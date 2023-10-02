Экс-игрок «Реала» и «Барсы» Альфонсо: «Женский и мужской футбол вообще нельзя сравнивать. Каждый должен знать свое место. Они не могут жаловаться»

Экс-игрок сборной Испании считает, что женский футбол не сравнить с мужским.

«У меня свое мнение [о женском футболе]. Очень хорошо, что у женщин есть пространство и права, как это и было на протяжении многих лет, но я считаю, что женский и мужской футбол вообще нельзя сравнивать. Потому что все зависит от доходов, которые вы генерируете, и от воздействия на медиа. И сравнивать тут нечего.

Наверняка другие спортсмены хотели бы получать зарплату, как футболисты уровня сборной, но не получают. Я хотел бы получать как Роналду, но я не так хорош. Что есть, то есть.

Каждый должен знать свое место. Они не могут жаловаться. Женский футбол стал лучше, но они не должны витать в облаках, должны понимать, что их никак не приравнять к футболистам-мужчинам», – заявил Альфонсо Перес, выступавший за сборную , « » и «Барселону».

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