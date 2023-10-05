У Мбаппе 2 из 10 от L’Équipe за 1:4 от «Ньюкасла». Оценки хуже в «ПСЖ» нет

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА рейтинги Маркиньос Милан Шкриньяр Люка Эрнандес Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Усман Дембеле Мануэль Угарте Рандаль Коло-Муани Гонсалу Рамуш Уоррен Заир-Эмери Футбол

Газета L’Équipe низко оценила многих игроков «ПСЖ» после 1:4 от «Ньюкасла».

Худшие оценки в составе парижан получили нападающий Килиан Мбаппе и Рандаль Коло-Муани, а также защитник Маркиньос – по 2 балла из 10.

По 3 балла получили нападающий Гонсалу Рамуш, полузащитник Мануэль Угарте и защитник Ашраф Хакими. По 4 балла у защитника Милана Шкриньяра и вингера Усмана Дембеле. По 5 баллов получили защитник Люка Эрнандес, забивший единственный гол «ПСЖ» в этом матче, и вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

Лучшую оценку в составе «ПСЖ» получил полузащитник Уоррен Заир-Эмери – 6 из 10.

«Ньюкасл» снес «ПСЖ» прессингом. Разгром по делу

«ПСЖ» разгромлен, «Сити» помучился, «Барсе» крупно повезло. Самое яркое из ЛЧ

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexis2020
Ньюкасл провёл откровенно слабый матч против Милана, но к следующему туру собрался и выдал такую игру. Надеюсь, выйдут из группы ЛЧ
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ну это дуойка!
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Russian Horse
2 - это за доброе действие, потому что ребёнку Триппьера футболку подарил, по игре там вообще без оценки.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexis2020
Ответ Dmitry Orlov
Ну это дуойка!
У Бубнова дуойка хоть из пяти возможных баллов ставилась. А тут из десяти
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
м м
а у Месси какая, ноль? Ведь это он виноват, что проиграли... Нет, ну тогда Неймар с оценкой 1 точно виноват
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Церебральный Сортировщик
Оставайся мальчик с нами - будешь нашим говнарём
Ла Ла Ла..)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Little-lawyer
не знаю как может быть такая низкая оценка, он ведь поднял брови и глубоко вздохнул...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ну раз даже ручной Лекип поставил ему двойку, значит реально сыграл ужасно)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сарсен Абдрахманов
5 баллов вратарю, пропустившему 4 гола. Вопрос: что делали остальные?!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пинающий Достоинства
Ответ VERBLYUD
Ну раз даже ручной Лекип поставил ему двойку, значит реально сыграл ужасно)
ОбЯмалился знатно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
salmurat gumarov
Ответ Isa Babaev
Без них Мбаппе до полуфинала ЛЧ с Монако дошел, залутал ЧМ в 2018 и 3 гола в финале забил
два с пенальти....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
При Месси с Неймаром у Мбаппе всегда стабильно были высокие оценки были, а без них Мбаппе то пустышка
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Пасовать некому - вот и стал двоечником.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Кондратов
Ответ alexis2020
Ньюкасл провёл откровенно слабый матч против Милана, но к следующему туру собрался и выдал такую игру. Надеюсь, выйдут из группы ЛЧ
Чтоб выйти надо брать 4 очка у Дортмунда и не проигрывать дома Милану
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий