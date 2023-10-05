«Если в чем Мбаппе и становится лидером, так это в самых развратных вечеринках Парижа. Об этом говорят все». Журналист Риоло о форварде «ПСЖ»

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА светская хроника Неймар Килиан Мбаппе Даниэль Риоло Футбол

Журналист Даниэль Риоло резко раскритиковал образ жизни Килиана Мбаппе.

Вчера «ПСЖ» разгромно проиграл «Ньюкаслу» (1:4) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Мбаппе нанес 1 удар по воротам (не в створ), один раз пошел в дриблинг (неудачно) и совершил 51 касание мяча (меньше только у Гонсалу Рамуша и Рандаля Коло-Муани).

«Помню знаменитую прошлогоднюю фразу Мбаппе, направленную на Неймара: «Надо хорошо есть, хорошо спать».

Из-за отстранения у Мбаппе была паршивая подготовка [к сезону]. Когда ты так готовишься, то показываешь на поле меньше.

Потому что если в чем Мбаппе и становится лидером, так это в самых развратных вечеринках Парижа на данный момент. Вечеринки, которые устраивает Мбаппе, и репутация, которую он создал себе по всему Парижу, о которой говорят все... Ему стоит быть очень осторожным, потому что эффекта ждать долго не придется.

Обратите внимание на то, во что превращается Мбаппе. И следите за тем, что люди начинают говорить о нем повсюду», – сказал журналист в эфире RMC Sport.

Мбаппе о призыве «хорошо есть и спать»: «Это не шпилька в адрес Неймара, упреки – последнее, что сейчас нужно «ПСЖ». Надеюсь, он поскорее вернется»

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28 комментариев

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BoGaL
Хм….. неужели к Вудману на кастинг ходил ?!
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Beyond
Думаю, шанс свой он уже упустил. Может он и выиграет когда-то ЛЧ, но до Месси и Роналду, или даже Неймара, ему как до луны пешком.
+13
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Homelender_666
Ответ Moscwow
По ходу новый сезон сериала с переходом начнется уже зимой, а не летом
А нужен ли он? С таким Джудом достаточно купить топ-форварда ( Осимхен, Лаутаро). Подписание Мбаппе будет стоить дороже, чем переход любого другого форварда, кроме Холанда. Также он несовместим на поле с Винисиусом. Между ними любой адекватный фан Мадрида выберет Вини, потому что он любит клуб.
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tusiel
стадия медных труб
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Moscwow
По ходу новый сезон сериала с переходом начнется уже зимой, а не летом
+6
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DanielCarvalho
Ответ Spartakus1984
Та всем понятно что он профукал карьеру как и Неймар,обменяв на деньги.Пока в Париже,не будет у него ни какого ЗМ и и выигранной ЛЧ даже.
Неймар хотя бы успел лигу чемпионов выиграть, и показать себя в топ чемпионате
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Spartakus1984
Та всем понятно что он профукал карьеру как и Неймар,обменяв на деньги.Пока в Париже,не будет у него ни какого ЗМ и и выигранной ЛЧ даже.
+5
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Cruel Snake
Его ультрас точно не будут осуждать! Даже здесь скажут, правильно делает, что вечеринки. Он же устаёт, ему нужно восстанавливать силы. Профессионал
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Тиджани Бабангида
Видимо очередной крупный скандал со звездным футболистом уже не за горами…
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GerbertS
только не надо его в мадрид, оставайся у себя в париже
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Ilya Shilovskiy
Ответ Cruel Snake
Его ультрас точно не будут осуждать! Даже здесь скажут, правильно делает, что вечеринки. Он же устаёт, ему нужно восстанавливать силы. Профессионал
шта?)
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Levaevich
Ответ Spartakus1984
Та всем понятно что он профукал карьеру как и Неймар,обменяв на деньги.Пока в Париже,не будет у него ни какого ЗМ и и выигранной ЛЧ даже.
а года через 2 он за пределами Парижа и даром никому не нужен будет
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Сергей
Скоро появится новость про изнасилование в туалете, машине, парке..
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Большое сердце Неймара
Развратные вечеринки,секс с ледибоем, чего ещё мы не знаем...
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KMR
В прошлом сезоне надо было опекать 3-х, сейчас все опекают Мбаппе. Отсюда и спад в результатах.
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justbored
О-ля-ля. "В самых развратных вечеринках", "по всему Парижу", "говорят все". Париж всё такой же богемный (Даже клоповники всё те же, по уверениям).
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Nick Dovgo
похоже, распределительная шляпа футбола не была благосклонна к Мбаппе
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Анатолий Magicbrain
Скоро напишут, что был замечен в компании Панина. Ждем
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