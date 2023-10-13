«Мы не просим, ​​чтобы нам платили как мужчинам, мы просим достойных условий». Футболистка «Барсы» Бонмати о равенстве

Футболистка сборной Испании и «Барсы» высказалась о зарплатах мужчин и женщин.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что отказывается от слов «мужская» и «женская» в названиях сборных. Теперь они будут представлены под единым брендом « по футболу». Кроме того, в сборной Испании женщины будут получать такие же бонусы и выплаты, как и мужчины.

– Когда я начинала играть в 6-7 лет, я была единственной девочкой [в команде]. Было много много стычек из-за того, что я девушка [и играю в футбол] – от оскорблений до драк. Кто бы мог подумать, что сегодня это поле (в ее родном городе – Sports.ru) будет носить мое имя.

– Вы ждете больше поддержки женского футбола от игроков-мужчин?

– По правде говоря, нет. Мы действуем так, как чувствуем в данный момент, у нас наконец-то есть возможность говорить громко, нас услышали.

Мы не просим, ​​чтобы нам платили так же, как мужчинам, мы просим достойных условий. Мы говорим о профессиональной женской лиге Испании, – сказала в эфире шоу Salvados на канале laSexta Айтана Бонмати, полузащитница «Барселоны» и сборной Испании, ставшая MVP женской чемпионов и чемпионата мира и получившая приз лучшей футболистке сезона от УЕФА.

Айтана Бонмати – футболистка «Барселоны», лидер сборной Испании. Заняла пятое место в голосовании за «Золотой мяч»!

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