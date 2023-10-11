Евреи английского футбола попросили FA высказаться о военном конфликте в Израиле.

Ранее стало известно, что (FA) обсуждает возможность подсветить « » цветами флага Израиля, но в ассоциации опасаются негативной реакции.

По информации The Guardian, в четверг, 12 октября, FA объявит о том, как обратит внимание на события в Израиле во время товарищеского матча сборных Англии и .

Отмечается, что неназванные «высокопоставленные евреи из мира футбола» сегодня обратились в FA, чтобы призвать ассоциацию высказаться или каким-то иным образом выразить позицию о гибели людей в результате атак ХАМАС.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, убив более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 900 человек.

Еврейские фанаты «Челси» и «Арсенала» осудили футбольный мир за отсутствие реакции на атаку ХАМАС: «Это громкое заявление о том, что жизни и смерти евреев и израильтян не равны другим»

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