«Мы не просим, ​​чтобы нам платили как мужчинам, мы просим достойных условий». Футболистка «Барсы» Бонмати о равенстве

Теги Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол сборная Испании жен деньги дискриминация Айтана Бонмати Футбол

Футболистка сборной Испании и «Барсы» высказалась о зарплатах мужчин и женщин.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что отказывается от слов «мужская» и «женская» в названиях сборных. Теперь они будут представлены под единым брендом «Сборная Испании по футболу». Кроме того, в сборной Испании женщины будут получать такие же бонусы и выплаты, как и мужчины.

– Когда я начинала играть в 6-7 лет, я была единственной девочкой [в команде]. Было много много стычек из-за того, что я девушка [и играю в футбол] – от оскорблений до драк. Кто бы мог подумать, что сегодня это поле (в ее родном городе – Sports.ru) будет носить мое имя.

– Вы ждете больше поддержки женского футбола от игроков-мужчин?

– По правде говоря, нет. Мы действуем так, как чувствуем в данный момент, у нас наконец-то есть возможность говорить громко, нас услышали.

Мы не просим, ​​чтобы нам платили так же, как мужчинам, мы просим достойных условий. Мы говорим о профессиональной женской лиге Испании, – сказала в эфире шоу Salvados на канале laSexta Айтана Бонмати, полузащитница «Барселоны» и сборной Испании, ставшая MVP женской Лиги чемпионов и чемпионата мира и получившая приз лучшей футболистке сезона от УЕФА.

Айтана Бонмати – футболистка «Барселоны», лидер сборной Испании. Заняла пятое место в голосовании за «Золотой мяч»!

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11 комментариев

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Rhett Butler
Вот когда шахтеры у другие трудяги будут получать как элитные московские эскортницы, да даже фиг с ним, не элитные, а просто московские эскортницы, вот тогда пусть футболистки получают как футболисты)
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Born is the King
Хотят кухню в раздевалке?
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Нефанатик
Шахтеры тоже хотят равенства. Что бы бабы тоже работали в шахтах.
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Under
Ответ Rhett Butler
Вот когда шахтеры у другие трудяги будут получать как элитные московские эскортницы, да даже фиг с ним, не элитные, а просто московские эскортницы, вот тогда пусть футболистки получают как футболисты)
"а ещё чтобы каждый из нас зарабатывал больше в сто раз, но путаны просили за час ровно столько же, сколько сейчас" (с)
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Under
Ответ Leon Petov
Эти "достойные условия" будут оплачивать западные налогоплательщики
если цепочку до конца построить, в конечном итоге за всё платят простые налогоплательщики
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T622222
У бабы кошечек всегда с собой 🤣🤣🤣🤣🌷
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Leon Petov
Эти "достойные условия" будут оплачивать западные налогоплательщики
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ApXuMaHqPuT
Когда женский футбол будет сопоставим по популярности и зрелищности с мужским, тогда и будете столько же получать😐
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majestic1980
Женский футбол достаточно унылое зрелище, поэтому платить как мужчинам футболистам никогда не будут, это утопия
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Заяцволк
Э-э, не просит, ​​чтобы платили как мужчинам ? Что-то здесь нечисто, походу это переодетый мужик
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atomio
Ответ Rhett Butler
Вот когда шахтеры у другие трудяги будут получать как элитные московские эскортницы, да даже фиг с ним, не элитные, а просто московские эскортницы, вот тогда пусть футболистки получают как футболисты)
А когда обычные шахтеры трудяги будут получать как ИТ спецы 300кк/сек? ))
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