+0 сделал:))
Бонгонда в Кадисе пылил в прошлом году, а не в Эльче.
Причем даже 5-и голов в лиге не забил за весь сезон, хотя играл регулярно
+5
-1
+4
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Владислав Булгаков
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
У Спартака сегодня 5 россиян в основе вышли, и 5 человек на замену вышли. Булыкин иди проспись
Главное сказать))) а скок их там было, особо не важно))
+4
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Владислав Булгаков
Особенно Смолов и Тюкавин с горящими глазами играли.. Смолов с горящими глазами уходил с поля, потому что не понял почему это его заменили .
+3
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+3
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Нейтральный критик
Ну и толку от Тюкавина с горящими глазами, если он 8 матчей не забивает? У Смолова так вообще ничего не горит.
+3
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Spartakus1984
Ага расскажи это ведущим клубам мира,что бы играли только своими
+1
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Рабин Иг0рер
Сам что ли забыл, где играл? Че не самоустранился если такой правильный?
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Dyman
Человек играл 6 месяцев в 2003-м году, а остальное время номер отбывал...
Ну-ну
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Римский волк
Он бы не то что в состав сегодняшних Динамо и Спартака не попал. В союзной второй лиге бегал бы мужикам за пивом с горящими глазами.
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Старый Сухи
Ответ fottball's soul
Ну началось) Да и тренеров лучше наших: Бышовца, Рахимова или кононова Да и бутсы не Адидас и Найк, а берцы или лапти Да и не на поле с газоном играть, а на поле где рожь колосится Да и не в футбол играть, а в ногомяч Да и не мячом, а репой Как же надоели эти популисты!
👍👏👍👏
0
0
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