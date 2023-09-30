Глава Ла Лиги Тебас: «Женский футбол – не то же самое, что мужской, в плане бизнеса. Иногда желание сделать большой шаг может стать проблемой»

Теги Ла Лига бизнес женский футбол Хавьер Тебас Футбол

Глава Ла Лиги не считает женский футбол равным мужском в плане бизнеса.

«Женский футбол – такой же спорт, как и мужской, но когда мы говорим о бизнесе, ситуация меняется. Гендерной проблемы нет, но, если сравнивать масштаб бизнеса, женский футбол – не то же самое, что мужской.

Конечно, надо работать над этим и продвигать женский футбол, чтобы он стал бизнесом, потому что предстоит пройти долгий путь. Придется набраться терпения, потому что иногда желание сделать очень большой шаг может стать проблемой», – сказал Хавьер Тебас в эфире RTVE.

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5 комментариев

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Sobachkin
Если играть без маек, будут рейтинги в разы выше
+3
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+3
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Ебздрогыч
Беги, дядя Мить (с)
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balander09
в США и Англии как минимум пол арены забито, там зритель на любое спортивное мероприятие в городе ходит
в Европе пока что за счет известных клубов посещаемость где то растет - Париж, Барселона , Вольфсбург
ну чтобы это стало равным по зрелищности и конкурентности наверно попасть в мир Амазонок, разница слишком велика
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Гамаль Хайдаров
ооо, крутой шанс слить Тебаса
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