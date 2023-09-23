Дмитрий Булыкин: «В «Спартаке» и «Динамо» вместо россиян выходят легионеры. Мне это непонятно. Наши ребята с горящими глазами сыграли бы не хуже»

Дмитрий Булыкин недоволен числом легионеров в «Спартаке» и «Динамо» (1:0).

«Чашу весов в пользу « » в этой игре склонила реализация моментов. Хотя и у красно-белых она была ужасная.

Ошибка динамовской защиты на 7-й минуте сыграла ключевую роль. Хотя я думал, что голов будет больше, команды смогут реализовать моменты. Но было очень много брака и упущенных возможностей.

Что мне больше всего не понравилось – в составах команд выходят по три-четыре россиянина, остальные позиции занимают иностранцы. И, честно говоря, уровень футбола не тот, который хотелось бы видеть. Мне это непонятно.

Академии «Динамо» и «Спартака» – одни из лучших в стране. Еще недавно и «Спартак», и «Динамо» отличались тем, что доверяли россиянам. Сейчас вместо них выходят легионеры. Ладно бы они хороший футбол показывали, но этого не было.

Я думаю, наши ребята с горящими глазами сыграли бы не хуже», – сказал бывший форвард « ».

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