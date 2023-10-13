Мбаппе не определится с будущим до конца ЛЧ – так думают в «ПСЖ». Клуб хочет продлить контракт, но спокойно примет любое решение форварда

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе не определится с будущим в ближайшее время.

Контракт нападающего с парижским клубом действует до конца текущего сезона. Этим летом футболист проинформировал парижан, что не будет продлевать соглашение, из-за чего его исключили из заявки на турне по Японии и отстранили от работы с основной командой. Мбаппе пропустил 1-й тур Лиги 1. 

Вскоре игрок вернулся на поле. Сообщалось, что он отказался от части бонусов, но не изменил мнения относительно будущего.

По информации L’Equipe, «ПСЖ» все еще хочет убедить Килиана продлить контракт на прежних финансовых условиях, но никто в клубе не ожидает, что игрок примет решение о своем будущем до окончания кампании парижан в Лиге чемпионов.  

Отмечается, что отношения форварда с руководством клуба стали намного спокойнее, стороны проявляют гораздо больше терпения. В «ПСЖ» спокойно примут любое решение Мбаппе, чего нельзя было сказать о ситуации, сложившейся этим летом. 

Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Подробную статистику 24-летнего француза можно найти здесь

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5 комментариев

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фк кабинет
Хотелось бы посмотреть на Мбаппе в ЛЕ, ближайшие игры с Миланом могут много решить.
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corazón blanco
Париж спокойно примет любое решение Килиана? А летом почему у них не было такой позиции и для чего тогда отстраняли Мбаппе? Или шейхи уже устали и смирились? Что-то в последний вариант практически не верится от слова совсем.
+3
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f0rmoceft
Очередная сага на спортсе? Может хватит пока?
+2
-1
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Нургалиев Разрешил
Как фанат Реала скажу: «хоть бы остался!» Ну или на худой конец в Барсу бы пошел, там умеют платить одному игроку баснословные деньги так, что потом клуб рычаги дергает да активы продает
0
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vincere
Ответ f0rmoceft
Очередная сага на спортсе? Может хватит пока?
Это только тизер к летнему сезону.
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