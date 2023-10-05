Мбаппе поднял брови и глубоко вздохнул в конце матча с «Ньюкаслом» (1:4)

Килиан Мбаппе был разочарован поражением «ПСЖ» от «Ньюкасла» (1:4).

Француз целиком провел матч .

Камера зафиксировала момент, на котором шел по полю, поднял брови и глубоко вздохнул.

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