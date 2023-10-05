У Мбаппе 2 из 10 от L’Équipe за 1:4 от «Ньюкасла». Оценки хуже в «ПСЖ» нет
Газета L’Équipe низко оценила многих игроков «ПСЖ» после 1:4 от «Ньюкасла».
Худшие оценки в составе парижан получили нападающий Килиан Мбаппе и Рандаль Коло-Муани, а также защитник Маркиньос – по 2 балла из 10.
По 3 балла получили нападающий Гонсалу Рамуш, полузащитник Мануэль Угарте и защитник Ашраф Хакими. По 4 балла у защитника Милана Шкриньяра и вингера Усмана Дембеле. По 5 баллов получили защитник Люка Эрнандес, забивший единственный гол «ПСЖ» в этом матче, и вратарь Джанлуиджи Доннарумма.
Лучшую оценку в составе «ПСЖ» получил полузащитник Уоррен Заир-Эмери – 6 из 10.
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