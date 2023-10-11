«Высокопоставленные евреи из мира футбола» призвали Футбольную ассоциацию Англии высказаться о событиях в Израиле. О планах объявят завтра (The Guardian)

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Австралии по футболу сборная Израиля по футболу Уэмбли Футбольная ассоциация Англии товарищеские матчи (сборные) стадионы Политика Футбол

Евреи английского футбола попросили FA высказаться о военном конфликте в Израиле.

Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Англии (FA) обсуждает возможность подсветить «Уэмбли» цветами флага Израиля, но в ассоциации опасаются негативной реакции.

По информации The Guardian, в четверг, 12 октября, FA объявит о том, как обратит внимание на события в Израиле во время товарищеского матча сборных Англии и Австралии.

Отмечается, что неназванные «высокопоставленные евреи из мира футбола» сегодня обратились в FA, чтобы призвать ассоциацию высказаться или каким-то иным образом выразить позицию о гибели людей в результате атак ХАМАС.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, убив более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 900 человек.

Еврейские фанаты «Челси» и «Арсенала» осудили футбольный мир за отсутствие реакции на атаку ХАМАС: «Это громкое заявление о том, что жизни и смерти евреев и израильтян не равны другим»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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63 комментария

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tfs
А как отреагируют не менее высокопоставленные шейхи?)
+111
-4
+107
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Красная стрела
Вот она, западная демократия. Озвучивают не своё мнение , а мнение тех, чьё лобби сильнее.
+48
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Lindeman
Ответ tfs
А как отреагируют не менее высокопоставленные шейхи?)
Поставками оружия в Палестину
+36
-5
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Кашшай Чакырович
Кстати военная база, на которую напали, на ее защиту и оборону было потрачено миллиард долларов говорят и учитывая , как работает разведка Израиля, а она чуть ли не лучшая в мире, а может точно лучшая в мире, как такой табун в 400 человек прошел ? Ответ скорее всего прост, его пустили , те нужен был прецедент , это как пробирка или взрыв своим же правтильством башен близнецов , мы наблюдаем очередной спектакль, ну а подконтрольные СМИ сделают так , чтобы стадо поверило в этот спектакль !
+27
-7
+20
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Grime Font
а чо, мусульман футболистов и мусульман, которые владеют клубами АПЛ спрашивать не будут? а как же мусульмане, которые являются частью страны? почему Израиль думает, что им бомбить мирных можно, а когда прилетает ответка - это плохо? террористы убивают террористов, а страдают мирные
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sashafan2
Абрамович что-ли?😂
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a2wai
От фразы «высокопоставленные евреи из мира футбола» хочется начать хохотать, потому что поневоле вспоминаешь о ZOG)
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Красная стрела
Ответ Артём Горбенко
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Опрос проводят? Ну тогда задержка понятна 😁умеренные люди, думают прежде всего о себе. А не рядятся во флаги. Уверен, большая часть нормальных людей не желает кормить ни украинцев, ни мигрантов разных мастей, от которых куча преступлений. Теперь беженцы ещё добавятся.
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Фауст
1200>900. значит ещё пара дней справедливости,чтобы показать что ЦАХАЛ по аморальности не хуже ХАМАСА.
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Michael_the_creator
Самого заряженного еврея они выгнали
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Свирепый Бамбр*
Политики в футболе стало больше чем футбола.
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ivanzhu90
Это чего, анекдоты и конспирология уже не такие анекдоты и конспирология? 🤭
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#SharkTeam
глэйзеры наверно бгг
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Артём Горбенко
Ответ tfs
А как отреагируют не менее высокопоставленные шейхи?)
шейхи тоже разные бывают
ОАЭ понимает, с кем выгоднее дружить
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Vinnipukh Vinni
Ответ Любезный Коссутий
как вы удобно устроились. а смысл тогда в чем?
Я устроился?
Это англичане устроились.
Само наличие государства Израиль дело рук британцев (ну с помощью амеров, конечно).
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Рафаил Соболев
Ответ Vinnipukh Vinni
Так они и нашим, и вашим.
не надо бред слушать
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LaffyTaffy
Ответ Michael_the_creator
Самого заряженного еврея они выгнали
Роман даже и близко не самый заряженный еврей) там есть люди в десятки раз богаче
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shooher
как будто от сотрясения воздуха футбольными чиновниками что-то поменяется.
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Unclemeat
Абрамович?
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Гамарджоба Генацвале
Очень жду выпуск Савина с израильскими футболистами. Давай Красава! Название можно оставить:"Почему молчат футболисты".
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Один живой
для чего? всем понятен тренд. Такой страны скоро не будет, это вопрос времени.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Рафаил Соболев
не надо бред слушать
Так не слушай.
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Obdob
Ответ Арман Мартиросян
Этот мир спасет только третья мировая... от нас.
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Under
Ответ Pertinax Gandi
Разве АПЛ еврейская лига? Я думал, арабская.
а где тут про АПЛ?
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Арман Мартиросян
Ответ Obdob
Похоже, 19 сентября основной задачей военного врача было писать комменты на спортсе в духе: "Когда Карабах был армянским, слово "Азербайджан" не существовало ни на одном языке мира." Так и победили 🤣
Ну да, судить чем человек занят и где находится можно всегда по комментариям со спортса, верно? Блестящая логика.
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