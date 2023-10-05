У Мбаппе 2 из 10 от L’Équipe за 1:4 от «Ньюкасла». Оценки хуже в «ПСЖ» нет

Газета L’Équipe низко оценила многих игроков «ПСЖ» после 1:4 от «Ньюкасла».

Худшие оценки в составе парижан получили нападающий и , а также защитник – по 2 балла из 10.

По 3 балла получили нападающий , полузащитник Мануэль Угарте и защитник Ашраф Хакими. По 4 балла у защитника Милана Шкриньяра и вингера . По 5 баллов получили защитник Люка Эрнандес, забивший единственный гол «ПСЖ» в этом матче, и вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

Лучшую оценку в составе «ПСЖ» получил полузащитник Уоррен Заир-Эмери – 6 из 10.

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