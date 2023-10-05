«Ньюкасл» выложил фото Мбаппе с Берном и Шером: «Двое из них забили вчера»
«Ньюкасл» потроллил Килиана Мбаппе.
Вчера английский клуб одержал победу над «ПСЖ» со счетом 4:1 во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Мбаппе не отличился результативными действиями.
Сегодня в твиттере «сорок» появилась фотография Мбаппе с Дэном Берном и Фабианом Шером. «Два игрока на этой фотографии забили вчера вечером 🔥», – гласит подпись к фото.
Мбаппе поднял брови и глубоко вздохнул в конце матча с «Ньюкаслом» (1:4)
Фото: twitter.com/NUFC/
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Но Ньюкаслу рановато кичиться этой победой, да, вопросов нет, молодцы
Но Его Величество Футбол жестоко наказывает таких трололо, пижоны будут лежать