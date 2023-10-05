«Ньюкасл» выложил фото Мбаппе с Берном и Шером: «Двое из них забили вчера»

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Фабиан Шер Дэн Берн Килиан Мбаппе ахахаха Футбол

«Ньюкасл» потроллил Килиана Мбаппе.

Вчера английский клуб одержал победу над «ПСЖ» со счетом 4:1 во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Мбаппе не отличился результативными действиями. 

Сегодня в твиттере «сорок» появилась фотография Мбаппе с Дэном Берном и Фабианом Шером. «Два игрока на этой фотографии забили вчера вечером 🔥», – гласит подпись к фото. 

Мбаппе поднял брови и глубоко вздохнул в конце матча с «Ньюкаслом» (1:4)

Фото: twitter.com/NUFC/

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Норм потроллили.
+59
-6
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е.Р.
За кадром: Псс, Килиан, дай немного приглосов на твои супер-клёвые вечеринки по-братски.
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кефтеме
Ответ Артур Артур
Один из них мог бы играть за сборную,но его тренер предпочитает холодильник
Полезная вещь всё таки , ты о чём?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
К ноге. И три минуты дрожать. Отличное фото.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Neclerque
Ответ rbore
Как же я злорадствую, если честно! Карма, все-таки, такая стерва! "Избавились" от Месси и Неймара? Ну получите! Не удивлюсь, если по итогам сезона у ПСЖ вообще не будет ни одного трофея.
И как, легче живется?😂
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Трепутин
ну так то годно
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justadamso@icloud.com
По**** засчитан
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DKlevalin
Побеждать тоже нужно уметь, в Милане весь матч на своей половине поля просидели да и в чемпионате не все гладко
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кефтеме
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Посмотрим, что они будут говорить после матча в Париже.
Готовься когда Ньюкасл соберёт миллиардный состав , как у ПСЖ и будут унижать их дальше)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Белый
Ответ kos.vohrt
Как бы Килиан не наказал их в ответной игре.
Да даже если и накажет) Не думаю, что ПСЖ расчитывал терять очки хоть в одном матче с Ньюкаслом)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rbore
Как же я злорадствую, если честно! Карма, все-таки, такая стерва! "Избавились" от Месси и Неймара? Ну получите! Не удивлюсь, если по итогам сезона у ПСЖ вообще не будет ни одного трофея.
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кефтеме
Как хотят издеваются над Мбаппе , наверное Мбаппе готовит реванш (будет мстить 🇪🇬)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ночной кошмар Логинова
Две сороки утащили алмазную черепашку
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ман Сити
Смешно, но это симптом маленького клуба
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
Просто факты.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LorenzoInsigne
Сороки и на поле, и за его пределами уделали Париж
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
№7
Посмотрим разозлится ли Мбапе в ответном матче, если нет , то походу ему совсем плевать на клуб
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jam.football
так себе троллинг
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TAGAY
если хорошенько подумать то никто и не обращает внимание на то что Киллиан впервые в карьере становится главной силой команды, в сборной пока там Гриз и ко тащили его когда он проваливался, да и сборная по составу сильнейшая в мире, а вот в клубе всегда были те кто больше влиял на команду,в Монако он еще был молод, там все звезды сошлись соперники не накрывали Киллиана всей силой, ибо были другие кто давал результаты, в ПСГ рядом был Ней, а потом и Лео, соперники просто тупо не знали кого закрывать и не могли бросать все силы на Киллиана, сейчас же любой соперник прежде всего поставит план как обороняться от Киллиана. именно этот сезон он должен зажечь и войти в класс суперзвезд, пока что его туда затащили с пиаром, обозвали игроком эпохи как Лео и РОналду.. посмотрим как в этом сезоне он себя проявит. считаю что этот сезон ключевым для оценки Киллиана, супертоп из класса Лео и РОналду или же просто очередные Ибры да Фалькао, то есть топы но и не дотягивающие до уровня Лео и РОналду..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tima_Milan
а где Ширер?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
9f99s5s6fr
Забавно писание лежачего в моменте. Мбаппе при всей нелюбви к нему достиг многого в футболе, футболист отличный и такие надсмешки выглядят странно
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Neclerque
Как и перед матчем я не брался давать прогнозы, так и сейчас не стану их давать на тему того, кто выйдет из этой группы смерти

Но Ньюкаслу рановато кичиться этой победой, да, вопросов нет, молодцы

Но Его Величество Футбол жестоко наказывает таких трололо, пижоны будут лежать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ rbore
Как же я злорадствую, если честно! Карма, все-таки, такая стерва! "Избавились" от Месси и Неймара? Ну получите! Не удивлюсь, если по итогам сезона у ПСЖ вообще не будет ни одного трофея.
Ну, Мбаппе не виноват в этом, это ультрас ПСЖ свистели и писали пасквили против Месси и Неймара.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgen_Hazard
Забили на самом деле все трое. Только двое забили мяч в ворота, а третий болт на футбол.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
roberto
Ответ Кефтеме
Как хотят издеваются над Мбаппе , наверное Мбаппе готовит реванш (будет мстить 🇪🇬)
Как Салах Реалу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий