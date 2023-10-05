«Если в чем Мбаппе и становится лидером, так это в самых развратных вечеринках Парижа. Об этом говорят все». Журналист Риоло о форварде «ПСЖ»

Журналист Даниэль Риоло резко раскритиковал образ жизни Килиана Мбаппе.

Вчера «ПСЖ» разгромно проиграл « » (1:4) в матче 2-го тура группового этапа . Мбаппе нанес 1 удар по воротам (не в створ), один раз пошел в дриблинг (неудачно) и совершил 51 касание мяча (меньше только у Гонсалу Рамуша и Рандаля Коло-Муани).

«Помню знаменитую прошлогоднюю фразу Мбаппе, направленную на Неймара: «Надо хорошо есть, хорошо спать».

Из-за отстранения у Мбаппе была паршивая подготовка [к сезону]. Когда ты так готовишься, то показываешь на поле меньше.

Потому что если в чем Мбаппе и становится лидером, так это в самых развратных вечеринках Парижа на данный момент. Вечеринки, которые устраивает Мбаппе, и репутация, которую он создал себе по всему Парижу, о которой говорят все... Ему стоит быть очень осторожным, потому что эффекта ждать долго не придется.

Обратите внимание на то, во что превращается Мбаппе. И следите за тем, что люди начинают говорить о нем повсюду», – сказал журналист в эфире RMC Sport.

Мбаппе о призыве «хорошо есть и спать»: «Это не шпилька в адрес Неймара, упреки – последнее, что сейчас нужно «ПСЖ». Надеюсь, он поскорее вернется»

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