Глава Ла Лиги Тебас: «Женский футбол – не то же самое, что мужской, в плане бизнеса. Иногда желание сделать большой шаг может стать проблемой»
Глава Ла Лиги не считает женский футбол равным мужском в плане бизнеса.
«Женский футбол – такой же спорт, как и мужской, но когда мы говорим о бизнесе, ситуация меняется. Гендерной проблемы нет, но, если сравнивать масштаб бизнеса, женский футбол – не то же самое, что мужской.
Конечно, надо работать над этим и продвигать женский футбол, чтобы он стал бизнесом, потому что предстоит пройти долгий путь. Придется набраться терпения, потому что иногда желание сделать очень большой шаг может стать проблемой», – сказал Хавьер Тебас в эфире RTVE.
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в Европе пока что за счет известных клубов посещаемость где то растет - Париж, Барселона , Вольфсбург
ну чтобы это стало равным по зрелищности и конкурентности наверно попасть в мир Амазонок, разница слишком велика