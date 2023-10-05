Мбаппе поднял брови и глубоко вздохнул в конце матча с «Ньюкаслом» (1:4)
Килиан Мбаппе был разочарован поражением «ПСЖ» от «Ньюкасла» (1:4).
Француз целиком провел матч Лиги чемпионов.
Камера зафиксировала момент, на котором Мбаппе шел по полю, поднял брови и глубоко вздохнул.
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Мбаппе поднял брови, яМаль обосрался
В голове не укладывается, что это реально новость.
Это точно какой то шифр или сигнал...