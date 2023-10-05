«Ньюкасл» потроллил Килиана Мбаппе.

Вчера английский клуб одержал победу над « » со счетом 4:1 во 2-м туре группового этапа . не отличился результативными действиями.

Сегодня в твиттере «сорок» появилась фотография Мбаппе с и . «Два игрока на этой фотографии забили вчера вечером 🔥», – гласит подпись к фото.

Мбаппе поднял брови и глубоко вздохнул в конце матча с «Ньюкаслом» (1:4)

Фото: twitter.com/NUFC/

Игра: проверьте свою футбольную орфографию