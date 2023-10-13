Мбаппе не определится с будущим до конца ЛЧ – так думают в «ПСЖ». Клуб хочет продлить контракт, но спокойно примет любое решение форварда

Килиан Мбаппе не определится с будущим в ближайшее время.

Контракт нападающего с парижским клубом действует до конца текущего сезона. Этим летом футболист проинформировал парижан, что не будет продлевать соглашение, из-за чего его исключили из заявки на турне по Японии и отстранили от работы с основной командой. Мбаппе пропустил 1-й тур Лиги 1.

Вскоре игрок вернулся на поле. Сообщалось, что он отказался от части бонусов, но не изменил мнения относительно будущего.

По информации L’Equipe, «ПСЖ» все еще хочет убедить продлить контракт на прежних финансовых условиях, но никто в клубе не ожидает, что игрок примет решение о своем будущем до окончания кампании парижан в Лиге чемпионов.

Отмечается, что отношения форварда с руководством клуба стали намного спокойнее, стороны проявляют гораздо больше терпения. В «ПСЖ» спокойно примут любое решение Мбаппе, чего нельзя было сказать о ситуации, сложившейся этим летом.

Килиан выступает за « » с 2017 года. Подробную статистику 24-летнего француза можно найти здесь.

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