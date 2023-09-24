«Локо» показал, что российскими игроками можно добиваться результата. Это правильный путь, нам нужны кадры для сборной». Булыкин о победе над «Зенитом»

Теги Локомотив Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Армении по футболу лимит на легионеров Наир Тикнизян Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Локомотива» над «Зенитом»

В 9-м туре Мир РПЛ «Локомотив» впервые с 2017 года обыграл «Зенит» на выезде со счетом 2:1.

«Конечно, надо поздравить «Локомотив». Хорошо сыграли, бились до конца. Вырвали три очка. Выиграли у чемпиона на их поле. Это дорогого стоит. В этом матче мне понравилось, что в «Локомотиве» играли российские ребята. А в «Зените» россиян было всего пару человек.

«Локо» обыграл и показал, что можно добиваться результата российскими футболистами. Я думаю, это правильный путь развития. Иностранцы не помогают развиваться нашему футболу. Нам нужны российские футболисты, которые в будущем будут хорошими кадрами для сборной», – сказал бывший игрок «Локомотива».

Отметим, что Наир Тикнизян, отметившийся в матче голом и ассистом, принял решение выступать за сборную Армении, будучи уроженцем Санкт-Петербурга.

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7 комментариев

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bevooch
Ответ Ностальгическое Дерьмо
После такого уже жалеть начинаешь, что локомотив вообще победил, столько кала всплывает сразу же
По твоему нику сразу видно эксперта по теме.
+9
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bevooch
Ответ Дмитрий Махаев
а зачем нам сборная сейчас?
Чтобы было кем планировать товарняки со второй сотней рейтинга ФИФА.
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Ностальгическое Дерьмо
После такого уже жалеть начинаешь, что локомотив вообще победил, столько кала всплывает сразу же
+4
-4
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Жалько Печалич
хорошим кадрам для сборной ещё предстоит родиться.. пока сборная вне игры..
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Peter Parker
Локо молодцы, но 1 матч это не результаты, в одном конкретном матче может произойти что угодно. Результаты это итоговые места, я буду не против, если Локо зайдет в тройку, но не очень в это верю.
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Семен Романов
Ответ Peter Parker
Локо молодцы, но 1 матч это не результаты, в одном конкретном матче может произойти что угодно. Результаты это итоговые места, я буду не против, если Локо зайдет в тройку, но не очень в это верю.
Вот и я сижу думаю,каждый может выйграть или проиграть,Локо лихорадит, сегодня молодцы,до этого позор,а Зенит проигрывает сам себе каждую осень, но чужих заслуг не отменяю,счёт то всё равно на табло.
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