Мбаппе поднял брови и глубоко вздохнул в конце матча с «Ньюкаслом» (1:4)

Теги ПСЖ Ньюкасл лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе был разочарован поражением «ПСЖ» от «Ньюкасла» (1:4).

Француз целиком провел матч Лиги чемпионов.

Камера зафиксировала момент, на котором Мбаппе шел по полю, поднял брови и глубоко вздохнул.

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55 комментариев

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Дядя ТУРА
пожалуй самаЯ информативная новость на спорте в последнее время
+162
-1
+161
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corazón blanco
Неплохая статистика для такого матча)
+42
0
+42
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Твой любимый хейтер
Хотя бы фото прикрепили к новости
+38
0
+38
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Отец Абду
Ответ Дядя ТУРА
пожалуй самаЯ информативная новость на спорте в последнее время
Ямаль ушёл в туалет, Мбаппе поднял брови...
+27
0
+27
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Glukinho
вы что, смеётесь такую хрень выкладывать?
+20
-1
+19
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eld_14
В этой новости прекрасно всё: и смысловое содержание, и формулировка
+15
0
+15
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Velirpa
омг, верните новости про окружение.
+10
-1
+9
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LaffyTaffy
Мбаппе поднял бровь, Ямаль посрал - новости ЛЧ за среду
+9
0
+9
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Горькие слёзы Моуриньо
Что говорит язык его тела???
+8
0
+8
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jane gunn
ну и новости...
+6
0
+6
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VuNePonimaete
Лига Европы близко. Да и там сольются
+4
0
+4
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Groznyi2024
Наконец-то про футбол новость, с качественной аналитикой. Давно ждал
+3
0
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Iamliam
Жду продолжения этой удивительной истории! Спортс я верю в тебя)
+3
0
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Его его полезные действия за матч?
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-1
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Я всех их сделал
"Мбаппе поднял брови" - новый бестселлер от Айн Рэнд
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Yubaba
Если это не новость года, то что тогда?
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VuNePonimaete
Коротко о полезных действиях Мбабла за игру
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Дядя ТУРА
Ответ Отец Абду
Ямаль ушёл в туалет, Мбаппе поднял брови...
завтра дайджест
Мбаппе поднял брови, яМаль обосрался
+3
-2
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Masynchin
Юлия Якубеня уронила отварную сосиску
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Твой любимый хейтер
Хотя бы фото прикрепили к новости
Спортс заботится о нашем воображении и креативности
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Ya Tolik
Я три раза перечитал.
В голове не укладывается, что это реально новость.
Это точно какой то шифр или сигнал...
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Турко Ибрагимов
супер важная новость
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ycp6vfpk9z
А еще он стиснул зубы и почесал лоб
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Фауст
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Фото прилепи новостник
там 18+, под бровью Мбаппе оказался писюн.
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Unclemeat
Вот это да, лучший момент Мбаппе в матче
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