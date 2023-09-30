Глава Ла Лиги не считает женский футбол равным мужском в плане бизнеса.

«Женский футбол – такой же спорт, как и мужской, но когда мы говорим о бизнесе, ситуация меняется. Гендерной проблемы нет, но, если сравнивать масштаб бизнеса, женский футбол – не то же самое, что мужской.

Конечно, надо работать над этим и продвигать женский футбол, чтобы он стал бизнесом, потому что предстоит пройти долгий путь. Придется набраться терпения, потому что иногда желание сделать очень большой шаг может стать проблемой», – сказал в эфире RTVE.

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