Экс-игрок «Реала» и «Барсы» Альфонсо: «Женский и мужской футбол вообще нельзя сравнивать. Каждый должен знать свое место. Они не могут жаловаться»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол сборная Испании жен Альфонсо Футбол

Экс-игрок сборной Испании считает, что женский футбол не сравнить с мужским.

«У меня свое мнение [о женском футболе]. Очень хорошо, что у женщин есть пространство и права, как это и было на протяжении многих лет, но я считаю, что женский и мужской футбол вообще нельзя сравнивать. Потому что все зависит от доходов, которые вы генерируете, и от воздействия на медиа. И сравнивать тут нечего.

Наверняка другие спортсмены хотели бы получать зарплату, как футболисты уровня сборной, но не получают. Я хотел бы получать как Роналду, но я не так хорош. Что есть, то есть.

Каждый должен знать свое место. Они не могут жаловаться. Женский футбол стал лучше, но они не должны витать в облаках, должны понимать, что их никак не приравнять к футболистам-мужчинам», – заявил Альфонсо Перес, выступавший за сборную Испании, «Реал» и «Барселону».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Сутурин
хорош дядя
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дамир Мулдаханов
этот парень из тех, кто просто любит жизнь)
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Жаль этого добряка
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mildronat
Владелец базы
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Отмена Альфонсо Переса за 3,2,1...
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
El_Ilusionista
Согласен с каждым словом. Хоть кто-то высказался адекватно на этот счет. Надеюсь, его не отстранят или на начнут буллить.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Не в бровь, а в глаз. Все четко и адекватно разложил по полочкам. Но такую правду в нынешнее время любят далеко не все, и даже в таком мнении увидят банальную дискриминацию, которой здесь и не пахнет.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локоть Артеста
Уууу, мужик, ты попал. Прячься. Сейчас тебя как женоненавистника заклеймят, без хрена сожрут и не подавятся.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lovec23
Сказал правильную вещь , все зависит от доходов . Была статья про лигу чемпионов , сколько зарабатывают ,куда идут деньги .Так вот женская лига чемпионов оплачивается от доходов мужской . Какое может быть равенство
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Сейчас его порвут.
А сказал всё абсолютно точно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexantt
и добавить то и нечего...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CaSpeR-13
Ох и прилетит же ему сейчас от толерантных
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aire
Между строк напомним, что в честь этого футболиста в Испании назван стадион.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bender rules
Мне Альфонсо и как футболист очень нравился.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
menhausen
База конечено, но как бы не закрыли после таких базовых высказываний
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
filippa
капец котеночку! ща сьедят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дени Сыч
А в чем он не прав?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Российский пользователь
Ну да согласен, женский футбол смотреть, а тем более сравнивать с мужским, это надо быть в доску усаженным
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уктам
Ответ alexantt
и добавить то и нечего...
в самую точку
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геворг-Цветной Ара-Первый
Ответ Локоть Артеста
Уууу, мужик, ты попал. Прячься. Сейчас тебя как женоненавистника заклеймят, без хрена сожрут и не подавятся.
не должны - против железобетонной логики что противопоставят?
или скажут(пролобмрруют правила), чтобы клубы равномерно м/у муж. и жен. распределяли доходы, заработанные муж.?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rdyabin@icloud.com
Уахахахахаа. Мужик все верно сказала. Но теперь в СВОБОДНОЙ И ЦИВИЛИЗОВАННОЙ европке будет затравлен всеми: от фемок до лгбт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jovid Mirzoev
Всё ждём РАПИНО теперь...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mishanya.kashnikov
беги дядя Митя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
forzen
Галя! У нас отмена!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей
Эрмосо с поцелуем выехала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий