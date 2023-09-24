«Локо» показал, что российскими игроками можно добиваться результата. Это правильный путь, нам нужны кадры для сборной». Булыкин о победе над «Зенитом»

прокомментировал победу «Локомотива» над «Зенитом»

В 9-м туре Мир «Локомотив» впервые с 2017 года обыграл « » на выезде со счетом 2:1.

«Конечно, надо поздравить « ив». Хорошо сыграли, бились до конца. Вырвали три очка. Выиграли у чемпиона на их поле. Это дорогого стоит. В этом матче мне понравилось, что в «Локомотиве» играли российские ребята. А в «Зените» россиян было всего пару человек.

«Локо» обыграл и показал, что можно добиваться результата российскими футболистами. Я думаю, это правильный путь развития. Иностранцы не помогают развиваться нашему футболу. Нам нужны российские футболисты, которые в будущем будут хорошими кадрами для сборной», – сказал бывший игрок «Локомотива».

Отметим, что Наир Тикнизян, отметившийся в матче голом и ассистом, принял решение выступать за сборную Армении, будучи уроженцем Санкт-Петербурга.

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